查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 体育 专刊 ·减一个外援看上去很美 ·诺如病毒不必谈之色变 ·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 ·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单 ·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港 ·李娜二胎喜得爱子 ·省体育场馆协会成立 ·体坛简讯 ·心血管病患者买药避免“麻黄碱” ·长期口腔溃疡会癌变 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 减一个外援看上去很美 · 诺如病毒不必谈之色变 · 肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 · 公示年度“全国体育事业突出贡献 · 图文：奥斯卡6100万欧元加盟 · 李娜二胎喜得爱子 · 省体育场馆协会成立 · 体坛简讯 · 心血管病患者买药避免“麻黄碱” · 长期口腔溃疡会癌变 5 体育 专刊 2016.12.24 星期六 李娜二胎喜得爱子 湖北日报讯 （记者时龚）昨晚7时11分，李娜通过微博向网友发出圣诞祝福：“马上要圣诞节了，提前祝大家圣诞快乐！今年我们家的圣诞节特别‘好’，感恩！”微博中，李娜特意在“好”字上加了引号，代表了李娜夫妇的女儿Alisa与刚刚出生的爱子。

2015年6月3日，李娜在微博公布女儿Alisa出生，这是她和姜山的第一个孩子。今年5月，李娜透露已怀上二胎。昨日，孩子平安降生。李娜姜山夫妇给他取名Sapajou，这个英文单词直译为“卷尾猴”。卷尾猴被认为是猴子中最聪明的一种，而今年又是中国传统的“猴年”，所以这个名字也有着双重的含义。

在微博的配图中，李娜选择了动画片“粉红猪小妹”的画面，其中有猪爸爸、妈妈以及猪小妹和小弟，一家四口其乐融融。微博一发出，就收到了“娜离子”们的祝福，有的粉丝直接跟帖：“生了个小王子！！！！恭喜我娜！！！”





