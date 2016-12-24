查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 体育 专刊 ·减一个外援看上去很美 ·诺如病毒不必谈之色变 ·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 ·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单 ·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港 ·李娜二胎喜得爱子 ·省体育场馆协会成立 ·体坛简讯 ·心血管病患者买药避免“麻黄碱” ·长期口腔溃疡会癌变 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 减一个外援看上去很美 · 诺如病毒不必谈之色变 · 肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 · 公示年度“全国体育事业突出贡献 · 图文：奥斯卡6100万欧元加盟 · 李娜二胎喜得爱子 · 省体育场馆协会成立 · 体坛简讯 · 心血管病患者买药避免“麻黄碱” · 长期口腔溃疡会癌变 5 体育 专刊 2016.12.24 星期六 肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 湖北日报讯 通讯员 陈菁



昨日，武汉人姚先生到中南医院拆除手术缝线，经查他肩胛骨肿瘤切除并置换重建肩关节手术恢复良好。他成为世界第二例、华中地区首例采用金属3D打印假体完成肩胛骨重建的患者。

姚先生53岁，今年2月起，他时常感到肩背部隐痛，以为是肩周炎或肌肉劳损，没有在意。11月中旬，他到武汉大学中南医院创伤骨科就诊，被确诊为骨肿瘤，直径约有10公分，侵犯了左侧肩胛骨的80%，必须手术切除。

在制定手术方案时，医生遇到“两难”：按传统方法手术切除姚先生被肿瘤侵犯的肩胛骨后，若不做重建手术，维持肩关节活动功能的肌肉将没有附着点，对术后患者上肢活动功能影响很大；另外，人体肩胛骨形状不规则，重建极为困难。

经再三研究，副主任医师余黎决定保留姚先生少量与肩关节相连、未被肿瘤侵犯的肩胛骨，对被切除的肩胛部分，用3D打印技术复制一个“假体”，然后将两者进行“无缝对接”，让患者术后拥有更好的生活质量。

医生对姚先生肩胛骨进行影像扫描后，将数据输入电脑，反复核对修改，由软件模拟绘出假体形状。此后，一台特制3D打印机，采用钛金属材料直接打印出缺损部位的人工假体。准备就绪之后，12月1日，余黎只用了1小时50分钟为姚先生成功实施肿瘤切除手术，并顺利置入假体。术后，X线和CT显示假体与保留的肩胛骨完全吻合。

12月6日，姚先生顺利出院。

余黎介绍，3D打印人工定制手术近年来在骨科已广泛开展，但采用金属3D打印技术直接打印人工假体还不多。相比而言，定制的关节从图纸到铸造实体一般要2周，而采用金属材料直接打印只需要1天，大大节省了患者的住院时间和费用。





