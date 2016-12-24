减一个外援看上去很美诺如病毒不必谈之色变肩胛骨被“啃噬”3D打印重建公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港李娜二胎喜得爱子省体育场馆协会成立体坛简讯心血管病患者买药避免“麻黄碱”长期口腔溃疡会癌变
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第5版 体育 专刊
·减一个外援看上去很美
·诺如病毒不必谈之色变
·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建
·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单
·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港
·李娜二胎喜得爱子
·省体育场馆协会成立
·体坛简讯
·心血管病患者买药避免“麻黄碱”
·长期口腔溃疡会癌变
湖北日报电子版
----  
 
5 体育 专刊 2016.12.24 星期六
体坛简讯
    湖北日报讯 ●在昨日NBA常规赛热火队与湖人队的比赛间隙，热火队为前球队中锋奥尼尔举办了球衣退役仪式。


   
　