查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉地铁延迟收班 ·昨晨浓雾锁荆楚 ·图文：孙志刚书法展在汉举行 ·我省成立“水上紧急救援医院” ·图文：养老护理，如何跨越标准化难关 ·上古寺村飞出“致富鸽” ·为鄂企“出海”搭建融资保障平台 ·无人机给力三峡送电安全 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 武汉地铁延迟收班 · 昨晨浓雾锁荆楚 · 图文：孙志刚书法展在汉举行 · 我省成立“水上紧急救援医院” · 图文：养老护理，如何跨越标准化 · 上古寺村飞出“致富鸽” · 为鄂企“出海”搭建融资保障平台 · 无人机给力三峡送电安全 4 综合 2016.12.24 星期六 图文：孙志刚书法展在汉举行 湖北日报讯 图为市民参观“哲通灵境——孙志刚书法展”。 （记者 倪娜 摄）



（记者海冰）“哲通灵境——孙志刚书法展”近日在武汉文联艺术馆开幕，展出了孙志刚的60余件精品力作，大都富有哲理。展览持续至26日。

孙志刚来自米芾故里襄阳，现任联合国华人协会书画委员会主席，自幼随父学习书法，几十年来勤耕不缀。在书法实践中，他注重把笔墨意韵与时代精神相契合，碑帖相融，和谐大气。同时，广泛汲取各个艺术门类营养，练好“字外功”，注重把做人与作书的追求相契合。

这是孙志刚第六次举办个展，作品围绕“生活需要哲理、哲理启迪灵魂”的主题，选取了部分中国传统文化经典名篇、名句，并有作者原创富有哲理的楹联、短文、锦句等，哲理深邃，发人深省。





