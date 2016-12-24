减一个外援看上去很美诺如病毒不必谈之色变肩胛骨被“啃噬”3D打印重建公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港李娜二胎喜得爱子省体育场馆协会成立体坛简讯心血管病患者买药避免“麻黄碱”长期口腔溃疡会癌变
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 第5版 体育 专刊
·减一个外援看上去很美
·诺如病毒不必谈之色变
·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建
·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单
·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港
·李娜二胎喜得爱子
·省体育场馆协会成立
·体坛简讯
·心血管病患者买药避免“麻黄碱”
·长期口腔溃疡会癌变
湖北日报电子版
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5 体育 专刊 2016.12.24 星期六
省体育场馆协会成立
    湖北日报讯 （记者马明玉、通讯员李宁）昨日，湖北省体育场馆协会第一次会员大会在洪山体育馆召开，并宣布协会成立。这也意味着我省大型场馆运营将更加有序，对全民健身起到良好的作用。
    本次大会共有省直及市州61个协会会员单位的72位代表参加，审议并表决通过了《湖北省体育场馆协会章程》等相关文件。经投票，洪山体育中心主任冯金荣出任协会理事长，他表示，今后将注重发挥协会的桥梁纽带作用，致力于提升场馆运营管理水平，为我省全民健身及体育事业和经济发展做实事。


   
　