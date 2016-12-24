“一国两制”实践成绩有目共睹中澳、中韩自贸协定实施一周年国办:2020年养老服务市场全面放开图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号弘扬企业家精神和工匠精神做好明年元旦春节有关工作上千万元个税暂不需缴纳轻型车“国六标准”2020年起实施图文：劫持利比亚客机疑犯投降
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 第3版 时事
·“一国两制”实践成绩有目共睹
·中澳、中韩自贸协定实施一周年
·国办:2020年养老服务市场全面放开
·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号
·弘扬企业家精神和工匠精神
·做好明年元旦春节有关工作
·上千万元个税暂不需缴纳
·轻型车“国六标准”2020年起实施
·图文：劫持利比亚客机疑犯投降
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3 时事 2016.12.24 星期六
两办印发《通知》
做好明年元旦春节有关工作
    湖北日报讯 据新华社电 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好2017年元旦春节期间有关工作的通知》。《通知》要求，一要扎实做好关心群众特别是困难群众帮扶救助工作，真正做到解民忧、暖民心。二要切实保障节日市场平稳运行，更好满足人民群众精神文化生活需求。三要统筹安排好春运工作，保证群众节日安全顺畅出行。四要严格落实安全生产责任，严防重特大安全事故。五要妥善处理社会矛盾和问题，切实维护社会大局稳定。六要坚持勤俭文明过节，倡导良好社会风尚。七要严格遵守廉洁纪律，严防各类“节日腐败”。八要认真做好值守应急工作，确保各项工作正常运转。


   
　