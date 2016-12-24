查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉地铁延迟收班 ·昨晨浓雾锁荆楚 ·图文：孙志刚书法展在汉举行 ·我省成立“水上紧急救援医院” ·图文：养老护理，如何跨越标准化难关 ·上古寺村飞出“致富鸽” ·为鄂企“出海”搭建融资保障平台 ·无人机给力三峡送电安全 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 武汉地铁延迟收班 · 昨晨浓雾锁荆楚 · 图文：孙志刚书法展在汉举行 · 我省成立“水上紧急救援医院” · 图文：养老护理，如何跨越标准化 · 上古寺村飞出“致富鸽” · 为鄂企“出海”搭建融资保障平台 · 无人机给力三峡送电安全 4 综合 2016.12.24 星期六 昨晨浓雾锁荆楚 黄陂能见度不到50米 湖北日报讯 （记者曾莉）昨晨，我省遭大雾侵袭，局地能见度不足100米，气象部门发布大雾预警。今明两天清晨，仍可能出现大雾。

前日晚，雾气在我省多地弥漫。武汉中心气象台当日22时21分发布大雾黄色预警信号称，除十堰、恩施外，我省大部地区有能见度小于500米、局部小于200米的雾。昨晨6时观测数据显示，公安、建始、黄梅等地出现能见度不足500米的大雾天气，而武汉、黄石等地的大雾能见度不足100米。昨晨8时，为武汉市大雾最浓时段，东西湖、新洲和蔡甸的能见度仅100米，黄陂一些地方能见度不到50米。

气象专家介绍，最浓的雾在温度最低时出现，一般为早晨7时至8时，主要出现在长江、汉江沿线，该区域水汽重，能见度更低。其原因是由于前期持续阴雨，空气湿度大；昨天天气转晴，夜间辐射降温明显，导致城市上空出现“逆温层”，加之地面风力较小不利于扩散，使近地面空气中的水汽达到饱和、凝结成水珠，形成辐射雾。

受冷空气影响，今明两天小雨或中雨将覆盖我省大部地区，其中鄂西北西部和半高山以上地区有雨夹雪出现。提醒公众注意防范。





