查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 三农观察 ·图文：村集体“家底”你守护好了吗？ ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 图文：村集体“家底”你守护好了 · 广告 6 三农观察 2016.12.24 星期六 图文：村集体“家底”你守护好了吗？ ——农村集体“三资”监督管理调查 湖北日报讯 图为京山县石龙镇张湾村村民细看“三资”公示。 （视界网 朱应龙 摄）

图为21日，荆门市屈家岭管理区屈岭社区农民在丈量土地，准备整合土地资源入股合作社，增收致富。（记者 张鸿 视界网 梁刚 摄）



记者 胡琼瑶 新闻研修班学员 崔彧



村里有多少“家底”？钱是怎么花的？花在哪些地方？资产、资源是如何发包的？……这些一直都是农村群众关注的热点。

随着农村经济的发展，村集体的资金、资产、资源（简称“三资”）日益增加。作为村民共有共享的集体“三资”，盘活了，村强民富；打理不好，影响乡村发展和社会和谐。

如何管好用活村集体“家底”，让群众共享发展成果？怎样守护好集体的“钱袋子”，确保群众利益不受损？带着问题，近日记者与省农村经济经营管理局调研组深入到京山、远安、崇阳、团风等地，探访全省农村集体“三资”监管的新思路、新方法、新变化。



糊涂账变成明白簿——

一“网”打尽知家底



“不查不知道，一查吓一跳，原来我们村的家底并不薄。”15日，京山县石龙镇张湾村村支书范时杰对记者说。

张湾村是省级贫困村，一无产业支撑，二无项目落地，村民靠着一亩三分地为生。去年京山县开展农村土地确权工作，通过实地测量、清查摸底，张湾村共清理出集体资源面积6959亩，其中林地5383亩、水田401亩、旱地975亩、养殖水面1200亩。经资产管理部门估算，仅5383亩林地的市场价值就达600万元以上。

细分之下，农村集体“三资”包括资金，经营性、非经营性资产和土地、水面、山林等资源性资产。以往，多数村都是一本“糊涂账”，干部说不清，群众更是雾里看花，“三资”问题往往成为农村信访的焦点。

查清“家底”，给群众明明白白一本账。早在2010年，省农业厅在全省组织开展了一场农村集体“三资”清理大行动，摸清了村集体所有的“三资”存量、结构、分布情况，全省农村集体资产总值达533.25亿元。随着村集体经济的发展，这个数字不断更新，2015年，全省土地确权工作全面展开，进一步核清了“家底”，根据农业部最新数据显示：我省村集体资产总额跃升至870.9亿元，增幅达63%。

记者采访发现，几乎每个村都会设置财务公开栏，村级财务和资产项目张榜公布，给村里群众“交交底”。

除了村委会在墙头“晒”账本，更便捷的信息化平台也相应建立。

2014年，京山率先在全省创建农经信息化综合服务平台，将356个村的村级财务和资产、资源数据录入联网。全县累计清理核实非家庭承包土地资源49万处、103.27万亩。“从核查到录入，花了整整两年时间，包括村集体资产和农户信息。”京山县农村经营管理局局长李敬东介绍。

一“网”打尽无死角，信息平台展现出强大的检索、核查功能。今年初，一位武汉市的领导来京山考察农村“三资”监管工作，他现场“出题”，请工作人员查询他在京山一个亲戚的承包地，果然，不出一分钟，信息赫然呈现。

京山经验全省推行，网络化信息平台建设多点开花。

省经管局局长张清林介绍，到2017年，全省每个县都将建立自己的网络化信息平台，每个村都做到立卷归档、家底清楚、产权明晰，将为全省农村“三资”监管和壮大村集体经济打下坚实基础。



沉睡资源化为真金白银——

盘活“三资”强村富民



清出了家底，如何将沉睡资源转化为真金白银？

5年前，钟祥市胡集镇湖山村负债87万元，村里无办公场地、无特色经济、无集体收入；5年后，村集体经济年收益高达100万元以上。

惊人的变化，源自“三资”管理制度的不断创新。湖山村集中开发300亩村集体荒地，实行土地租赁经营，先后引进5家公司，建成肉羊养殖场、生态种植园、高效农业示范园、盆景植物园等农业产业，一次性获得租金500多万元；同时转让200亩荒坡经营权，获得转让收入600万元。

巧用“三资”，借“鸡”生“蛋”。积极推进“三权分置”，推动土地流转，以租赁、拍卖、股份合作等形式引进新的生产经营主体，进行农业产业化经营，既增加了农民收入，让村集体也有了长足的经济来源。“前几年，除一些条件好的城郊村、城中村和园中村以外，几乎每个村都有欠债，欠债最多的数百万元。现在加强‘三资’监管、推进产权制度改革，村村都在围绕资产、资源做文章，村集体经济大幅度提升。”张清林介绍。

京山县城畈社区位于城郊，去年启动了集体资产股份权能改革，清理出集体资产1.67亿元，农民变身“股民”，享有集体资产股份的占有权、收益权及有偿退出等权利，并于今年9月实现第一次分红。村集体每年占有5%的股权收益，主要用于基础设施建设、养老保险、安置房等公益性服务。

