查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·以优异成绩迎接党的十九大胜利召开 ·图文：人民军队忠于党 ·铸就新的钢铁长城 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·民营经济托起荆楚“半壁江山” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 国防部举行盛大招待会庆祝建军9 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 以优异成绩迎接党的十九大胜利召 · 图文：人民军队忠于党 · 铸就新的钢铁长城 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 民营经济托起荆楚“半壁江山” 1 要闻 2017.8.1 星期二 省政协月度协商座谈会召开 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 湖北日报讯 （记者张辉、通讯员郑轩）昨日下午，省政协召开月度协商座谈会，聚焦大力发展小龙虾产业、探索优质高效农业发展新模式。省政协主席张昌尔主持会议并讲话。省委常委、常务副省长黄楚平出席会议并讲话。

座谈会首次通过“看楚天”直播平台进行网络直播。会前，与会人员参观了小龙虾系列产品展示。观看电视短片后，省农业厅通报情况，王红玲、王忠法、漆雕良仁、杜予民、郑玉林、谢松柏、龚定荣、王守卫、钟国伟、温兴生、桂建芳等11位委员、专家学者和企业家代表先后发言，就小龙虾生态健康养殖、“虾稻共作”模式推广、甲壳素精深加工、优良品种培育、营销和市场体系建设、强化政策支持等提出意见建议。省直有关厅局现场回应委员和网民提问。

张昌尔认真听取发言，不时与委员互动交流。他说，小龙虾产业是我省深化农业供给侧改革的样本，是发展现代农业、生态农业、绿色农业的示范，小龙虾虽小，却是大改革、大产业、大民生。要按照省第十一次党代会的部署要求，充分认识发展小龙虾产业的巨大价值，瞄准打造支柱性产业目标，着力把小龙虾产业做大做强。要充分发挥我省水资源和科教优势，聚焦种苗繁育、甲壳素新产品研发、品牌打造，强化产学研结合，实现以“虾稻共作”促现代农业发展、以精深加工延伸产业链条、以完善体系服务产业发展，促进一二三产业深度融合。要整合政策资源、聚集资金力量、创优发展环境，努力形成推进小龙虾产业发展的合力。

黄楚平对省政协月度协商座谈会这种协商形式和委员们提出的建议给予充分肯定，表示将吸收会议成果，坚持问题导向，抢抓发展机遇，多措并举，久久为功，加力推进小龙虾产业养殖方式创新、种业建设、服务和建管体系建设、精深加工发展、知名品牌打造、新型经营主体建设，加快推动我省小龙虾产业朝着千亿产业迈进。

省政协常务副主席陈天会，副主席许克振，秘书长翟天山等出席会议。





