查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉地铁延迟收班 ·昨晨浓雾锁荆楚 ·图文：孙志刚书法展在汉举行 ·我省成立“水上紧急救援医院” ·图文：养老护理，如何跨越标准化难关 ·上古寺村飞出“致富鸽” ·为鄂企“出海”搭建融资保障平台 ·无人机给力三峡送电安全 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 武汉地铁延迟收班 · 昨晨浓雾锁荆楚 · 图文：孙志刚书法展在汉举行 · 我省成立“水上紧急救援医院” · 图文：养老护理，如何跨越标准化 · 上古寺村飞出“致富鸽” · 为鄂企“出海”搭建融资保障平台 · 无人机给力三峡送电安全 4 综合 2016.12.24 星期六 中信保携手10家银行 为鄂企“出海”搭建融资保障平台 湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员熊龙）22日，湖北省出口信用保险保单融资签约活动在汉举行，中国出口信用保险公司武汉营管部（简称中信保武汉营管部）与国开行湖北分行等10家银行签署协议，助推湖北外贸出口增长及企业加快“走出去”。

出口信用保险主要作用是帮助外经贸企业扩大出口、保障企业收汇风险。其保单融资，是指银行针对已投保中信保出口信用险的企业，提供便利的融资安排。一般出口企业抗海外风险能力弱，即便有订单或好项目，银行也不敢轻易发放贷款，导致企业因资金紧张，有单不敢接、有项目不敢投。

中信保武汉营管部总经理刘正茂表示，中信保拥有120个海外资信信息渠道，调查业务覆盖全球200多个国家和地区，能有效降低企业海外风险，扩大出口和投资规模。武汉营管部自2008年成立至今，已先后扶持湖北企业出口近225亿美元，向出口企业支付赔款约3.14亿元，支持鄂企在“一带一路”的10多个大型投资项目和对外承包工程。仅今年1月至9月，公司就为全省771家外经贸企业提供信用保险服务，支持全省出口24.6亿美元，支付赔偿1675万元。“如果不与中信保合作，我们的出口业务不会发展这么快。”兴发集团总会计师王琛介绍，从2009年起，中信保武汉营管部通过总部大数据，帮助公司分析了600多个存量买家的资信状况，辨别了一批新客户的实力和信用状况，有效防范了风险。短短几年内，公司出口额从1.39亿美元增长到去年4.11亿美元。

省商务厅厅长邱丽新表示，今年1至11月，全省进出口总额2365.5亿元，同比下降2.5%，外贸形势严峻。利用好出口信用保险，对推动全省外贸增长和企业“走出去”将发挥重要作用。

会上，中信保武汉营管部还对中国五环、随州波导等10家企业进行赔付，赔款金额658万美元。





