查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·以优异成绩迎接党的十九大胜利召开 ·图文：人民军队忠于党 ·铸就新的钢铁长城 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·民营经济托起荆楚“半壁江山” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 国防部举行盛大招待会庆祝建军9 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 以优异成绩迎接党的十九大胜利召 · 图文：人民军队忠于党 · 铸就新的钢铁长城 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 民营经济托起荆楚“半壁江山” 1 要闻 2017.8.1 星期二 国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年 习近平和李克强张德江俞正声刘云山王岐山张高丽出席 湖北日报讯 据新华社北京7月31日电 中华人民共和国国防部7月31日在人民大会堂举行盛大招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军90周年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平和李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等党和国家领导人出席招待会。

人民大会堂宴会厅灯火辉煌，洋溢着节日的喜庆气氛。主席台帷幕中央悬挂着巨型“八一”军徽，两旁是十面鲜艳的红旗。“1927－2017”几个醒目的大字，昭示着中国人民解放军走过了90年的光辉历程。18时许，在欢快的《迎宾曲》乐曲声中，习近平等党和国家领导人步入宴会大厅，同1800余名中外来宾欢聚一堂。

招待会开始时，中央军委委员、国务委员兼国防部长常万全致祝酒辞。受习近平总书记委托，他首先代表党中央、国务院、中央军委，向中国人民解放军指战员、武装警察部队官兵、预备役军人和广大民兵致以节日祝贺，向辛勤工作在国防科技工业战线的同志们致以诚挚问候，向为中国人民解放军建设作出重要贡献的离退休老同志、老战士、转业退伍军人、革命伤残军人和烈军属表示亲切慰问，向获得“八一勋章”的同志，向部队英模代表、全国双拥模范代表、全国模范军队转业干部代表致以崇高敬意，向长期关心支持国防和军队建设的各级党委和政府、人民团体，向全国各族人民表示衷心感谢，向出席招待会的各国驻华使节、武官和夫人及各位来宾表示热烈欢迎。

常万全说，中国共产党缔造和领导的人民军队，为中国革命、建设、改革事业，立下了不朽功勋。90年来，人民军队和平之师、正义之师、威武之师的形象从未改变。

常万全指出，全军和武警部队要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚决贯彻习总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚决完成党和人民赋予的神圣使命，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

招待会上，习近平等向军队离退休老干部代表、“八一勋章”获得者、军队英雄模范代表、老战士代表敬酒致意，庆祝中国人民解放军建军90周年。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记，全国人大常委会有关领导同志，国务委员，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长，全国政协有关领导同志和中央军委委员，曾担任党和国家以及中央军委领导职务的军队老同志等出席招待会。





