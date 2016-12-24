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综合新华社电 据马耳他媒体23日报道，一架载有118人的利比亚客机当天遭劫持后在马耳他降落。机上乘客包括82名男性、28名女性以及一名婴儿，另有7名机组人员。

马耳他总理穆斯卡特23日说，劫持利比亚客机疑犯已投降，机上所有人员已被释放。马耳他媒体报道，劫机者自称是利比亚前领导人穆阿迈尔·卡扎菲的支持者，要求利比亚方面释放卡扎菲的儿子。

据悉，这架空客A320飞机隶属于利比亚非洲航空公司，事发时正在执飞利比亚国内航线，原计划从利比亚南部塞卜哈飞往利比亚首都的黎波里。两名劫机者宣称手中有手榴弹并威胁炸毁飞机，要求飞机改变航线。

卡扎菲2011年遭国内反对派和美国等西方国家推翻并丧命，次子赛义夫·伊斯兰·卡扎菲和三子萨阿迪·卡扎菲被反对派抓获并关押。





