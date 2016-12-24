查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·“一国两制”实践成绩有目共睹 ·中澳、中韩自贸协定实施一周年 ·国办:2020年养老服务市场全面放开 ·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号 ·弘扬企业家精神和工匠精神 ·做好明年元旦春节有关工作 ·上千万元个税暂不需缴纳 ·轻型车“国六标准”2020年起实施 ·图文：劫持利比亚客机疑犯投降 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · “一国两制”实践成绩有目共睹 · 中澳、中韩自贸协定实施一周年 · 国办:2020年养老服务市场全 · 图文：全面放开养老服务市场传递 · 弘扬企业家精神和工匠精神 · 做好明年元旦春节有关工作 · 上千万元个税暂不需缴纳 · 轻型车“国六标准”2020年起 · 图文：劫持利比亚客机疑犯投降 3 时事 2016.12.24 星期六 两办印发《通知》 做好明年元旦春节有关工作 湖北日报讯 据新华社电 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好2017年元旦春节期间有关工作的通知》。《通知》要求，一要扎实做好关心群众特别是困难群众帮扶救助工作，真正做到解民忧、暖民心。二要切实保障节日市场平稳运行，更好满足人民群众精神文化生活需求。三要统筹安排好春运工作，保证群众节日安全顺畅出行。四要严格落实安全生产责任，严防重特大安全事故。五要妥善处理社会矛盾和问题，切实维护社会大局稳定。六要坚持勤俭文明过节，倡导良好社会风尚。七要严格遵守廉洁纪律，严防各类“节日腐败”。八要认真做好值守应急工作，确保各项工作正常运转。





