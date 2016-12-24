减一个外援看上去很美诺如病毒不必谈之色变肩胛骨被“啃噬”3D打印重建公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港李娜二胎喜得爱子省体育场馆协会成立体坛简讯心血管病患者买药避免“麻黄碱”长期口腔溃疡会癌变
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 第5版 体育 专刊
·减一个外援看上去很美
·诺如病毒不必谈之色变
·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建
·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单
·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港
·李娜二胎喜得爱子
·省体育场馆协会成立
·体坛简讯
·心血管病患者买药避免“麻黄碱”
·长期口腔溃疡会癌变
湖北日报电子版
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5 体育 专刊 2016.12.24 星期六
图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港
中超诞生新“标王”
    湖北日报讯 据新华社上海23日电 中超上海上港俱乐部23日宣布，25岁的巴西球员奥斯卡正式加盟该队。据外媒报道，奥斯卡从切尔西转会上港的转会费约为6100万欧元，他也刷新了上港另一外援胡尔克曾创下的5580万欧元中超转会纪录，成为中超新“标王”。奥斯卡在切尔西效力4年，出场203次，打进38球，并与球队一起获得过一次英超联赛冠军，一次欧联杯冠军和一次联赛杯冠军。下赛季，他将与胡尔克、埃尔克森组成上港令人恐怖的巴西“三叉戟”。
    图为奥斯卡展示上港球衣。（网络图片）


   
　