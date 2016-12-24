查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 体育 专刊 ·减一个外援看上去很美 ·诺如病毒不必谈之色变 ·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 ·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单 ·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港 ·李娜二胎喜得爱子 ·省体育场馆协会成立 ·体坛简讯 ·心血管病患者买药避免“麻黄碱” ·长期口腔溃疡会癌变 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 减一个外援看上去很美 · 诺如病毒不必谈之色变 · 肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 · 公示年度“全国体育事业突出贡献 · 图文：奥斯卡6100万欧元加盟 · 李娜二胎喜得爱子 · 省体育场馆协会成立 · 体坛简讯 · 心血管病患者买药避免“麻黄碱” · 长期口腔溃疡会癌变 5 体育 专刊 2016.12.24 星期六 诺如病毒不必谈之色变 湖北日报讯 记者 崔逾瑜 通讯员 戴涌



幼儿园群发儿童感染停课、医院里不少家长带着呕吐儿童就医……近来，诺如病毒让不少人谈之色变。省疾控中心传染病所急传部刘漫表示，诺如病毒可防可控，即便感染也是“来得快去得也快”，完全没必要感到恐慌。



寒冬高发，密闭场所传播快

刘漫介绍，诺如病毒是急性肠胃炎最常见的病原体。它一年四季在全球流行，寒冷季节高发。

在美国、英国、荷兰、日本等国家每年非细菌性腹泻爆发中，60%至90%由诺如病毒引起。我国于1995年报道首例诺如病毒感染。根据我国历年监测数据，秋冬季为我国诺如病毒感染高发季节，且在5岁以下腹泻儿童中，诺如病毒检出率为15%左右，因此幼儿感染诺如病毒比较普遍。

诺如病毒可随病人的粪便、呕吐物排出，从潜伏期开始排出，至发病后2至5天达到高峰。因此，在密闭场所中，诺如病毒传播速度很快，常常在幼儿园、学校、养老院、游船等场所引起聚集性发病。

诺如病毒的传染性较强。“很多家长在照顾患儿时，也要做好自身防护。”刘漫提醒，男女老少都可能感染诺如病毒。而且病毒基因每隔数年就会出现新变异，因此人体可被多次感染。



自限疾病，补水是王道

刘漫介绍，诺如病毒的病程较短，感染症状通常会在1至3天内好转，绝大多数病人一周内完全康复。此外，其预后良好，没有后遗症。

感染诺如病毒后，潜伏期一般为1至2天，此后发病，最常见的症状是腹泻和呕吐，部分患者有恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等症状。“诺如病毒目前尚无疫苗可以预防，也没有特效的抗病毒药物。”刘漫称，虽然表现严重，但诺如病毒是一种自限性疾病，一般情况下无需特殊治疗，以对症或支持治疗为主。

频繁呕吐或腹泻，可导致脱水，进而造成重症病例，故诺如病毒感染者中的高龄老人、婴幼儿及患有基础性疾病的人需特别关注，预防脱水、酸中毒及电解质紊乱。轻度脱水时，运动饮料或其他饮品（不含咖啡因或酒精）可起到一定的补水效果，但不能补充重要的营养成分和矿物质，因此，推荐药店购买口服补水溶液是最有效的治疗方法。严重脱水时，应及时到医院进行输液治疗。



讲究卫生，惹不起躲得起

刘漫称，诺如病毒虽无治疗特效药，但只要注意以下几点可有效预防。

●注意个人卫生习惯，保持良好的手卫生是预防诺如病毒感染和控制传播最重要最有效的措施。建议在饭前便后、加工食物之前、从公共场所返家后都要洗手。

●注意饮食饮水卫生，生吃瓜果要洗净，牡蛎等贝类海产品必须充分加热煮熟后再吃，要选用卫生合格的桶装水，建议喝开水。

●诺如病毒感染者应远离厨房或食物加工场所。诺如病毒感染病人患病期至康复后3天内不能加工食物。

●患者呕吐物或粪便污染的表面、生活物品、食品加工工具等应使用含氯制剂进行消毒，如患者在教室、病房或集体宿舍等人员密集场所发生呕吐，应首先疏散人员，之后戴塑胶手套和口罩后，用抹布蘸取5000mg/L～10000mg/L的含氯消毒液完全覆盖污染物，小心清除干净。

制图/万璇





