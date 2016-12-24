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图为全国第三届养老护理员职业技能竞赛一等奖获得者谭小英，在为失能老人喂饭。



文/图 记者 杨麟 通讯员 陈张文昶



在许多人眼中，护理老人，算不得技术活。

11月底，省民政厅、省人社厅和省总工会共同主办的全省首届养老护理员职业技能大赛在汉举行，30余名省内养老机构护理员同台竞技。保暖、喂饭、翻身、洗澡……赛场上，护理员们娴熟的专业技能，让人们对养老护理职业刮目相看。

昨日，记者来到此次大赛冠军李金泽所在的江汉区福利院，一探究竟。



养老护理专业化



为长期卧床的老人洗澡，是件重体力活，稍有不慎，老人就可能受伤。

在江汉区福利院，700余名长期卧床的老人，每周却能洗两次澡。

看着身高仅1.58米、体重不足50公斤的李金泽，独自为老人洗澡，记者不由捏把汗。“别担心，所有护理步骤都有标准化流程。”李金泽推出洗澡车，放在一位失能老人床前，与床呈30度角，让老人趴在自己肩膀上，身体轻微弯曲，缓慢旋转身体放下老人，调整好坐姿，系好安全带，然后推进预先调好室温、水温的洗澡间，轻柔擦洗。

冬季，许多老人夜晚睡觉时脚冷，看似简单的保暖护理也是件技术活。

李金泽解释：热水袋温度要50℃，外面套毛巾，放在离老人脚部0.1米的地方。护理员每隔15分钟查看一次，预防老人低温烫伤。如果热水袋温度60℃，5分钟就会烫伤，温度在70℃，一分钟就会烫伤。因缺乏专业护理知识，部分福利院常有老人被低温烫伤。

失能老人一日三餐，李金泽也有一套专业服务流程。“李婆婆，今天中午有红烧茄子，冬瓜炖肉。”喂饭前，先与老人交流，告知吃什么饭菜，这样会增强老人食欲，李金泽解释。

对无法坐立的瘫痪老人，要将床头抬高30度，采取右侧卧式、将上半身略抬高喂食，避免噎食呛食。对于一些吞咽功能不好的老人，要用搅拌机将饭菜搅拌成糊糊状，喂饭时三分之一汤勺，喂水时二分之一汤勺，喂饭时要观察老人吞咽状况。

李金泽说，除了具有过硬专业护理知识，优秀护理员还要会察言观色，善于同老人沟通。

有一次，88岁的张爹爹没有吃早饭和午饭，任凭护理员想办法，老人无动于衷。

李金泽来后，陪老人聊起了天。老人慢慢敞开心扉，原来儿子已一周没来探望，老人担心影响儿子工作，又不敢打电话询问。

李金泽悄悄联系了张爹爹的儿子，得知儿子明天就来探望，张爹爹像孩子一样开心地吃起饭了。

江汉区福利院党委书记熊承刚介绍，老龄化社会，人们对专业化养老服务的需求越来越高，养老护理职业早已告别过去的简单照料，正成为一门综合医学、护理学、心理学等专业知识的职业。



从冠军到标准的跨越



江汉区福利院可谓卧虎藏龙。这里有全国第三届养老护理员职业技能竞赛一等奖获得者谭小英、全省首届养老护理员职业技能大赛冠军李金泽。

一枝独秀不是春，百花齐放春满园。熊承刚认为，冠军即使能力再强，也只能服务少数老人，只有把冠军的精湛护理技能，通过标准化转化成所有护理员的护理标准，才能让更多老人享受到优质护理服务。

2014年9月，江汉区社会福利院被确定为全国首批养老服务业标准化试点单位。谭小英、李金泽的优质服务技能，逐渐转化成全院150名护理员的服务标准，780余名老人均能享受优质的护理服务。

护理服务标准化无处不在。为老人修剪指（趾）甲、协助穿脱衣服、轮椅转移、开关窗户等日常生活照料，都有了具体规范。



突破养老服务瓶颈



银发浪潮来袭，我省60岁以上老人突破千万，失能老人近百万，养老服务需求激增。可是，护理人才短缺、专业化水平低，成为制约养老服务发展的瓶颈。

据省民政厅估算，我省养老护理员缺口约20万人，绝大多数养老机构的护理水平还停留在简单的照顾老人生活起居等方面。

宜昌市社会福利院是省民政厅指定的养老护理员培训基地，该院副院长梁高芳被民政部授予养老护理领域技能大师。他认为：“我省许多养老机构护理员学历偏低、年龄偏大，缺乏专业护理技能。推广护理标准化，让护理服务有规可循，可迅速提高护理技能。”

省民政厅相关负责人称，江汉区福利院的养老服务标准化探索，对提高全省养老护理水平意义重大。

据熊承刚介绍，该院国家级养老机构服务标准已通过民政部验收，明年有望在全国推广。





