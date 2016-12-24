查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 专题 ·第三届“楚天杯”工业设计大赛完美落幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 第三届“楚天杯”工业设计大赛完 8 专题 2016.12.24 星期六 工业设计创新湖北 第三届“楚天杯”工业设计大赛完美落幕 湖北日报讯 践行供给侧改革国家战略，创新是源动力。

当前，是科技与艺术交相驱动的时代。作为人类生产性服务业的重要组成部分，工业设计是创建自主品牌、提升产品附加值、增强产业竞争力的重要措施和途径。大力发展工业设计，对推动自主创新、促进工业转型升级、转变经济发展方式具有重要意义。

创新、融合、引领、发展。

由省经信委、省发改委、省教育厅和省科技厅联合举办的第三届“楚天杯”工业设计大赛自开赛以来，得到了社会各界的广泛关注和积极参与，收到了来自省内外的600多个参赛项目，见证了湖北工业设计水平的发展与提升。

大赛为参赛者搭建了一个“大设计”创新体系和成果经验交流平台。参赛作品围绕我省六个重点产业加快发展和四大传统产业转型升级这一主题，突出产业特色，涵盖了汽车、船舶及海洋装备、轻工（家居用品）、软件及智能机械、服装、包装与平面设计等行业，充分展示了我省工业设计从业者的精湛水平，体现了我省工业设计发展与时俱进的景象。

通过举办这一赛事有利于打造湖北设计创新平台,加快湖北设计人才队伍培育，加速湖北科教与产业融合、设计成果转化应用，促进湖北设计产业加快发展，引领产业转型升级。

经大赛组委会组织专家初评、终评和大赛评审指导委员会综合审定，“凯风”号休闲渔业旅游平台”等6件产品获得一等奖；“电磁力概念交通工具设计”等12件产品获得二等奖；“机器人高精度减速机用小模数齿轮高速加工装备”等18件产品获得三等奖；“升思科技建设行业综合监管系统”等56件产品获得优秀奖。

为展示此次大赛成果，进一步宣传我省工业设计，营造良好的设计创新氛围，提高我省设计创新水平，特公示《第三届“楚天杯”工业设计大赛获奖作品名单》。希望借设计大赛的传播力和影响力，引导和鼓励社会资源和要素积极投入工业设计，以产业和产品的设计创新为重要切入点，积极推动比赛成果产业化，塑造我省产品创新的新形象，助推我省工业经济又好又快发展。



E-essence项目

互联网+时代，是由智能科技带动的“万物互联”时代，智能驾驶也将进入高速发展期。

汽车与人们生活息息相关，座舱已成为类似于“家”的小型避风港。

因此，E-essence在概念设定之初，便试图将其定位成一个体现“愉悦”“平静”具有归宿感氛围的座舱内饰。

设计者由“愈虚拟，愈真实”的社会思考展开概念寻找，意为愈是在互联网发达，由青春特性引发的二次元审美属性日益蔓延的社会形态下，人们内心对自然和真实的渴求愈加强烈。

从植物交织的自然延伸形态中获得灵感，以“通透”“轻薄”为关键词，通过柔性面的自由延伸、弯曲，开放式的型面走势形成“半包裹”的剥皮风格。

结合未来清洁能源汽车配置架构及操作模式的变化，悬浮式控制台为前排区域提供宽敞通透的空间，可滑动式扶手满足不同座椅位置。

方向盘设计，考虑未来的自动驾驶与主动驾驶共存的使用方式：自动驾驶时，方向盘处于静态模式，行车信息通过方向盘屏幕显示；主动驾驶时方向盘推出，由于屏位较低考虑行车安全不显示行车信息，转而由更靠近水平视线的仪表大屏显示。

E-essence作品旨在适应于未来社会形态，为用户营造欣喜、放松的内饰氛围，提供全新的用户体验，由此对未来汽车内饰座舱形态进行一次实践探索研究。



“凯风”号休闲渔业旅游平台

“凯风”源自《楚辞·远游》，“顺凯风以从游兮，至南巢而一息”，意为借和暖的南风，到南方朱雀之巢停留休息，让人心融气怡，养神清澄。

以“凯风”为名，该平台旨在打造成为休闲渔业旅游服务的专业娱乐平台。平台设计为桩腿固定式，分为上下两层，具备海上居住、交通艇靠泊、渔业保障、应急救援等功能，能够满足1000人次/天的接待能力。

