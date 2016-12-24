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 第5版 体育 专刊
·减一个外援看上去很美
·诺如病毒不必谈之色变
·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建
·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单
·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港
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·心血管病患者买药避免“麻黄碱”
·长期口腔溃疡会癌变
湖北日报电子版
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5 体育 专刊 2016.12.24 星期六
心血管病患者买药避免“麻黄碱”
    湖北日报讯 有高血压、糖尿病、高脂血症、吸烟等心血管疾病危险因素的患者，特别是已有冠心病、心绞痛，发生过急性心肌梗死、脑卒中等心脑血管疾病的患者，在使用感冒药、止咳药的时候要特别小心。
    麻黄碱（或伪麻黄碱）可使皮肤、粘膜和内脏血管收缩，使血流阻力增大而血流量减少，易使组织缺血缺氧，造成血管内皮损伤，还可能导致静脉血流缓慢，从而激活凝血系统，促使血栓形成，成为下肢静脉血栓形成的诱发因素。此外，麻黄碱可兴奋心脏、收缩血管、升高血压，可增加心脏负荷，因此可增加包括急性心肌梗死在内的心脑血管疾病的发生风险。
    去药店买药时要咨询药师，去医院开药时要向医师说明自己有心脑血管疾病，以避免使用含有麻黄碱（或伪麻黄碱）的药物。识别的方法是，包含麻黄碱（或伪麻黄碱）的感冒药、止咳药名称中往往有“麻”“伪麻”“黄”等字样。
（来源：武汉亚心医院微信）


   
　