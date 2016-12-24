武汉地铁延迟收班昨晨浓雾锁荆楚图文：孙志刚书法展在汉举行我省成立“水上紧急救援医院”图文：养老护理，如何跨越标准化难关上古寺村飞出“致富鸽”为鄂企“出海”搭建融资保障平台无人机给力三峡送电安全
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第4版 综合
·武汉地铁延迟收班
·昨晨浓雾锁荆楚
·图文：孙志刚书法展在汉举行
·我省成立“水上紧急救援医院”
·图文：养老护理，如何跨越标准化难关
·上古寺村飞出“致富鸽”
·为鄂企“出海”搭建融资保障平台
·无人机给力三峡送电安全
湖北日报电子版
----  
 
4 综合 2016.12.24 星期六
无人机给力三峡送电安全
    湖北日报讯 （通讯员罗昳昀、黄斌）国网宜昌供电公司通过无人机等大量新技术的应用，排除安全隐患，确保了三峡电力外送及华中电网西电东送线路的安全。
    宜昌电网是华中电网西电东送的重要通道，担负着三峡大坝、葛洲坝、隔河岩、高坝洲、水布垭等大型水电厂的电力外送等任务。宜昌区域过境500千伏输电线路42条，总长3256公里，杆塔7212基。这里地形复杂，许多输电线路穿越崇山峻岭、河流峡谷，众多杆塔在无人区和偏远山区。如果出现线路故障，排查困难，后果严重。
    数千公里的线路，此前均靠人工维护。2014年初，该公司首次在全省使用无人机替代人力徒步巡线，极大减轻了巡线强度和难度，降低维护成本，提高了电网的安全可靠性。
    近两年，该公司在无人机巡线基础上，又开发了无人机灭火装置和无人机夜间照明系统等20多项国家发明专利。今年6月15日，无人机巡线发现一座杆塔导线上挂有一串彩带，随时可能引发故障，影响湖北高铁供电。作业人员利用无人机带电清除异物装置，将彩带熔断，确保了高铁安全。


   
　