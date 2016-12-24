查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 公告 ·债权转让通知暨债务催收联合公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 债权转让通知暨债务催收联合公告 7 公告 2016.12.24 星期六 中国农业银行股份有限公司孝昌县支行与孝昌县国有资产监督管理局 债权转让通知暨债务催收联合公告 湖北日报讯 根据中国农业银行股份有限公司孝昌县支行与孝昌县国有资产监督管理局签署的《委托资产批量转让协议》，中国农业银行股份有限公司孝昌县支行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法批量转让给孝昌县国有资产监督管理局。中国农业银行股份有限公司孝昌县支行与孝昌县国有资产监督管理局联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。

孝昌县国有资产监督管理局作为上述债权的受让方，现公告要求下列债务人及其担保人，从公告之日起立即向孝昌县国有资产监督管理局履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。

联系人：张先生、联系电话：0712-4773938联系地址：孝昌县平安路93号特此公告中国农业银行股份有限公司孝昌县支行

孝昌县国有资产监督管理局

2016年12月24日

基准日：2016年6月30日



本金及相应利息

单位：人民币元

法人债权类

序号 债务人名称 本金

1 孝昌县丰山镇财政所 10,000.00

2 竹林大队 6,493.72

3 孝昌县丰山镇计划生育办公室 13,130.00

4 孝昌县工商局丰山镇工商所 16,000.00

5 孝昌县花西派出所 5,500.00

6 白沙法律服务所 6,000.00

7 孝感市朋兴乡信用合作社 12,000.00

8 孝昌县公安局丰山镇派出所 30,000.00

9 小悟乡林业站 34,000.00

10 孝昌县阳岗村委会 30,000.00

11 孝昌县司法局 30,000.00

12 孝昌县公安局花园派出所 39,300.00

13 孝昌县周巷派出所 40,000.00

14 孝昌县民爆公司 50,000.00

15 孝昌县花园镇卫生院 50,000.00

16 孝昌县周巷财政所 70,000.00

17 孝昌县建材农资公司 90,000.00

18 孝昌县燃料公司 80,000.00

19 孝昌县丰山镇水利站 82,540.00

20 孝昌县地税局 80,000.00

21 孝昌县花园镇牌坊初级中学 100,000.00

22 孝昌县华阳乳牛厂 100,000.00

23 孝昌县妇女联合会 100,000.00

24 孝昌县华乐生物工程公司 100,000.00

25 孝昌县农业技术推广中心 100,000.00

26 孝昌县总工会 120,000.00

27 孝昌县花园镇苗木中心 150,000.00

28 孝昌县工商物价局 150,000.00

29 孝昌县兽医药械站 150,000.00

30 孝昌县农机安全监理站 150,000.00

31 孝昌县经济动物养殖场 200,000.00

32 孝昌县花园镇农庄小学 200,000.00

33 孝昌县水利局 198,000.00

34 孝昌县职业高级中学 300,000.00

35 孝昌县周巷镇龙泉村中心碎石厂 280,000.00

36 孝昌县高德利鸵鸟开发有限公司 300,000.00

37 孝昌县审计局 300,000.00

38 孝昌县花园镇第一小学 550,000.00

39 孝昌县人民法院 150,000.00

40 孝昌县教育园林责任有限公司 480,000.00

41 孝昌县广播电视局 982,000.00

42 孝昌县华阳外贸种猪厂 500,000.00

43 湖北绿丰果业有限公司 550,000.00

44 孝昌县汽车运输公司 350,000.00

45 孝昌县县残疾服务社 300,000.00

46 孝感市市政工程公司 579,136.00

47 孝昌县光荣院 800,000.00

48 孝昌县太子米业有限责任公司 1,000,000.00

49 孝昌县房地产开发公司 1,360,000.00

50 孝昌县周巷镇凤凰山茶场 2,023,260.00

51 孝昌县液化气石油公司 1,455,508.00

52 朱湖农场 800,000.00

53 孝昌县林果茶开发公司 2,870,000.00

54 国营孝感市双峰林场 3,743,000.00

