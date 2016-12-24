查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·“一国两制”实践成绩有目共睹 ·中澳、中韩自贸协定实施一周年 ·国办:2020年养老服务市场全面放开 ·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号 ·弘扬企业家精神和工匠精神 ·做好明年元旦春节有关工作 ·上千万元个税暂不需缴纳 ·轻型车“国六标准”2020年起实施 ·图文：劫持利比亚客机疑犯投降 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · “一国两制”实践成绩有目共睹 · 中澳、中韩自贸协定实施一周年 · 国办:2020年养老服务市场全 · 图文：全面放开养老服务市场传递 · 弘扬企业家精神和工匠精神 · 做好明年元旦春节有关工作 · 上千万元个税暂不需缴纳 · 轻型车“国六标准”2020年起 · 图文：劫持利比亚客机疑犯投降 3 时事 2016.12.24 星期六 轻型车“国六标准”2020年起实施 湖北日报讯 据新华社电 环境保护部、国家质检总局23日联合发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》即轻型车“国六标准”。标准设置国六a和国六b两个排放限值方案，分别于2020年和2023年实施。国六标准是目前世界上最严格的排放标准之一，首次实现引领世界标准制定。

环保部有关负责人介绍，在我国汽车产能过剩的背景下，新标准可以起到淘汰落后产能、引领产业升级的作用，同时能够满足重点地区为加快改善环境空气质量而加严汽车排放标准的要求。“国六”标准在技术内容上具有六个突破：一是采用全球轻型车统一测试程序；二是引入实际行驶排放测试；三是采用燃料中立原则；四是全面强化对挥发性有机物的排放控制；五是完善车辆诊断系统要求，增加永久故障代码存储要求以及防篡改措施；六是简化主管部门监督检查的规则和判定方法。





