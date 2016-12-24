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第5版 体育 专刊
·减一个外援看上去很美
·诺如病毒不必谈之色变
·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建
·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单
·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港
·李娜二胎喜得爱子
·省体育场馆协会成立
·体坛简讯
·心血管病患者买药避免“麻黄碱”
·长期口腔溃疡会癌变
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图文：奥斯卡6100万欧元加盟
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心血管病患者买药避免“麻黄碱”
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长期口腔溃疡会癌变
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体育 专刊
2016.12.24 星期六
省体育场馆协会成立
湖北日报讯 （记者马明玉、通讯员李宁）昨日，湖北省体育场馆协会第一次会员大会在洪山体育馆召开，并宣布协会成立。这也意味着我省大型场馆运营将更加有序，对全民健身起到良好的作用。
本次大会共有省直及市州61个协会会员单位的72位代表参加，审议并表决通过了《湖北省体育场馆协会章程》等相关文件。经投票，洪山体育中心主任冯金荣出任协会理事长，他表示，今后将注重发挥协会的桥梁纽带作用，致力于提升场馆运营管理水平，为我省全民健身及体育事业和经济发展做实事。