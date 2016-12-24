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第3版 时事
·“一国两制”实践成绩有目共睹
·中澳、中韩自贸协定实施一周年
·国办:2020年养老服务市场全面放开
·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号
·弘扬企业家精神和工匠精神
·做好明年元旦春节有关工作
·上千万元个税暂不需缴纳
·轻型车“国六标准”2020年起实施
·图文：劫持利比亚客机疑犯投降
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“一国两制”实践成绩有目共睹
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中澳、中韩自贸协定实施一周年
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国办:2020年养老服务市场全
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图文：全面放开养老服务市场传递
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弘扬企业家精神和工匠精神
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做好明年元旦春节有关工作
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上千万元个税暂不需缴纳
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轻型车“国六标准”2020年起
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图文：劫持利比亚客机疑犯投降
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时事
2016.12.24 星期六
两办印发《通知》
做好明年元旦春节有关工作
湖北日报讯 据新华社电 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好2017年元旦春节期间有关工作的通知》。《通知》要求，一要扎实做好关心群众特别是困难群众帮扶救助工作，真正做到解民忧、暖民心。二要切实保障节日市场平稳运行，更好满足人民群众精神文化生活需求。三要统筹安排好春运工作，保证群众节日安全顺畅出行。四要严格落实安全生产责任，严防重特大安全事故。五要妥善处理社会矛盾和问题，切实维护社会大局稳定。六要坚持勤俭文明过节，倡导良好社会风尚。七要严格遵守廉洁纪律，严防各类“节日腐败”。八要认真做好值守应急工作，确保各项工作正常运转。