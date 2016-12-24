“一国两制”实践成绩有目共睹中澳、中韩自贸协定实施一周年国办:2020年养老服务市场全面放开图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号弘扬企业家精神和工匠精神做好明年元旦春节有关工作上千万元个税暂不需缴纳轻型车“国六标准”2020年起实施图文：劫持利比亚客机疑犯投降
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 第3版 时事
·“一国两制”实践成绩有目共睹
·中澳、中韩自贸协定实施一周年
·国办:2020年养老服务市场全面放开
·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号
·弘扬企业家精神和工匠精神
·做好明年元旦春节有关工作
·上千万元个税暂不需缴纳
·轻型车“国六标准”2020年起实施
·图文：劫持利比亚客机疑犯投降
湖北日报电子版
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3 时事 2016.12.24 星期六
我国首个科技成果转化递延纳税案例落地
上千万元个税暂不需缴纳
    湖北日报讯 据新华社电 太赫兹科技是一项前沿科技，美国、日本等国家政府纷纷投入重金，将其应用于通信、太空探测等领域。在我国设立的“973”太赫兹项目中，上海理工大学是唯一承担设备系统研制的单位。记者23日从上海理工大学了解到，全国首个科技成果转化递延纳税案例在此落地。
    估值高达2900万元的股权奖励经过多方努力，科研团队成功备案，上海理工大学奖励给太赫兹领域研发团队的72%股权，得以递延缴纳上千万元的个人所得税，成为我国首个科技成果转化暂不缴纳个税的纳税优惠案例。上海市税务部门有关负责人表示，“职务科技成果转让给个人奖励、获奖人暂不需缴纳个税”的规定在上海落到了实处。


   
　