55 湖北楚天鹿园科技开发有限公司 14,110,000.00

56 孝昌县第一高级中学 23,507,753.23

57 孝昌县金鸡商城有限责任公司 16,095,400.00

合计 75,979,020.95

自然人债权类

序号 债务人名称 本金

1 吴继成 4,602,000.00

2 丁明初 42,000.00

3 张贵安 41,000.00

4 黄清华 44,000.00

5 李乐英 45,000.00

6 魏云桥 45,000.00

7 凡柏芬 49,000.00

8 曹宝明 46,000.00

9 丁平芳 44,440.00

10 丁武涛 55,000.00

11 王少华 46,000.00

12 丁健 48,000.00

13 丁顶书 38,500.00

14 丁保宏 40,000.00

15 万小利 75,000.00

16 代友华 42,500.00

17 周长根 42,756.00

18 安三俊 47,000.00

19 余鹤东 35,000.00

20 徐艳梅 40,000.00

21 刘少明 54,000.00

22 冯书芳 37,000.00

23 宁义峰 30,000.00

24 石艳峰 43,000.00

25 余柏华 40,000.00

26 刘国成 50,000.00

27 江亚平 40,000.00

28 吴汉华 98,000.00

29 宋胜强 45,000.00

30 吴春华 80,000.00

31 李爱荣 49,800.00

32 邹火田 40,000.00

33 黄桂玲 38,000.00

34 杨三元 45,000.00

35 夏幼涛 40,000.00

36 余行汉 30,000.00

37 夏良基 30,000.00

38 刘刚 41,792.00

39 黄军华 30,000.00

40 丁晓华 45,000.00

41 饶忠甫 38,500.00

42 黄自勇 7,000.00

43 王俊学 6,000.00

44 黄又喜 6,000.00

45 黄礼清 6,000.00

46 黄享成 6,000.00

47 张汉清 6,600.00

48 陈业辉 7,000.00

49 黄国芳 7,100.00

50 黄新军 7,400.00

51 冯炳安 7,500.00

52 黄自平 7,700.00

53 张庆华 8,000.00

54 黄月芳 8,000.00

55 黄汉明 8,000.00

56 黄怀堂 8,000.00

57 黄国文 8,000.00

58 陈大平 8,600.00

59 李子桥 9,000.00

60 田汉城 10,000.00

61 齐安涛 10,000.00

62 祝生华 10,000.00

63 黄自华 10,000.00

64 晏益华 11,000.00

65 陈亚洲 11,800.00

66 江少礼 12,000.00

67 陈子信 12,000.00

68 季秀英 12,000.00

69 武新洲 12,000.00

70 黄自志 12,000.00

71 黄自胜 12,000.00

72 黄松清 13,200.00

73 吴连成 15,000.00

74 黄菊香 16,000.00

75 左清平 17,000.00

76 尹军清 18,000.00

77 徐幼峰 19,000.00

78 黄志华 19,000.00

79 凡新坤 20,000.00

80 王行厚 20,000.00

81 王德伟 20,000.00

82 车海堂 20,000.00

83 乐松柏 20,000.00

84 左均涛 20,000.00

85 刘永国 20,000.00

86 杨兴初 20,000.00

87 杨艳华 20,000.00

88 汪祥猛 20,000.00

89 邹玉波 20,000.00

90 陈太阳 20,000.00

91 陈清洲 20,000.00

92 陈楚桥 20,000.00

93 周爱国 20,000.00

94 夏应清 20,000.00

95 黄武 20,000.00

96 熊书文 20,000.00

97 张建刚 22,000.00

98 丁书桥 25,000.00

99 丁发明 25,000.00

100 丁柏华 25,000.00

101 田润峰 25,000.00

102 余汉舟 25,000.00

103 张凤安 25,000.00

104 杨松清 25,000.00

105 徐硕双 25,000.00

106 刘大焕 25,460.00

107 杨小平 26,000.00

108 程福林 26,000.00

109 陈日桥 28,000.00

110 姚琴堂 28,000.00

111 熊秀兰 28,000.00

112 李华桥 29,330.00

