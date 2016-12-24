查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·“一国两制”实践成绩有目共睹 ·中澳、中韩自贸协定实施一周年 ·国办:2020年养老服务市场全面放开 ·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号 ·弘扬企业家精神和工匠精神 ·做好明年元旦春节有关工作 ·上千万元个税暂不需缴纳 ·轻型车“国六标准”2020年起实施 ·图文：劫持利比亚客机疑犯投降 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · “一国两制”实践成绩有目共睹 · 中澳、中韩自贸协定实施一周年 · 国办:2020年养老服务市场全 · 图文：全面放开养老服务市场传递 · 弘扬企业家精神和工匠精神 · 做好明年元旦春节有关工作 · 上千万元个税暂不需缴纳 · 轻型车“国六标准”2020年起 · 图文：劫持利比亚客机疑犯投降 3 时事 2016.12.24 星期六 我国首个科技成果转化递延纳税案例落地 上千万元个税暂不需缴纳 湖北日报讯 据新华社电 太赫兹科技是一项前沿科技，美国、日本等国家政府纷纷投入重金，将其应用于通信、太空探测等领域。在我国设立的“973”太赫兹项目中，上海理工大学是唯一承担设备系统研制的单位。记者23日从上海理工大学了解到，全国首个科技成果转化递延纳税案例在此落地。

估值高达2900万元的股权奖励经过多方努力，科研团队成功备案，上海理工大学奖励给太赫兹领域研发团队的72%股权，得以递延缴纳上千万元的个人所得税，成为我国首个科技成果转化暂不缴纳个税的纳税优惠案例。上海市税务部门有关负责人表示，“职务科技成果转让给个人奖励、获奖人暂不需缴纳个税”的规定在上海落到了实处。





