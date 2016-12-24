“一国两制”实践成绩有目共睹中澳、中韩自贸协定实施一周年国办:2020年养老服务市场全面放开图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号弘扬企业家精神和工匠精神做好明年元旦春节有关工作上千万元个税暂不需缴纳轻型车“国六标准”2020年起实施图文：劫持利比亚客机疑犯投降
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 第3版 时事
·“一国两制”实践成绩有目共睹
·中澳、中韩自贸协定实施一周年
·国办:2020年养老服务市场全面放开
·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号
·弘扬企业家精神和工匠精神
·做好明年元旦春节有关工作
·上千万元个税暂不需缴纳
·轻型车“国六标准”2020年起实施
·图文：劫持利比亚客机疑犯投降
湖北日报电子版
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3 时事 2016.12.24 星期六
国办:2020年养老服务市场全面放开
    湖北日报讯 据新华社北京23日电 国务院办公厅日前印发《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》，对促进养老服务业更好更快发展作出部署。《意见》指出，养老服务业既是涉及亿万群众福祉的民生事业，也是具有巨大发展潜力的朝阳产业。全面放开养老服务市场，提升养老服务质量，要坚持“深化改革、放开市场，改善结构、突出重点，鼓励创新、提质增效，强化监管、优化环境”的原则，持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，积极应对人口老龄化，培育健康养老意识，加快推进养老服务业供给侧结构性改革，保障基本需求，繁荣养老市场，提升服务质量，让广大老年群体享受优质养老服务，切实增强人民群众获得感。《意见》提出，到2020年，养老服务市场全面放开，养老服务和产品有效供给能力大幅提升，供给结构更加合理，养老服务政策法规体系、行业质量标准体系进一步完善，信用体系基本建立，市场监管机制有效运行，服务质量明显改善，群众满意度显著提高，养老服务业成为促进经济社会发展的新动能。
    《意见》提出了四方面的主要任务。一是全面放开养老服务市场。降低准入门槛，放宽外资准入，精简行政审批环节，进一步改进政府服务，完善价格形成机制，加快公办养老机构改革，加强行业信用建设。二是大力提升居家社区养老生活品质。推进居家社区养老服务全覆盖，提升农村养老服务能力和水平，提高老年人生活便捷化水平。三是全力建设优质养老服务供给体系。推进“互联网+”养老服务创新，建立医养结合绿色通道，促进老年产品用品升级，发展适老金融服务。四是切实增强政策保障能力。加强统筹规划，完善土地支持政策，提升养老服务人才素质，完善财政支持和投融资政策。


   
　