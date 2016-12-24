查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第4版 综合
·武汉地铁延迟收班
·昨晨浓雾锁荆楚
·图文：孙志刚书法展在汉举行
·我省成立“水上紧急救援医院”
·图文：养老护理，如何跨越标准化难关
·上古寺村飞出“致富鸽”
·为鄂企“出海”搭建融资保障平台
·无人机给力三峡送电安全
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 要闻
第3版 : 时事
第4版 : 综合
第5版 : 体育 专刊
第6版 : 三农观察
第7版 : 公告
第8版 : 专题
·
武汉地铁延迟收班
·
昨晨浓雾锁荆楚
·
图文：孙志刚书法展在汉举行
·
我省成立“水上紧急救援医院”
·
图文：养老护理，如何跨越标准化
·
上古寺村飞出“致富鸽”
·
为鄂企“出海”搭建融资保障平台
·
无人机给力三峡送电安全
4
综合
2016.12.24 星期六
我省成立“水上紧急救援医院”
“水陆空”立体急救网络体系初步形成
湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员金静）昨日，“湖北省水上紧急医学救援医院”在长江航运总医院授牌成立，并组建水上紧急医学救援队。这意味着我省水上医学救援将与空中紧急医疗救援、地面120急救对接，“水陆空”三位一体的立体救援网络体系初步形成，将开启我省医疗急救新纪元。
我省河流、湖泊众多，长江自西向东流贯省内26个县市，约1041公里。近年随着水上运输和旅游业快速发展，水上突发事件时有发生，由于救援地点的特殊性，极易造成人员伤亡。
长航总医院具有长航行业医疗和公立急救应急医疗的双重属性，多年来一直与长江水上110、海事120保持联动，拥有一套较为成熟的水上应急救治方案。“湖北省水上紧急医学救援医院”落户后，该院将组建60余人的水上紧急医学救援队，成立省内沿江卫生行政监管网络和信息通报机制，配备医疗救护船只作为医疗救护、治疗和隔离观察场所。“人民群众对医疗急救服务的要求越来越高，传统的地面急救服务体系已不能满足需求，因此，建立立体化医疗救护体系，成为完善医疗急救体系的必然趋势。”省卫计委主任杨云彦说。
今年，根据国家卫计委《突发事件紧急医学救援十三五规划》，湖北“推进陆海（水）空立体医疗转运和救治”驶入快车道。5月，省卫计委与上海金汇通航公司签署《湖北省直升机空中医疗救援合作协议》，计划陆续引入5架医疗直升机，为院前救援、院间转运、器官运输等提供医疗服务。10月，全省首个空中救援起降点在武汉同济医院中法新城院区启用，一位车祸患者由直升机从咸宁运抵武汉，仅耗时半小时。
另悉，明年起，鄂湘皖赣院前急救联盟将共建长江中游城市群水陆空立体急救网络，实现院前急救资源共享，确保跨省转运的患者得到快速救治。