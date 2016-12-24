“一国两制”实践成绩有目共睹中澳、中韩自贸协定实施一周年国办:2020年养老服务市场全面放开图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号弘扬企业家精神和工匠精神做好明年元旦春节有关工作上千万元个税暂不需缴纳轻型车“国六标准”2020年起实施图文：劫持利比亚客机疑犯投降
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 第3版 时事
·“一国两制”实践成绩有目共睹
·中澳、中韩自贸协定实施一周年
·国办:2020年养老服务市场全面放开
·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号
·弘扬企业家精神和工匠精神
·做好明年元旦春节有关工作
·上千万元个税暂不需缴纳
·轻型车“国六标准”2020年起实施
·图文：劫持利比亚客机疑犯投降
湖北日报电子版
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3 时事 2016.12.24 星期六
李克强就我国制造业发展作重要批示
弘扬企业家精神和工匠精神
    湖北日报讯 据新华社电 推进“中国制造2025”工作现场会暨国家制造强国建设领导小组第四次会议12月23日在湖南省长沙市召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。
    批示指出：加快推进制造强国建设是党中央、国务院立足全局、着眼长远作出的重大战略部署。一年多来，在各方面共同努力下，“中国制造2025”实施取得了积极成效，已成为结构优化、创新发展的重要抓手，应予充分肯定。要深入分析当前世界产业发展新态势、竞争新特点，充分认识我国制造业发展的潜力、机遇和困难、挑战，以新发展理念为引领，以推进供给侧结构性改革为主线，聚焦市场需求、借鉴国际经验，着力深化简政放权、放管结合、优化服务和财税、金融等重点改革，完善政策支持，围绕大力发展先进制造业在市场准入、要素配置、降低成本等方面营造良好环境；着力把“中国制造2025”、“互联网+”和大众创业万众创新紧密结合起来，形成新动能培育与传统动能改造提升互促共进的良性循环；着力弘扬企业家精神和工匠精神，苦练内功、精益求精、提质增效、追求卓越，努力攻克一批核心技术和关键工艺装备，提升智能制造、绿色制造水平，为促进经济中高速增长、迈向中高端水平提供坚实有力支撑。


   
　