立足实际，全省农村集体经济各显神通——

秭归县茅坪镇乔家坪村组建土地股份合作社，引进企业，将经营收益按照“租金保底、盈余分红”的方式进行分配；

崇阳县港口乡塘口村采取农户竞价承包经营的方式，流转山林和水面，每年增加村级集体经济收入20余万元；

团风县杜皮乡叶家冲村成立园丰生态农业公司，聘请村里擅长腌制酱菜的主妇，利用村部空闲房办起了酱菜加工厂，每年为村集体增加纯收入17万元。

今年初，全省农村集体资产股份合作制改革试点项目正式启动，成为省委确定的23个重大改革事项之一。推进集体资源资产化、资产资本化、资本股份化，我省已迈出实质性步伐。



代理记账走向民主议事——

制度化监管拒腐败



今年4月，我省启动为期7个月的农村集体“三资”监管突出问题专项治理。从曝光的问题来看，有私设“小金库”、招待费超规定、集体资金“体外循环”、集体资产和资源违规处置等行为。村级小贪腐，反映出“三资”监管弱化问题。制度建设刻不容缓。

省政府办公厅下发《湖北省农村集体财务管理办法》，省农村经营管理局印发《农村集体“三资”监管“十严禁”“十不准”规定》，并要求张贴到村、组，教育村组干部自觉履职尽责，规范权力行为。

求长效，还得解难题。

“村账乡管”模式在我省推行多年，一定程度上解决了村级财务管理存在的问题，但仍显不足。

“乡镇财经所（经管站）管钱批账一手抓，既当裁判员，又当运动员，再之财经所人少、管理乏力，村里的会计业务水平又参差不齐，造成村级财务预算随意、票据使用不规范、隐瞒或虚列收支等问题十分突出。”远安县农村经济经营管理局副局长汪静介绍。

2012年，远安县创造性地向社会引进第三方记账机构——村级财务服务代理中心，实现了服务机构代理记账、乡镇财经所监管资金，记账、管钱两分离。

目前全省涉农乡镇全部建立了“三资”监管代理服务中心，26411个村与“三资”监管中心签署了委托代理协议，覆盖面达到99.8%。

农村集体资产资源交易、重大工程招投标是村民最关注的，也是最易产生“漏洞”之处。记者在京山县钱场镇采访时，正好遇上荆条村一个新农村建设项目招标会。

连通2.2公里断头路，三家公司“暗标”竞拍。镇干部、村干部、招标公司、村民代表、交通部门等7方现场见证，最后，京山银河建设有限公司以57.75万元的价格中标。“7方代表每人现场写出一个合理价格，选取平均值，最接近的一家公司获得项目实施权。”村支书桂运堂对“规则”了然于心。

全省各县（市、区）统一建立了“三资”交易监管平台，54个县（市、区）建立了农村产权交易市场，逐步实现了程序制度化、操作透明化，从源头斩断“不该伸的手”。“以前村里想干个什么事，群众不支持，总怀疑村干部把钱往自己口袋里搁。”京山县幸福村村支书桂雄竹表示。

农村集体“三资”监管加强后，群众心里亮堂了，村里大大小小的事情，大家都积极出谋划策、出资出力。

远安县旧县镇观东村，有一块集体林地，面积146亩。村里召开村民代表大会，商议如何处置。村民们投票表决：在不破坏自然生态的前提下，对外出租，每年租金不低于3万元。

几天后，宜昌市资产评估社会机构来到村里，对这块荒地进行招租估价。村委会依照村级集体资源处理程序公开竞价招标，最终以每年10万元的租价和一家企业达成协议。

村集体“荷包”暖了，化解了部分农村债务，建了活动中心，修补了水泥路，村民们打心眼里乐了。



链接

农村集体“三资”专项治理成效显著

发现问题六万余件挽回经济损失两亿元

记者胡琼瑶



私设“小金库”、违规处置集体资源、套取集体资金、不按规定招投标……在今年的全省农村集体“三资”监管突出问题专项治理中，共发现问题62839件，涉及资金20.5亿元，其中违规问题60032件，涉及资金18.9亿元；违纪问题2769件，涉及资金1.44亿元；违法问题38件，涉及资金1637万元。

随着农村经济不断发展，村集体的资金资源规模不断增加，但长期以来，农村“三资”管理不规范、不完善，已成为基层容易滋生腐败问题的重点领域。

今年4月，全省启动“六个专项治理”工作，农村集体“三资”专项治理是其中一项重要内容。全省按照动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实四个阶段全面推进，成立省、市、县三级工作专班共1268个，专班工作人员7600余人，并确立专项治理工作“五机制”，即领导负责制、公示制、举报制、督查制和问责制，全方位清理整治农村“三资”突出问题。数据显示，截至10月10日，全省通过退赔的方式挽回村集体经济损失2亿元，党纪政纪处分1300人，组织处理537人，刑事处理25人。

通过此次专项治理，进一步核实了村集体资金、资产、资源，摸清了村集体家底；教育了干部，通过层层宣传动员和教育培训，深入发动思想，打消顾虑；推进了民主，增强了村民参与管理、参与监督的民主意识，村民的知情权、参与权、决策权、监督权得到有效保障；密切了关系，增加了村干部办事的透明度，使党群干群关系更加融洽，农村社会更加稳定。

省农业厅副厅长涂胜华表示，农村“三资”关乎农民切身利益和村集体经济发展，开展农村集体“三资”专项治理，是推动全面从严治党向基层延伸的重要举措，是推进“两学一做”的必然要求，也是农村经济发展和全面建成小康社会的有力抓手。





