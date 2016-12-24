查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉地铁延迟收班 ·昨晨浓雾锁荆楚 ·图文：孙志刚书法展在汉举行 ·我省成立“水上紧急救援医院” ·图文：养老护理，如何跨越标准化难关 ·上古寺村飞出“致富鸽” ·为鄂企“出海”搭建融资保障平台 ·无人机给力三峡送电安全 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 武汉地铁延迟收班 · 昨晨浓雾锁荆楚 · 图文：孙志刚书法展在汉举行 · 我省成立“水上紧急救援医院” · 图文：养老护理，如何跨越标准化 · 上古寺村飞出“致富鸽” · 为鄂企“出海”搭建融资保障平台 · 无人机给力三峡送电安全 4 综合 2016.12.24 星期六 无人机给力三峡送电安全 湖北日报讯 （通讯员罗昳昀、黄斌）国网宜昌供电公司通过无人机等大量新技术的应用，排除安全隐患，确保了三峡电力外送及华中电网西电东送线路的安全。

宜昌电网是华中电网西电东送的重要通道，担负着三峡大坝、葛洲坝、隔河岩、高坝洲、水布垭等大型水电厂的电力外送等任务。宜昌区域过境500千伏输电线路42条，总长3256公里，杆塔7212基。这里地形复杂，许多输电线路穿越崇山峻岭、河流峡谷，众多杆塔在无人区和偏远山区。如果出现线路故障，排查困难，后果严重。

数千公里的线路，此前均靠人工维护。2014年初，该公司首次在全省使用无人机替代人力徒步巡线，极大减轻了巡线强度和难度，降低维护成本，提高了电网的安全可靠性。

近两年，该公司在无人机巡线基础上，又开发了无人机灭火装置和无人机夜间照明系统等20多项国家发明专利。今年6月15日，无人机巡线发现一座杆塔导线上挂有一串彩带，随时可能引发故障，影响湖北高铁供电。作业人员利用无人机带电清除异物装置，将彩带熔断，确保了高铁安全。