113 丁云峰 30,000.00

114 丁炳坤 30,000.00

115 卫怀安 30,000.00

116 冯丽 30,000.00

117 叶斌舟 30,000.00

118 左进东 30,000.00

119 左桂舟 30,000.00

120 左桃安 30,000.00

121 左清安 30,000.00

122 刘群钗 30,000.00

123 齐享舟 30,000.00

124 余行博 30,000.00

125 余金林 30,000.00

126 吴国清 30,000.00

127 李坤元 30,000.00

128 杨争光 30,000.00

129 陈传峰 30,000.00

130 周行刚 30,000.00

131 武大金 30,000.00

132 武长福 30,000.00

133 武安勇 30,000.00

134 武国民 30,000.00

135 武杰军 30,000.00

136 姚发元 30,000.00

137 胡淑芳 30,000.00

138 饶艳东 30,000.00

139 饶章锋 30,000.00

140 徐美玲 30,000.00

141 彭银水 30,000.00

142 程耿南 30,000.00

143 鲁西林 30,000.00

144 潘怀清 30,000.00

145 肖其林 31,000.00

146 丁子平 31,798.00

147 左道强 32,000.00

148 佘俊平 35,000.00

149 佘焕艮 35,000.00

150 李彦明 35,000.00

151 邹桂清 35,000.00

152 周胜章 35,000.00

153 徐进安 35,000.00

154 黄海洲 35,000.00

155 徐大桥 36,000.00

156 谈华清 38,000.00

157 龙华山 39,000.00

158 刘绍高 39,000.00

159 丁运安 40,000.00

160 王畏三 40,000.00

161 王楚桥 40,000.00

162 刘连生 40,000.00

163 许海明 40,000.00

164 齐坤田 40,000.00

165 何玉忠 40,000.00

166 李仁浩 40,000.00

167 邵长春 40,000.00

168 周书田 40,000.00

169 徐金桥 40,000.00

170 聂汉 40,000.00

171 谢付平 40,000.00

172 刘新彦 40,980.00

173 叶次林 48,600.00

174 赵仁勇 49,000.00

175 左道斌 49,400.00

176 李建军 50,000.00

177 万志军 80,000.00

178 丁义清 30,000.00

179 丁云锋 11,400.00

180 丁少云 20,000.00

181 丁丙奎 20,800.00

182 丁立新 20,000.00

183 丁亚林 35,000.00

184 丁光明 20,000.00

185 丁合群 20,000.00

186 丁安明 30,000.00

187 丁自荣 11,500.00

188 丁丽华 24,000.00

189 丁寿涛 15,000.00

190 丁良菊 10,000.00

191 丁其学 1,000.00

192 丁国华 30,000.00

193 丁国庆 13,850.00

194 丁国芳 13,000.00

195 丁国荣 30,700.00

196 丁忠敏 10,000.00

197 丁绍云 9,950.00

198 丁英英 30,000.00

199 丁金华 20,000.00

200 丁金洲 46,950.00

201 丁金莲 30,000.00

202 丁俊兰 30,000.00

203 丁俊初 10,000.00

204 丁树明 20,000.00

205 丁选清 48,000.00

206 丁焕元 8,000.00

207 丁斌元 15,845.00

208 丁斌章 7,000.00

209 丁景文 35,000.00

210 丁楚恒 30,000.00

211 万大发 40,000.00

212 万小平 7,000.00

213 万书芳 18,498.00

214 万云楼 11,500.00

215 万军成 21,000.00

216 万银河 13,500.00

217 万银楼 30,000.00

218 凡同争 20,000.00

219 卫建民 30,000.00

220 马异江 8,000.00

221 马晓芳 10,000.00

222 孔宪章 8,200.00

223 尹树华 7,000.00

224 方松桥 7,000.00

225 方贵新 13,000.00

226 方联欢 6,000.00

