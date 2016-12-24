“一国两制”实践成绩有目共睹中澳、中韩自贸协定实施一周年国办:2020年养老服务市场全面放开图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号弘扬企业家精神和工匠精神做好明年元旦春节有关工作上千万元个税暂不需缴纳轻型车“国六标准”2020年起实施图文：劫持利比亚客机疑犯投降
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 第3版 时事
·“一国两制”实践成绩有目共睹
·中澳、中韩自贸协定实施一周年
·国办:2020年养老服务市场全面放开
·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号
·弘扬企业家精神和工匠精神
·做好明年元旦春节有关工作
·上千万元个税暂不需缴纳
·轻型车“国六标准”2020年起实施
·图文：劫持利比亚客机疑犯投降
湖北日报电子版
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3 时事 2016.12.24 星期六
图文：劫持利比亚客机疑犯投降
机上所有人员被释放
    湖北日报讯 图为23日，在马耳他机场，不断有乘客从被劫持的客机中走出。（新华社发）

    综合新华社电 据马耳他媒体23日报道，一架载有118人的利比亚客机当天遭劫持后在马耳他降落。机上乘客包括82名男性、28名女性以及一名婴儿，另有7名机组人员。
    马耳他总理穆斯卡特23日说，劫持利比亚客机疑犯已投降，机上所有人员已被释放。马耳他媒体报道，劫机者自称是利比亚前领导人穆阿迈尔·卡扎菲的支持者，要求利比亚方面释放卡扎菲的儿子。
    据悉，这架空客A320飞机隶属于利比亚非洲航空公司，事发时正在执飞利比亚国内航线，原计划从利比亚南部塞卜哈飞往利比亚首都的黎波里。两名劫机者宣称手中有手榴弹并威胁炸毁飞机，要求飞机改变航线。
    卡扎菲2011年遭国内反对派和美国等西方国家推翻并丧命，次子赛义夫·伊斯兰·卡扎菲和三子萨阿迪·卡扎菲被反对派抓获并关押。


   
　