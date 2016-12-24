查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·“一国两制”实践成绩有目共睹 ·中澳、中韩自贸协定实施一周年 ·国办:2020年养老服务市场全面放开 ·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号 ·弘扬企业家精神和工匠精神 ·做好明年元旦春节有关工作 ·上千万元个税暂不需缴纳 ·轻型车“国六标准”2020年起实施 ·图文：劫持利比亚客机疑犯投降 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · “一国两制”实践成绩有目共睹 · 中澳、中韩自贸协定实施一周年 · 国办:2020年养老服务市场全 · 图文：全面放开养老服务市场传递 · 弘扬企业家精神和工匠精神 · 做好明年元旦春节有关工作 · 上千万元个税暂不需缴纳 · 轻型车“国六标准”2020年起 · 图文：劫持利比亚客机疑犯投降 3 时事 2016.12.24 星期六 国办:2020年养老服务市场全面放开 湖北日报讯 据新华社北京23日电 国务院办公厅日前印发《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》，对促进养老服务业更好更快发展作出部署。《意见》指出，养老服务业既是涉及亿万群众福祉的民生事业，也是具有巨大发展潜力的朝阳产业。全面放开养老服务市场，提升养老服务质量，要坚持“深化改革、放开市场，改善结构、突出重点，鼓励创新、提质增效，强化监管、优化环境”的原则，持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，积极应对人口老龄化，培育健康养老意识，加快推进养老服务业供给侧结构性改革，保障基本需求，繁荣养老市场，提升服务质量，让广大老年群体享受优质养老服务，切实增强人民群众获得感。《意见》提出，到2020年，养老服务市场全面放开，养老服务和产品有效供给能力大幅提升，供给结构更加合理，养老服务政策法规体系、行业质量标准体系进一步完善，信用体系基本建立，市场监管机制有效运行，服务质量明显改善，群众满意度显著提高，养老服务业成为促进经济社会发展的新动能。

《意见》提出了四方面的主要任务。一是全面放开养老服务市场。降低准入门槛，放宽外资准入，精简行政审批环节，进一步改进政府服务，完善价格形成机制，加快公办养老机构改革，加强行业信用建设。二是大力提升居家社区养老生活品质。推进居家社区养老服务全覆盖，提升农村养老服务能力和水平，提高老年人生活便捷化水平。三是全力建设优质养老服务供给体系。推进“互联网+”养老服务创新，建立医养结合绿色通道，促进老年产品用品升级，发展适老金融服务。四是切实增强政策保障能力。加强统筹规划，完善土地支持政策，提升养老服务人才素质，完善财政支持和投融资政策。





