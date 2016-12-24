查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉地铁延迟收班 ·昨晨浓雾锁荆楚 ·图文：孙志刚书法展在汉举行 ·我省成立“水上紧急救援医院” ·图文：养老护理，如何跨越标准化难关 ·上古寺村飞出“致富鸽” ·为鄂企“出海”搭建融资保障平台 ·无人机给力三峡送电安全 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 武汉地铁延迟收班 · 昨晨浓雾锁荆楚 · 图文：孙志刚书法展在汉举行 · 我省成立“水上紧急救援医院” · 图文：养老护理，如何跨越标准化 · 上古寺村飞出“致富鸽” · 为鄂企“出海”搭建融资保障平台 · 无人机给力三峡送电安全 4 综合 2016.12.24 星期六 平安夜、跨年夜 武汉地铁延迟收班 湖北日报讯 （记者汪洋、通讯员黄彦）22日，武汉地铁运营公司公布平安夜及元旦假期行车组织方案，以应对大客流。

12月24日（平安夜）、31日（跨年夜），各运营线路收班时间由22:30延迟至24:00，同时增加上线列车数量。平安夜高峰时段，1号线上线37列车，最短行车间隔3分42秒；2号线上线32列车，最短行车间隔3分28秒；3号线上线20列车，最短行车间隔5分54秒；4号线上线30列车，最短行车间隔4分18秒。

12月31日为元旦假期第一天，地铁启动工作日模式，开班时间6:00；2017年1月1日、2日按节假日时刻表运营，开班时间6:30，收班时间22:30。各条线路都将增加高峰时段上线列车数量。

元旦假期，地铁6号线和机场线均已投入运营，将首次接受大客流考验。





