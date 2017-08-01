查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·以优异成绩迎接党的十九大胜利召开 ·图文：人民军队忠于党 ·铸就新的钢铁长城 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·民营经济托起荆楚“半壁江山” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 国防部举行盛大招待会庆祝建军9 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 以优异成绩迎接党的十九大胜利召 · 图文：人民军队忠于党 · 铸就新的钢铁长城 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 民营经济托起荆楚“半壁江山” 1 要闻 2017.8.1 星期二 陈一新在武汉市委十三届三次全会上强调 以优异成绩迎接党的十九大胜利召开 湖北日报讯 （记者谢慧敏、胡弦）昨日，武汉市委召开十三届三次全会。省委副书记、武汉市委书记陈一新强调，要认真学习贯彻习近平总书记在省部级专题研讨班重要讲话精神，深入贯彻落实中央系列决策部署和省第十一次党代会精神，聚力抓好“十项全局重点工作”，确保圆满完成今年各项目标任务，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

陈一新以“开局精彩、成效明显、亮点纷呈”概括上半年工作。他说，今年以来，新一届武汉市委牢固树立“四个意识”，坚定推动习近平总书记治国理政新理念新思想新战略在武汉落地实践，打开了武汉发展的新局面，全市经济质量和效益快速回升，招商引资成果丰硕，招才引智热潮涌动，深化改革取得突破，城市亮点区块高标准规划建设，“四水共治”成效显著，干部作风明显转变，各项工作取得阶段性明显成效。

谋划下半年发展，陈一新强调，要聚力抓好十项全局重点工作：以长江主轴、长江新城（新区）、东湖绿心三大亮点区块规划建设为抓手，优化城市发展空间结构，提升武汉在全国发展格局中的战略地位；以空港、水港、陆港整合统筹为抓手，优化区域协同发展布局，加快推进都市圈城市群合作发展；以“四大资智聚汉工程”为抓手，优化人口结构，再赢人口红利，创造“大学+”新模式，努力探索“人才引领创新、创新驱动发展”新路子；以打造新民营经济集聚地为抓手，优化所有制结构，开辟武汉创业创新创富新天地；以供给侧结构性改革为抓手，优化产业结构，促进高效高新产业集群集约集成集聚发展；以“四水共治”为抓手，优化生态结构，创新“大湖+”模式，开启生态文明建设新征程；以高水平建设文化小康为抓手，优化文化事业和文化产业结构；以社会治理创新为抓手，优化社会治理结构；以办好年度“十大民生实事”为抓手，优化市民生活品质；以全面从严治党向纵深发展为抓手，优化政治生态，不断提升各级党组织的引领作用。

武汉市市长万勇出席会议。





