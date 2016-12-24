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第5版 体育 专刊
·减一个外援看上去很美
·诺如病毒不必谈之色变
·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建
·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单
·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港
·李娜二胎喜得爱子
·省体育场馆协会成立
·体坛简讯
·心血管病患者买药避免“麻黄碱”
·长期口腔溃疡会癌变
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减一个外援看上去很美
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诺如病毒不必谈之色变
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肩胛骨被“啃噬”3D打印重建
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公示年度“全国体育事业突出贡献
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图文：奥斯卡6100万欧元加盟
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李娜二胎喜得爱子
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省体育场馆协会成立
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体坛简讯
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心血管病患者买药避免“麻黄碱”
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长期口腔溃疡会癌变
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体育 专刊
2016.12.24 星期六
图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港
中超诞生新“标王”
湖北日报讯 据新华社上海23日电 中超上海上港俱乐部23日宣布，25岁的巴西球员奥斯卡正式加盟该队。据外媒报道，奥斯卡从切尔西转会上港的转会费约为6100万欧元，他也刷新了上港另一外援胡尔克曾创下的5580万欧元中超转会纪录，成为中超新“标王”。奥斯卡在切尔西效力4年，出场203次，打进38球，并与球队一起获得过一次英超联赛冠军，一次欧联杯冠军和一次联赛杯冠军。下赛季，他将与胡尔克、埃尔克森组成上港令人恐怖的巴西“三叉戟”。
图为奥斯卡展示上港球衣。（网络图片）