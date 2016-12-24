查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 体育 专刊 ·减一个外援看上去很美 ·诺如病毒不必谈之色变 ·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 ·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单 ·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港 ·李娜二胎喜得爱子 ·省体育场馆协会成立 ·体坛简讯 ·心血管病患者买药避免“麻黄碱” ·长期口腔溃疡会癌变 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 减一个外援看上去很美 · 诺如病毒不必谈之色变 · 肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 · 公示年度“全国体育事业突出贡献 · 图文：奥斯卡6100万欧元加盟 · 李娜二胎喜得爱子 · 省体育场馆协会成立 · 体坛简讯 · 心血管病患者买药避免“麻黄碱” · 长期口腔溃疡会癌变 5 体育 专刊 2016.12.24 星期六 心血管病患者买药避免“麻黄碱” 湖北日报讯 有高血压、糖尿病、高脂血症、吸烟等心血管疾病危险因素的患者，特别是已有冠心病、心绞痛，发生过急性心肌梗死、脑卒中等心脑血管疾病的患者，在使用感冒药、止咳药的时候要特别小心。

麻黄碱（或伪麻黄碱）可使皮肤、粘膜和内脏血管收缩，使血流阻力增大而血流量减少，易使组织缺血缺氧，造成血管内皮损伤，还可能导致静脉血流缓慢，从而激活凝血系统，促使血栓形成，成为下肢静脉血栓形成的诱发因素。此外，麻黄碱可兴奋心脏、收缩血管、升高血压，可增加心脏负荷，因此可增加包括急性心肌梗死在内的心脑血管疾病的发生风险。

去药店买药时要咨询药师，去医院开药时要向医师说明自己有心脑血管疾病，以避免使用含有麻黄碱（或伪麻黄碱）的药物。识别的方法是，包含麻黄碱（或伪麻黄碱）的感冒药、止咳药名称中往往有“麻”“伪麻”“黄”等字样。

（来源：武汉亚心医院微信）





