查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉地铁延迟收班 ·昨晨浓雾锁荆楚 ·图文：孙志刚书法展在汉举行 ·我省成立“水上紧急救援医院” ·图文：养老护理，如何跨越标准化难关 ·上古寺村飞出“致富鸽” ·为鄂企“出海”搭建融资保障平台 ·无人机给力三峡送电安全 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 武汉地铁延迟收班 · 昨晨浓雾锁荆楚 · 图文：孙志刚书法展在汉举行 · 我省成立“水上紧急救援医院” · 图文：养老护理，如何跨越标准化 · 上古寺村飞出“致富鸽” · 为鄂企“出海”搭建融资保障平台 · 无人机给力三峡送电安全 4 综合 2016.12.24 星期六 上古寺村飞出“致富鸽” 湖北日报讯 记者 胡祥修 通讯员 余亚心 杨彬



21日清晨，武汉市黄陂区李家集街上古寺村，雾气还萦绕在山头，硚口区精准扶贫驻村工作队队员丁军武早早来到养鸽场查看。养鸽场建在废弃校舍上，是工作队进村后作为扶贫项目兴办的。

上古寺村地处偏远，缺乏自然资源，是远近闻名的贫困村。为了生计，大部分劳动力出去打工了。

去年冬，硚口区与黄陂区20个贫困村结成扶贫对子。硚口区委、区政府鼓励辖区内企业参与帮扶，选派区机关干部余法盛和中华联合财产保险硚口支公司的企业干部丁军武驻上古寺村。

如何带领村民脱贫致富？有过养鸽经验的丁军武经过调研，盯上了养鸽子。

鸽子抗病能力强，生长快，一般饲养一个月就能出售。而且，养鸽劳动强度不大，村里老龄人口也可参与。

丁军武专门跑武汉市场考察行情。自武汉禁止活禽销售后，菜市场上鸽子销声匿迹，超市里也鲜见，然而肉鸽消费需求巨大。餐饮企业表示，只要肉鸽质量过关，有多少收多少。

丁军武信心满满，动员村里“能人”徐国喜带头养鸽。徐国喜因为做工程略有积蓄，一直想为村里做点事。在工作队和村委会支持下，今年5月，他出资近20万元，建起养鸽场。工作队还联系硚口区有关单位捐资支持徐国喜购种鸽。

目前，养鸽场存栏300多对白羽鸽。半年多来，已陆续出售近100对肉鸽。徐国喜算了笔账，“一对鸽子一般一年孵化10到20只乳鸽，一只乳鸽市场价约17元。300多对鸽子，扣除饲料成本，净利润4万元。”

徐国喜决定明年扩大养殖规模，起码养2000对鸽子。

养鸽场聘用的4名工人都是村里贫困户。今年60多岁的汪少堂一直独居，养鸽场一成立，他就来到这里。“这里管吃管住，还有工资。再就是离家近，很方便。”

徐国喜说，随着规模扩大，养鸽场会带动更多贫困户就业增收。





