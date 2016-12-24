查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 体育 专刊 ·减一个外援看上去很美 ·诺如病毒不必谈之色变 ·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 ·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单 ·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港 ·李娜二胎喜得爱子 ·省体育场馆协会成立 ·体坛简讯 ·心血管病患者买药避免“麻黄碱” ·长期口腔溃疡会癌变 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 减一个外援看上去很美 · 诺如病毒不必谈之色变 · 肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 · 公示年度“全国体育事业突出贡献 · 图文：奥斯卡6100万欧元加盟 · 李娜二胎喜得爱子 · 省体育场馆协会成立 · 体坛简讯 · 心血管病患者买药避免“麻黄碱” · 长期口腔溃疡会癌变 5 体育 专刊 2016.12.24 星期六 长期口腔溃疡会癌变 湖北日报讯 通讯员张浩



孙婆婆经常佩戴假牙，但孙婆婆的假牙是在外面的小诊所做的，这副假牙经常把婆婆的腮帮子磨破，久而久之孙婆婆的口内颊两侧粘膜出现了大面积的糜烂。孙婆婆就诊时，医生诊断为口腔扁平苔藓，建议她停用假牙。但孙婆婆并没有接受医生的建议，还是继续佩戴。半年后，孙婆婆口内颊糜烂增大，活检确诊，扁平苔藓已恶变为口腔鳞状细胞癌。

口腔扁平苔藓是临床常见的口腔炎症性黏膜疾病，大多数左右对称出现，呈粟米粒大小的白色或灰白色丘疹组成的线条，构成网纹状。白色线条间及四周可为正常粘膜或有充血、糜烂、溃疡。众多研究表明，扁平苔藓具有恶变倾向，且可发展为口腔鳞状细胞癌，恶变率一般在0.4%～6.25%。研究认为扁平苔藓恶变主要与其本身所导致的免疫反应失衡以及长期慢性炎症刺激或长期口腔内不良刺激有关。

因此，扁平苔藓患者应定期随访观察，并及时去除口腔内的不良刺激，如及时拔除牙齿残根、残冠，停用不合适假牙等修复体来防止癌变。一般每3～6个月复查1次，如果持续稳定，1年复查1次。如果病情复发加重，应及时复诊。（作者：武汉市中心医院口腔科）





