查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 时事
·“一国两制”实践成绩有目共睹
·中澳、中韩自贸协定实施一周年
·国办:2020年养老服务市场全面放开
·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号
·弘扬企业家精神和工匠精神
·做好明年元旦春节有关工作
·上千万元个税暂不需缴纳
·轻型车“国六标准”2020年起实施
·图文：劫持利比亚客机疑犯投降
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 要闻
第3版 : 时事
第4版 : 综合
第5版 : 体育 专刊
第6版 : 三农观察
第7版 : 公告
第8版 : 专题
·
“一国两制”实践成绩有目共睹
·
中澳、中韩自贸协定实施一周年
·
国办:2020年养老服务市场全
·
图文：全面放开养老服务市场传递
·
弘扬企业家精神和工匠精神
·
做好明年元旦春节有关工作
·
上千万元个税暂不需缴纳
·
轻型车“国六标准”2020年起
·
图文：劫持利比亚客机疑犯投降
3
时事
2016.12.24 星期六
我国首个科技成果转化递延纳税案例落地
上千万元个税暂不需缴纳
湖北日报讯 据新华社电 太赫兹科技是一项前沿科技，美国、日本等国家政府纷纷投入重金，将其应用于通信、太空探测等领域。在我国设立的“973”太赫兹项目中，上海理工大学是唯一承担设备系统研制的单位。记者23日从上海理工大学了解到，全国首个科技成果转化递延纳税案例在此落地。
估值高达2900万元的股权奖励经过多方努力，科研团队成功备案，上海理工大学奖励给太赫兹领域研发团队的72%股权，得以递延缴纳上千万元的个人所得税，成为我国首个科技成果转化暂不缴纳个税的纳税优惠案例。上海市税务部门有关负责人表示，“职务科技成果转让给个人奖励、获奖人暂不需缴纳个税”的规定在上海落到了实处。