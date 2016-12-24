查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 体育 专刊 ·减一个外援看上去很美 ·诺如病毒不必谈之色变 ·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 ·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单 ·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港 ·李娜二胎喜得爱子 ·省体育场馆协会成立 ·体坛简讯 ·心血管病患者买药避免“麻黄碱” ·长期口腔溃疡会癌变 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 减一个外援看上去很美 · 诺如病毒不必谈之色变 · 肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 · 公示年度“全国体育事业突出贡献 · 图文：奥斯卡6100万欧元加盟 · 李娜二胎喜得爱子 · 省体育场馆协会成立 · 体坛简讯 · 心血管病患者买药避免“麻黄碱” · 长期口腔溃疡会癌变 5 体育 专刊 2016.12.24 星期六 省体育场馆协会成立 湖北日报讯 （记者马明玉、通讯员李宁）昨日，湖北省体育场馆协会第一次会员大会在洪山体育馆召开，并宣布协会成立。这也意味着我省大型场馆运营将更加有序，对全民健身起到良好的作用。

本次大会共有省直及市州61个协会会员单位的72位代表参加，审议并表决通过了《湖北省体育场馆协会章程》等相关文件。经投票，洪山体育中心主任冯金荣出任协会理事长，他表示，今后将注重发挥协会的桥梁纽带作用，致力于提升场馆运营管理水平，为我省全民健身及体育事业和经济发展做实事。





