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 第4版 综合
·武汉地铁延迟收班
·昨晨浓雾锁荆楚
·图文：孙志刚书法展在汉举行
·我省成立“水上紧急救援医院”
·图文：养老护理，如何跨越标准化难关
·上古寺村飞出“致富鸽”
·为鄂企“出海”搭建融资保障平台
·无人机给力三峡送电安全
湖北日报电子版
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4 综合 2016.12.24 星期六
图文：孙志刚书法展在汉举行
    湖北日报讯 图为市民参观“哲通灵境——孙志刚书法展”。 （记者 倪娜 摄）

    （记者海冰）“哲通灵境——孙志刚书法展”近日在武汉文联艺术馆开幕，展出了孙志刚的60余件精品力作，大都富有哲理。展览持续至26日。
    孙志刚来自米芾故里襄阳，现任联合国华人协会书画委员会主席，自幼随父学习书法，几十年来勤耕不缀。在书法实践中，他注重把笔墨意韵与时代精神相契合，碑帖相融，和谐大气。同时，广泛汲取各个艺术门类营养，练好“字外功”，注重把做人与作书的追求相契合。
    这是孙志刚第六次举办个展，作品围绕“生活需要哲理、哲理启迪灵魂”的主题，选取了部分中国传统文化经典名篇、名句，并有作者原创富有哲理的楹联、短文、锦句等，哲理深邃，发人深省。


   
　