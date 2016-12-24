查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 体育 专刊 ·减一个外援看上去很美 ·诺如病毒不必谈之色变 ·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 ·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单 ·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港 ·李娜二胎喜得爱子 ·省体育场馆协会成立 ·体坛简讯 ·心血管病患者买药避免“麻黄碱” ·长期口腔溃疡会癌变 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 减一个外援看上去很美 · 诺如病毒不必谈之色变 · 肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 · 公示年度“全国体育事业突出贡献 · 图文：奥斯卡6100万欧元加盟 · 李娜二胎喜得爱子 · 省体育场馆协会成立 · 体坛简讯 · 心血管病患者买药避免“麻黄碱” · 长期口腔溃疡会癌变 5 体育 专刊 2016.12.24 星期六 国家体育总局 公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单 我省一单位及六人上榜 湖北日报讯 （记者马明玉）由国家体育总局组织评选的2016年“全国体育事业突出贡献奖”将于近期揭晓，拟表彰的对象名单目前正在公示期。国家体育总局拟授予80个单位（部门）2016年“全国体育事业突出贡献奖”集体奖、授予198位同志2016年“全国体育事业突出贡献奖”个人奖。其中，湖北省体育局游泳跳水运动管理中心进入集体奖公示名单，我省运动员刘蕙瑕、田涛、尹成昕、赵芸蕾和教练员陈彬、刘世明进入个人奖公示名单。

该奖项是为表彰在体育文化和体育宣传工作中做出突出贡献的集体和个人而设立的。在2016年里约奥运会上，我省游泳跳水运动管理中心共有6人入选中国代表团，其中，刘蕙瑕与陈若琳搭档夺得女子双人十米台金牌，延续了我省奥运届届见金的辉煌；花游小花尹成昕也夺得团体亚军，让我省花游在里约绽放光彩。此外，22岁的长阳小伙田涛在男子举重85公斤级项目拿到一块银牌，羽毛球老将赵芸蕾在里约周期克服严重的伤病和种种困难，最终收获一块铜牌，展现了勇于拼搏的奥运精神。

此外，在乒乓球国家队主管里约双料冠军丁宁的我省乒羽运动管理中心教练员陈彬，以及培养输送包括肖海亮、刘蕙瑕在内多位跳水名将的我省游跳运动管理中心教练员刘世明也因在各自战线上作出的突出贡献，而进入个人奖公示名单。





