查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 时事
·“一国两制”实践成绩有目共睹
·中澳、中韩自贸协定实施一周年
·国办:2020年养老服务市场全面放开
·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号
·弘扬企业家精神和工匠精神
·做好明年元旦春节有关工作
·上千万元个税暂不需缴纳
·轻型车“国六标准”2020年起实施
·图文：劫持利比亚客机疑犯投降
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 要闻
第3版 : 时事
第4版 : 综合
第5版 : 体育 专刊
第6版 : 三农观察
第7版 : 公告
第8版 : 专题
·
“一国两制”实践成绩有目共睹
·
中澳、中韩自贸协定实施一周年
·
国办:2020年养老服务市场全
·
图文：全面放开养老服务市场传递
·
弘扬企业家精神和工匠精神
·
做好明年元旦春节有关工作
·
上千万元个税暂不需缴纳
·
轻型车“国六标准”2020年起
·
图文：劫持利比亚客机疑犯投降
3
时事
2016.12.24 星期六
图文：劫持利比亚客机疑犯投降
机上所有人员被释放
湖北日报讯 图为23日，在马耳他机场，不断有乘客从被劫持的客机中走出。（新华社发）
综合新华社电 据马耳他媒体23日报道，一架载有118人的利比亚客机当天遭劫持后在马耳他降落。机上乘客包括82名男性、28名女性以及一名婴儿，另有7名机组人员。
马耳他总理穆斯卡特23日说，劫持利比亚客机疑犯已投降，机上所有人员已被释放。马耳他媒体报道，劫机者自称是利比亚前领导人穆阿迈尔·卡扎菲的支持者，要求利比亚方面释放卡扎菲的儿子。
据悉，这架空客A320飞机隶属于利比亚非洲航空公司，事发时正在执飞利比亚国内航线，原计划从利比亚南部塞卜哈飞往利比亚首都的黎波里。两名劫机者宣称手中有手榴弹并威胁炸毁飞机，要求飞机改变航线。
卡扎菲2011年遭国内反对派和美国等西方国家推翻并丧命，次子赛义夫·伊斯兰·卡扎菲和三子萨阿迪·卡扎菲被反对派抓获并关押。