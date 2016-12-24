查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉地铁延迟收班 ·昨晨浓雾锁荆楚 ·图文：孙志刚书法展在汉举行 ·我省成立“水上紧急救援医院” ·图文：养老护理，如何跨越标准化难关 ·上古寺村飞出“致富鸽” ·为鄂企“出海”搭建融资保障平台 ·无人机给力三峡送电安全 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 武汉地铁延迟收班 · 昨晨浓雾锁荆楚 · 图文：孙志刚书法展在汉举行 · 我省成立“水上紧急救援医院” · 图文：养老护理，如何跨越标准化 · 上古寺村飞出“致富鸽” · 为鄂企“出海”搭建融资保障平台 · 无人机给力三峡送电安全 4 综合 2016.12.24 星期六 我省成立“水上紧急救援医院” “水陆空”立体急救网络体系初步形成 湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员金静）昨日，“湖北省水上紧急医学救援医院”在长江航运总医院授牌成立，并组建水上紧急医学救援队。这意味着我省水上医学救援将与空中紧急医疗救援、地面120急救对接，“水陆空”三位一体的立体救援网络体系初步形成，将开启我省医疗急救新纪元。

我省河流、湖泊众多，长江自西向东流贯省内26个县市，约1041公里。近年随着水上运输和旅游业快速发展，水上突发事件时有发生，由于救援地点的特殊性，极易造成人员伤亡。

长航总医院具有长航行业医疗和公立急救应急医疗的双重属性，多年来一直与长江水上110、海事120保持联动，拥有一套较为成熟的水上应急救治方案。“湖北省水上紧急医学救援医院”落户后，该院将组建60余人的水上紧急医学救援队，成立省内沿江卫生行政监管网络和信息通报机制，配备医疗救护船只作为医疗救护、治疗和隔离观察场所。“人民群众对医疗急救服务的要求越来越高，传统的地面急救服务体系已不能满足需求，因此，建立立体化医疗救护体系，成为完善医疗急救体系的必然趋势。”省卫计委主任杨云彦说。

今年，根据国家卫计委《突发事件紧急医学救援十三五规划》，湖北“推进陆海（水）空立体医疗转运和救治”驶入快车道。5月，省卫计委与上海金汇通航公司签署《湖北省直升机空中医疗救援合作协议》，计划陆续引入5架医疗直升机，为院前救援、院间转运、器官运输等提供医疗服务。10月，全省首个空中救援起降点在武汉同济医院中法新城院区启用，一位车祸患者由直升机从咸宁运抵武汉，仅耗时半小时。

另悉，明年起，鄂湘皖赣院前急救联盟将共建长江中游城市群水陆空立体急救网络，实现院前急救资源共享，确保跨省转运的患者得到快速救治。