227 毛义元 30,000.00

228 王小林 20,000.00

229 王天伦 20,000.00

230 王长松 7,500.00

231 王东山 30,000.00

232 王平 20,000.00

233 王和平 29,500.00

234 王咏明 15,495.00

235 王国桥 20,000.00

236 王学英 10,000.00

237 王念明 11,000.00

238 王明其 7,000.00

239 王金成 10,000.00

240 王金桥 8,000.00

241 王俊 10,000.00

242 王保平 30,000.00

243 王洪桥 20,000.00

244 王海清 15,600.00

245 王素英 33,000.00

246 王惠川 20,000.00

247 王新洲 10,900.00

248 王德林 19,900.00

249 邓木乔 15,000.00

250 邓汉波 30,000.00

251 邓江舟 20,000.00

252 邓国清 30,000.00

253 邓忠林 17,000.00

254 邓贤勋 11,000.00

255 付小应 6,000.00

256 付胜红 10,000.00

257 付清平 28,000.00

258 付福明 10,000.00

259 付德辉 10,000.00

260 代朝术 10,000.00

261 冯祯林 10,000.00

262 卢凤初 8,000.00

263 卢文峰 8,000.00

264 卢水平 15,500.00

265 卢金伟 20,000.00

266 卢登韦 20,000.00

267 厉长林 10,000.00

268 厉进舟 6,000.00

269 厉胜艺 35,000.00

270 厉胜钱 15,000.00

271 史小平 18,000.00

272 史金东 10,000.00

273 叶华清 9,000.00

274 叶红燕 20,000.00

275 叶洪伟 7,000.00

276 叶勤宗 10,000.00

277 宁安壁 26,500.00

278 宁建国 10,000.00

279 左六元 24,000.00

280 左仲甫 30,000.00

281 左俊波 19,440.00

282 左柏林 20,000.00

283 左彩勤 7,600.00

284 田才富 9,000.00

285 田华 25,000.00

286 田明强 11,000.00

287 田金涛 30,000.00

288 田相如 16,000.00

289 田海龙 30,000.00

290 石仁福 24,000.00

291 石幼平 20,000.00

292 艾桂莲 6,000.00

293 乔幼琳 20,000.00

294 农庄 29,226.94

295 刘子明 11,000.00

296 刘子清 10,000.00

297 刘元桥 10,400.00

298 刘公发 10,000.00

299 刘少炎 7,000.00

300 刘少峰 26,000.00

301 刘文清 7,750.00

302 刘方武 7,500.00

303 刘东英 7,750.00

304 刘冬初 8,803.44

305 刘平安 6,961.00

306 刘本敏 6,000.00

307 刘汉清 16,000.00

308 刘礼贵 10,000.00

309 刘华堂 10,900.00

310 刘合林 13,000.00

311 刘同火 29,000.00

312 刘行宙 6,100.00

313 刘国生 9,000.00

314 刘国桥 7,000.00

315 刘国清 18,000.00

316 刘学友 29,300.00

317 刘松舟 10,000.00

318 刘金涛 8,000.00

319 刘青 10,000.00

320 刘顺官 5,600.00

321 刘海舟 30,000.00

322 刘敬武 5,200.00

323 刘辉 20,084.00

324 刘新安 10,756.00

325 刘新奎 38,860.00

326 刘楚平 7,000.00

327 刘福云 8,000.00

328 刘福勋 20,000.00

329 刘翠华 10,000.00

330 刘德军 10,000.00

331 吉忠明 20,000.00

332 吕付旺 7,000.00

333 吕如意 8,700.00

334 孙大武 10,000.00

335 孙仁秀 30,000.00

336 孙仁豪 10,000.00

337 孙六 20,000.00

338 孙四毛 8,000.00

339 孙伍 10,000.00

340 孙济民 8,000.00

