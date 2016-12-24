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第5版 体育 专刊
·减一个外援看上去很美
·诺如病毒不必谈之色变
·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建
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·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港
·李娜二胎喜得爱子
·省体育场馆协会成立
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·心血管病患者买药避免“麻黄碱”
·长期口腔溃疡会癌变
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图文：奥斯卡6100万欧元加盟
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心血管病患者买药避免“麻黄碱”
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长期口腔溃疡会癌变
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体育 专刊
2016.12.24 星期六
李娜二胎喜得爱子
湖北日报讯 （记者时龚）昨晚7时11分，李娜通过微博向网友发出圣诞祝福：“马上要圣诞节了，提前祝大家圣诞快乐！今年我们家的圣诞节特别‘好’，感恩！”微博中，李娜特意在“好”字上加了引号，代表了李娜夫妇的女儿Alisa与刚刚出生的爱子。
2015年6月3日，李娜在微博公布女儿Alisa出生，这是她和姜山的第一个孩子。今年5月，李娜透露已怀上二胎。昨日，孩子平安降生。李娜姜山夫妇给他取名Sapajou，这个英文单词直译为“卷尾猴”。卷尾猴被认为是猴子中最聪明的一种，而今年又是中国传统的“猴年”，所以这个名字也有着双重的含义。
在微博的配图中，李娜选择了动画片“粉红猪小妹”的画面，其中有猪爸爸、妈妈以及猪小妹和小弟，一家四口其乐融融。微博一发出，就收到了“娜离子”们的祝福，有的粉丝直接跟帖：“生了个小王子！！！！恭喜我娜！！！”