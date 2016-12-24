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第4版 综合
·武汉地铁延迟收班
·昨晨浓雾锁荆楚
·图文：孙志刚书法展在汉举行
·我省成立“水上紧急救援医院”
·图文：养老护理，如何跨越标准化难关
·上古寺村飞出“致富鸽”
·为鄂企“出海”搭建融资保障平台
·无人机给力三峡送电安全
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武汉地铁延迟收班
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昨晨浓雾锁荆楚
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图文：孙志刚书法展在汉举行
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我省成立“水上紧急救援医院”
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图文：养老护理，如何跨越标准化
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上古寺村飞出“致富鸽”
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为鄂企“出海”搭建融资保障平台
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无人机给力三峡送电安全
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综合
2016.12.24 星期六
平安夜、跨年夜
武汉地铁延迟收班
湖北日报讯 （记者汪洋、通讯员黄彦）22日，武汉地铁运营公司公布平安夜及元旦假期行车组织方案，以应对大客流。
12月24日（平安夜）、31日（跨年夜），各运营线路收班时间由22:30延迟至24:00，同时增加上线列车数量。平安夜高峰时段，1号线上线37列车，最短行车间隔3分42秒；2号线上线32列车，最短行车间隔3分28秒；3号线上线20列车，最短行车间隔5分54秒；4号线上线30列车，最短行车间隔4分18秒。
12月31日为元旦假期第一天，地铁启动工作日模式，开班时间6:00；2017年1月1日、2日按节假日时刻表运营，开班时间6:30，收班时间22:30。各条线路都将增加高峰时段上线列车数量。
元旦假期，地铁6号线和机场线均已投入运营，将首次接受大客流考验。