341 孙爱生 39,918.40

342 孙高木 8,000.00

343 孙银芳 26,000.00

344 孙敦杰 25,000.00

345 安炳坤 6,000.00

346 安超 20,000.00

347 朱玉刚 20,000.00

348 朱传林 16,000.00

349 朱传敏 5,300.00

350 朱传斌 20,000.00

351 朱光杰 27,400.00

352 朱光春 10,000.00

353 朱全付 10,000.00

354 朱同洲 30,000.00

355 朱和平 20,000.00

356 朱咏东 6,800.00

357 朱胜锋 6,000.00

358 朱艳涛 20,000.00

359 江亚阶 27,000.00

360 江良俊 18,000.00

361 江国华 28,500.00

362 江国威 5,158.00

363 江胜平 15,700.00

364 汤红星 20,000.00

365 汤望林 7,400.00

366 许新光 6,000.00

367 许福谦 6,700.00

368 邬学林 7,000.00

369 邬学能 15,000.00

370 邬学群 30,000.00

371 严国武 10,000.00

372 何红军 10,000.00

373 何忠振 20,000.00

374 余义平 20,000.00

375 余友清 20,000.00

376 余东初 8,000.00

377 余永勇 10,000.00

378 余步洲 6,000.00

379 余国文 16,000.00

380 余国玉 15,400.00

381 余忠林 8,000.00

382 余波平 7,000.00

383 余俊清 14,000.00

384 余树辉 19,700.00

385 余洪奎 30,000.00

386 余珍东 10,000.00

387 余振平 30,000.00

388 余海平 40,000.00

389 余继平 15,000.00

390 余银容 7,000.00

391 余楚章 15,500.00

392 况春峰 8,030.00

393 冷长伟 27,000.00

394 冷向阳 10,000.00

395 吴云清 10,000.00

396 吴幼荣 15,000.00

397 吴汉武 25,000.00

398 吴思英 9,000.00

399 吴胜华 31,200.00

400 吴彩清 5,400.00

401 吴霞 50,000.00

402 宋云英 5,605.00

403 宋秀清 9,000.00

404 宋金斋 10,000.00

405 宋胜堂 12,000.00

406 张云 20,000.00

407 张云华 7,000.00

408 张火平 20,000.00

409 张玉平 9,000.00

410 张全江 9,000.00

411 张合林 1,000.00

412 张向元 9,000.00

413 张年勇 17,000.00

414 张丽芳 10,000.00

415 张克清 13,700.00

416 张志勇 10,000.00

417 张秀清 5,970.00

418 张远高 5,600.00

419 张连成 30,000.00

420 张享清 15,000.00

421 张学干 23,000.00

422 张学明 8,808.00

423 张松柏 8,000.00

424 张亮吾 30,000.00

425 张剑波 19,800.00

426 张咬齐 10,000.00

427 张春桥 11,000.00

428 张洪 25,000.00

429 张继平 29,900.00

430 张乾三 8,000.00

431 张新汉 6,977.68

432 张翠莲 20,000.00

433 李子平 10,000.00

434 李少清 30,000.00

435 李文波 12,800.00

436 李水清 27,060.00

437 李乐荣 8,000.00

438 李兰燕 30,000.00

439 李军 40,000.00

440 李守英 8,000.00

441 李宏俊 40,000.00

442 李来生 10,000.00

443 李灿峰 5,370.00

444 李建刚 5,800.00

445 李建华 19,500.00

446 李念合 7,000.00

447 李金平 6,000.00

448 李金华 30,000.00

449 李俊涛 14,800.00

450 李柏阶 20,000.00

451 李晓国 15,000.00

452 李桂珍 8,000.00

453 李海洲 6,000.00

454 李喜明 8,000.00

455 李新国 10,000.00





