减一个外援看上去很美诺如病毒不必谈之色变肩胛骨被“啃噬”3D打印重建公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港李娜二胎喜得爱子省体育场馆协会成立体坛简讯心血管病患者买药避免“麻黄碱”长期口腔溃疡会癌变
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 第5版 体育 专刊
·减一个外援看上去很美
·诺如病毒不必谈之色变
·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建
·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单
·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港
·李娜二胎喜得爱子
·省体育场馆协会成立
·体坛简讯
·心血管病患者买药避免“麻黄碱”
·长期口腔溃疡会癌变
湖北日报电子版
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5 体育 专刊 2016.12.24 星期六
李娜二胎喜得爱子
    湖北日报讯 （记者时龚）昨晚7时11分，李娜通过微博向网友发出圣诞祝福：“马上要圣诞节了，提前祝大家圣诞快乐！今年我们家的圣诞节特别‘好’，感恩！”微博中，李娜特意在“好”字上加了引号，代表了李娜夫妇的女儿Alisa与刚刚出生的爱子。
    2015年6月3日，李娜在微博公布女儿Alisa出生，这是她和姜山的第一个孩子。今年5月，李娜透露已怀上二胎。昨日，孩子平安降生。李娜姜山夫妇给他取名Sapajou，这个英文单词直译为“卷尾猴”。卷尾猴被认为是猴子中最聪明的一种，而今年又是中国传统的“猴年”，所以这个名字也有着双重的含义。
    在微博的配图中，李娜选择了动画片“粉红猪小妹”的画面，其中有猪爸爸、妈妈以及猪小妹和小弟，一家四口其乐融融。微博一发出，就收到了“娜离子”们的祝福，有的粉丝直接跟帖：“生了个小王子！！！！恭喜我娜！！！”


   
　