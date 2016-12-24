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第3版 时事
·“一国两制”实践成绩有目共睹
·中澳、中韩自贸协定实施一周年
·国办:2020年养老服务市场全面放开
·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号
·弘扬企业家精神和工匠精神
·做好明年元旦春节有关工作
·上千万元个税暂不需缴纳
·轻型车“国六标准”2020年起实施
·图文：劫持利比亚客机疑犯投降
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“一国两制”实践成绩有目共睹
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中澳、中韩自贸协定实施一周年
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国办:2020年养老服务市场全
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图文：全面放开养老服务市场传递
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做好明年元旦春节有关工作
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上千万元个税暂不需缴纳
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轻型车“国六标准”2020年起
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图文：劫持利比亚客机疑犯投降
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时事
2016.12.24 星期六
李克强就我国制造业发展作重要批示
弘扬企业家精神和工匠精神
湖北日报讯 据新华社电 推进“中国制造2025”工作现场会暨国家制造强国建设领导小组第四次会议12月23日在湖南省长沙市召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。
批示指出：加快推进制造强国建设是党中央、国务院立足全局、着眼长远作出的重大战略部署。一年多来，在各方面共同努力下，“中国制造2025”实施取得了积极成效，已成为结构优化、创新发展的重要抓手，应予充分肯定。要深入分析当前世界产业发展新态势、竞争新特点，充分认识我国制造业发展的潜力、机遇和困难、挑战，以新发展理念为引领，以推进供给侧结构性改革为主线，聚焦市场需求、借鉴国际经验，着力深化简政放权、放管结合、优化服务和财税、金融等重点改革，完善政策支持，围绕大力发展先进制造业在市场准入、要素配置、降低成本等方面营造良好环境；着力把“中国制造2025”、“互联网+”和大众创业万众创新紧密结合起来，形成新动能培育与传统动能改造提升互促共进的良性循环；着力弘扬企业家精神和工匠精神，苦练内功、精益求精、提质增效、追求卓越，努力攻克一批核心技术和关键工艺装备，提升智能制造、绿色制造水平，为促进经济中高速增长、迈向中高端水平提供坚实有力支撑。