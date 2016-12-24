查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第4版 综合
·武汉地铁延迟收班
·昨晨浓雾锁荆楚
·图文：孙志刚书法展在汉举行
·我省成立“水上紧急救援医院”
·图文：养老护理，如何跨越标准化难关
·上古寺村飞出“致富鸽”
·为鄂企“出海”搭建融资保障平台
·无人机给力三峡送电安全
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 要闻
第3版 : 时事
第4版 : 综合
第5版 : 体育 专刊
第6版 : 三农观察
第7版 : 公告
第8版 : 专题
·
武汉地铁延迟收班
·
昨晨浓雾锁荆楚
·
图文：孙志刚书法展在汉举行
·
我省成立“水上紧急救援医院”
·
图文：养老护理，如何跨越标准化
·
上古寺村飞出“致富鸽”
·
为鄂企“出海”搭建融资保障平台
·
无人机给力三峡送电安全
4
综合
2016.12.24 星期六
图文：孙志刚书法展在汉举行
湖北日报讯 图为市民参观“哲通灵境——孙志刚书法展”。 （记者 倪娜 摄）
（记者海冰）“哲通灵境——孙志刚书法展”近日在武汉文联艺术馆开幕，展出了孙志刚的60余件精品力作，大都富有哲理。展览持续至26日。
孙志刚来自米芾故里襄阳，现任联合国华人协会书画委员会主席，自幼随父学习书法，几十年来勤耕不缀。在书法实践中，他注重把笔墨意韵与时代精神相契合，碑帖相融，和谐大气。同时，广泛汲取各个艺术门类营养，练好“字外功”，注重把做人与作书的追求相契合。
这是孙志刚第六次举办个展，作品围绕“生活需要哲理、哲理启迪灵魂”的主题，选取了部分中国传统文化经典名篇、名句，并有作者原创富有哲理的楹联、短文、锦句等，哲理深邃，发人深省。