平台整体设计简洁，功能集中，4根桩腿牢牢支撑起独特的双层平台，3个对称的弧形开口设计赋予平台乘风破浪的气息，展现平台独特的浩瀚气魄。

平台首次采用自主设计的重力式升降系统，台风来临前，将利用压载水将下平台沉入水下15m深度，同时通过滑轮组将上平台提升到水面以上10m高度，以此抵御台风环境下恶劣的涌流和水面巨浪的拍击。

平台创新的重力式升降系统设计，利用下平台的压载舱，通过增减压载水，控制下平台的重量，通过动滑轮组，带动上平台移动。

平台采用特有的双层登乘设计方案，解决大量人员上下的安全性和经济性难题。上下两层平台的形式，上层平台实现旅游及保障功能，下层平台主要为港池功能，半包围式的港池内可以停靠交通艇。

潮汐发电、太阳能海水淡化、光伏发电等设施为平台提供清洁能源。



汽车柔性自动焊装生产线设计

随着我国汽车产业的快速发展，满足顾客和市场需求多样化、个性化，柔性化的焊装生产线已经成为必然的发展趋势。

本次设计的柔性焊装系统由机器人系统、总拼夹具系统、总拼夹具定位系统、输送系统和PLC控制系统组成。车型切换时，机器人切换对应抓手夹具分别从输送设备上抓取工件放至总拼夹具定位系统上定位好，下车体由高速滚床输送到总拼工位定位，抓手之间通过锁紧装置锁死，机器人切换焊钳进行焊接。焊接完成后，机器人取出抓手夹具并返回初始位等待下一循环开始。

该设计具备以下特点：

智能生产。全部采用机器人实现多品种车型的随机切换混线生产。

多平台柔性化。目前国内外大多焊装生产线是单平台多品种的柔性化生产方式（包括合资公司）。该生产线设计实现了“两个平台多品种车型”的柔性化生产，技术上更加先进。

工艺适应性强。可适应不同车身结构的总拼方式，总拼工位最多可布置12台机器人进行焊接，白车身采用自主研发的高速滚床输送，可适应8-12万台/年的生产规模。



深度桌面软件系统

深度桌面的主界面是深度科技自主研发的桌面环境，提供任务切换、文件管理、应用程序搜索、应用程序启动管理、工作区切换和系统设置等功能。

任务栏和整体桌面采用透明化的设计，使整个界面轻量、快速、大方，通过扁平化的图标和界面设计，在满足用户日常使用的情况下，让用户更加专注内容本身，从而提高操作的工作效率。

通过多工作区的设计可以让不同性质的应用在不同工作区放置，当前工作区的内容只能在当前工作区切换，既保证了多种工作能够同时协作运行，又能保证不同类型的应用互相不干扰，提高工作效率。

独创的控制中心，通过简单易用的面板就可以完成操作系统所有的功能设置，而且通过大量的用户体验分析、研究，深度控制中心通过极简的操作就可以完成常用系统设置。

独创的智能窗口管理器技术，通过智能检测显卡硬件的性能和状态，自动在 2D 和 3D 渲染两种技术上无缝切换。



智能体位固定手术台系统

一台心脏大血管外科手术，为什么会出现支架释放定位误差？为什么会出现术前检查数据与实时数据不同？……

研究发现，主要原因就在于病患在术前检查和手术过程中体位发生改变，尤其是在手术需要病人摆放特殊身体姿势时数据变化尤其明显。

解决方案就是，个智能综合型手术平台系统。传统的手术床基本都是物理量化，标准调节，由于每个科室的手术体位不尽相同，传统的手术床无法满足医生手术时对病人体位的特殊精准要求。

例如，作术前检查CT、核磁共振时病人体位和手术过程中体位无法统一复原，病患部位因环境改变产生变形、移动而导致根据术前医学影像制定的手术方案、定位产生误差，使医生术前预案无法得以有效实施，手术过程完全凭借医生的临床经验。智能手术台体位固定系统，整合医学大数据，可以将各科室的手术体位个性化，智能感应调节，配合相关模块化设计组件，让复杂手术可以快速、准确实施。



“油锅”男人设计

设计灵感源于我国南方少数民族白裤瑶族，白裤瑶族人世代聚居于大山，保持着原始的样貌。村寨分布着以血缘关系为纽带的具有氏族公社性质的“油锅组织”。“油锅”具有组织、规范、凝聚、传承等功能,维持着白裤瑶族人的团结与秩序稳定。“油锅”里的男人、女人互帮互助、各司其职。本次设计以白裤瑶族“油锅”里的男人为对象，以白裤瑶族的文化符号为表现手法，结合现代时尚反应白裤瑶族文化现象。设计难点在于在传统与现代之间找到平衡，既体现传统，又力求简单时尚。白裤瑶族极简形制、标志性纹样符号以及造就这一现象的生存环境，启发“油锅”男人系列设计风格简单、朴素、去伪存真。

