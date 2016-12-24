查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 体育 专刊 ·减一个外援看上去很美 ·诺如病毒不必谈之色变 ·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 ·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单 ·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港 ·李娜二胎喜得爱子 ·省体育场馆协会成立 ·体坛简讯 ·心血管病患者买药避免“麻黄碱” ·长期口腔溃疡会癌变 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 减一个外援看上去很美 · 诺如病毒不必谈之色变 · 肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 · 公示年度“全国体育事业突出贡献 · 图文：奥斯卡6100万欧元加盟 · 李娜二胎喜得爱子 · 省体育场馆协会成立 · 体坛简讯 · 心血管病患者买药避免“麻黄碱” · 长期口腔溃疡会癌变 5 体育 专刊 2016.12.24 星期六 图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港 中超诞生新“标王” 湖北日报讯 据新华社上海23日电 中超上海上港俱乐部23日宣布，25岁的巴西球员奥斯卡正式加盟该队。据外媒报道，奥斯卡从切尔西转会上港的转会费约为6100万欧元，他也刷新了上港另一外援胡尔克曾创下的5580万欧元中超转会纪录，成为中超新“标王”。奥斯卡在切尔西效力4年，出场203次，打进38球，并与球队一起获得过一次英超联赛冠军，一次欧联杯冠军和一次联赛杯冠军。下赛季，他将与胡尔克、埃尔克森组成上港令人恐怖的巴西“三叉戟”。

图为奥斯卡展示上港球衣。（网络图片）





