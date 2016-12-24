查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 体育 专刊 ·减一个外援看上去很美 ·诺如病毒不必谈之色变 ·肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 ·公示年度“全国体育事业突出贡献奖”名单 ·图文：奥斯卡6100万欧元加盟上港 ·李娜二胎喜得爱子 ·省体育场馆协会成立 ·体坛简讯 ·心血管病患者买药避免“麻黄碱” ·长期口腔溃疡会癌变 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 减一个外援看上去很美 · 诺如病毒不必谈之色变 · 肩胛骨被“啃噬”3D打印重建 · 公示年度“全国体育事业突出贡献 · 图文：奥斯卡6100万欧元加盟 · 李娜二胎喜得爱子 · 省体育场馆协会成立 · 体坛简讯 · 心血管病患者买药避免“麻黄碱” · 长期口腔溃疡会癌变 5 体育 专刊 2016.12.24 星期六 从“4+1”到“3+1”，中国足协欲推外援新政 减一个外援看上去很美 湖北日报讯 昨日，中国足协向各中超俱乐部下发《关于修改中超联赛规程有关外籍球员报名条款的征求意见函》，提议将中超球队的外援人数由“4+1”（“1”为亚洲外援）改为“3+1”，其用意在于为各俱乐部减轻财务负担，同时增加国内球员的出场机会。

应该说，足协看到了问题所在，只是希望通过减少外援名额来解决问题，或许并不现实。



足协的如意算盘



在《意见函》中，中国足协表示，近年中超联赛各俱乐部因持续引进高水平外籍球员而造成的高投入受到社会广泛关注，高水平的外籍球员给中超联赛带来了活力并在一定程度提高了中超联赛的观赏性，但也增加了俱乐部的财务负担，减少了国内球员的上场机会。

按照足协的设想，此次调整的只是上场人数，注册外籍球员人数不变，人次限制不变。也就是说，每个中超俱乐部仍然可以注册5名外援，但是每场比赛的18人大名单，只能上报“3+1”个外援，而不像以前，第5外援可以进入到18人大名单中，以替补身份出场。

一旦获得通过，新的外援政策将在2017赛季的中超联赛开始执行。这让不少正在寻找外援的俱乐部感到左右为难，因为如果只引4名外援，那么一旦有外援受伤，很难找到有实力的球员来填补空缺，而若签下5名外援，这第5外援很可能会成为鸡肋。如何让5名外援物尽所用，也给各队的主教练出了道难题。



更像是一厢情愿



其实，希望通过限制外援来减轻各队的财务负担，也更像是足协的一厢情愿。对于不差钱的豪门球队来说，少一个外援名额后，总体投入并不会减少，他们只会在4个外援的选择上加码，引进更大牌的球星。

而对中小俱乐部来说，减少一名外援，只会让原本价格就虚高的本土球员身价更高，这无异于雪上加霜。“眼下，优秀的本土球员基本上全被大俱乐部抢光了，如果再没有好的外援来支撑，我们保级就更难了！”一家年年为保级而战的中小俱乐部负责人表示。

更重要的是，限制外援也不见得能提升本土球员的竞争力。球员在球场上的位置不是让出来的，而是靠竞争获得的。实际上，中超很多年轻球员不能上位，并不是被外援抢去了位置，而是这些年轻球员的能力不够，他们甚至无力与本土的老将竞争，更别说与外援抢饭碗。

如果靠削减外援来一味揠苗助长，只会影响中超整体的水平与观赏度，这并非打造一个高水平联赛的最佳选择。 （通讯员 叶青）