在款式形制上，选取当前最流行的简洁时尚要素结合白裤瑶族服饰形制要素设计出带有白裤瑶族特点的简洁款式。如作品中所体现的大块面之间简单穿插。在色彩选择上，选取白裤瑶族使用蓝靛反复侵染生成的蓝黑色以及白裤与蜡染所体现的白色，直接反映白裤瑶族的服饰色彩。



一、交通工具类设计（不含船舶）

一等奖

1 E-Essence 赵博、彭凯、张金香

神龙汽车有限公司

二等奖

2 电磁力概念交通工具设计 杨小

龙、周安迪、王璞、张新泉、杨学渊 东

风汽车集团股份公司技术中心

3 南极考察装载车辆 杨艺、王璇

三等奖

4 东风无人驾驶概念车 刘杰、胡卫

兵、王三、潘坤、胡青华、谢富财 东风

汽车集团股份公司技术中心

5 “大白鲟”飞行器 黄晓晨、张天宇

6 Power and Guard概念车 耿丽

蓉 江汉大学

优秀奖

7 “行者”概念越野车设计 杨艺、

廖罗伟、余俊晖

8 电动防暴运输车 钟诚 航天重型

工程装备有限公司

9 X-Gallop概念车设计 杨艺、孙文江

10 G7 COUPE 2025 杨艺、陈建

11 breathcar 电动概念车杨艺、兰俊凯

12 老人康复代步车 彭勇 武汉玛

吉工业设计有限公司

13 两轮全封闭太阳能代步车 奚小龙

14 都市小型救援车设计 苗梦宇、

李君华

15 绿能 王玮剑、徐静、潘思颖、韩

珊、武宵、江书圯

二、船舶海洋工程装备和大型结构件设计

一等奖

1 “凯风”号休闲渔业旅游平台 胡超

凯、曹玉俊、黎明等 湖北海洋工程装

备研究院有限公司

二等奖

2 “前沿”号远海综合保障平台 赵华

荣、尹清华、金库等 湖北海洋工程装

备研究院有限公司

3 swan 陈欢、朱俭涛

三等奖

4 “引航者”号浮标作业船 陈强、周

松、彭必业等 湖北海洋工程装备研

究院有限公司

5 救生岛 涂善开、李硕

6 168FT帆船设计 朱俭涛

优秀奖

7 远洋邮轮设计 沈浩楠、董腾、何章

明

8 “绿岛”号6000m3LNG运输船

周春峰、陈志琼、叶茂等 湖北海洋

工程装备研究院有限公司

9 Underwaterdriving个人水下救援

推进 许泓斌

10 86英尺豪华游艇 朱俭涛、陈欢

11 “盛远”号浮式海上工厂 赵华荣、

彭必业、唐思慧 湖北海洋工程装备

研究院有限公司

12标准化扶梯桁架结构 齐同举 武

汉也琪工业设计有限公司

三、智能装备与工业机器人类

一等奖

1 汽车柔性自动焊装生产线设计 吴正华、邹征宇、王

林鹏、周宇、付桑 东风设计研究院有限公司

二等奖

2 PDP 魏巍 烽火通信科技股份有限公司

3 COORDINATES国际联合救援车 张斌、蹼雪梅、

肖利伟 江苏徐州工程机械研究院

三等奖

4 机器人高精度减速机用小模数齿轮高速加工装备

王维 宜昌长机科技有限责任公司

5 PIPE Robot 李炟 王承成 郑刚强 中科天工（武

汉）产业投资管理有限公司

6 自动打捆机 战伽恺 武汉大方工业设计有限公司

优秀奖

7 工业级3D打印机 郭庆红、贾军平、刘玳言、张 梓

轩、明安利 武汉烁乾科技有限公司 武汉工程大学

8 管道爬行机器人 陈小庚 武汉爱迪斯工业设计有限

公司

9 ty火焰切割机 彭勇 武汉玛吉工业设计有限公司

10 水污染源自动巡查机 江书圯

11 全自动高准度微量元素分析仪 陈小庚 武汉爱迪斯

工业设计有限公司

12 车米720全景智驾魔盒 唐亮、徐垣文 深圳智加问

道科技有限公司

13 FONST6000一体化机柜 刘威 烽火通信科技股

份有限公司

14 股动脉介入止血器 陈小庚 武汉爱迪斯工业设计

有限公司

15 “G-cloverppt”——智能医疗移动设备设计 杨

艺、王宁

16 区域住宅安防巡逻机器人设计 郭庆红、贾军平、陶

俊、刘真、刘玳言 武汉烁乾科技有限公司 武汉工

程大学

四、服装及户外防护产品设计

一等奖

1 “油锅”男人 陈健、张鸿

昊 中南民族大学

二等奖

2 挣扎 胡楚楚 武汉纺

织大学

3 低可视刑警战术服 许

小平等

三等奖

4 自我包装 陈镠 湖北

美术学院

5 寻梦 许世达工作室

6 零度介入 李隆奇 湖

北美术学院

优秀奖

7 夜·游 徐茜 湖北美术

学院

8 反向设定 赵琳 湖北

美术学院

9 行·形 陈雅婷 湖北美

术学院

10 十里“霾”伏 江甜 湖

北美术学院

11 涂 叶志勇 武汉纺织大

学

12 都市猎人 湖北华剑

13 瘾 曾倩怡 湖北美术

学院

14 觅空 孙柄超

15 魅惑 余新芳

16 极简主义里的科技幻想

蒋黎 武汉纺织大学

五、软件与交互产品设计类

一等奖

1 深度桌面 武汉深之度科技有限公司

二等奖

2 ZOYON-TFS检测系统V1.0 曹民、张德津 武

汉武大卓越科技有限责任公司

3 航天远景一键快拼系统V1.0 程晓庆 武汉航天远

景科技股份有限公司

三等奖

4 精测面板色斑修复系统 郑增强、李苗、黎国进、刘

钊、邓程 武汉精测电子技术股份有限公司

5 停哪儿”APP 颜国顺 武汉无线飞翔科技有限公

司

6 聪慧精准扶贫大数据管理平台 陈向阳 恩施聪

慧软件有限公司 建始县扶贫开发办公室

优秀奖

7 升思科技智能住建系统 周平 湖北升思科技股份

有限公司

8 移动终端安全操作系统V1.0 方明伟、朱文玄 武

汉果核科技有限公司

9 AI3D手机建模软件 武汉天远视科技有限责任

公司

10 益模模具生产管理系统 胡建平 武汉益模科技

股份有限公司

11 德毅智慧二三维一体化城市综合管网信息系统

V5.0 武汉珞珈德毅科技股份有限公司

12 天喻三维工程应用系统 刘云华、饶刚毅、潘隽

永、刘坤、罗少华 武汉天喻软件股份有限公司

13 源启医院外联业务集成平台系统V2.0 钱海元

武汉源启科技股份有限公司

14 依迅城市道路科技治超与渣土监管服务平台

付诚 武汉依迅北斗空间技术有限公司

15 光谷信息基于居民健康卡的移动健康服务 王

雷、万源、罗轶楠、卢思贤、李沛 武汉光谷信息技术

股份有限公司

16 湾流VR喷涂操作训练模拟系统 周晖 武汉湾

流科技股份有限公司

六、包装与视觉传达及家居用品（轻工饰品）设计

一等奖

1 智能体位固定手术台系统 武汉银杏智

盛医疗科技有限公司

二等奖

2 异端双显示接地电阻测试仪 袁娟 武

汉非同意象设计有限公司

3 智宝家庭服务机器人 姚善良、郭庆红、

张常喜、刘玳言 武汉烁乾科技有限公司 武

汉工程大学 武汉理工大学

三等奖

4 防污墨水瓶 廖嘉诚、张少伦、刘宇 周

鑫、高思睿

5 “小鹦”多功能便携智能插座 战伽恺

武汉大方工业设计有限公司

6 青云爵餐具系列（4款） 武汉华丽生物股

份有限公司

优秀奖

7 洗手台 姚善良、郭庆红、张常喜、刘玳言

武汉烁乾科技有限公司 武汉工程大学 武汉

理工大学

8 《瑞鹤图》多页书签 吕昭宇

9 创新环保竹玩具 陈勇军、陈思

10 楚韵——茶具套装设计 杨艺、公旭

11 《小木方》手机底座及系列包装设计 李

金海

12 长短购物篮 郭铭辉

13 blind cooked——残疾人日常生活的厨

房辅助产品设计 杨艺、黄慕然

14 玻粼——玻璃灯具设计 杨艺、黎亚蓉

15 茶杯+榨汁机 陈勇军、余森林、陈思

16 健康卫士——紫外线杀菌消毒茶盘 陈

勇军、王志、宋双双、张梦、陈思





