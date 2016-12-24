查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·“一国两制”实践成绩有目共睹 ·中澳、中韩自贸协定实施一周年 ·国办:2020年养老服务市场全面放开 ·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号 ·弘扬企业家精神和工匠精神 ·做好明年元旦春节有关工作 ·上千万元个税暂不需缴纳 ·轻型车“国六标准”2020年起实施 ·图文：劫持利比亚客机疑犯投降 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · “一国两制”实践成绩有目共睹 · 中澳、中韩自贸协定实施一周年 · 国办:2020年养老服务市场全 · 图文：全面放开养老服务市场传递 · 弘扬企业家精神和工匠精神 · 做好明年元旦春节有关工作 · 上千万元个税暂不需缴纳 · 轻型车“国六标准”2020年起 · 图文：劫持利比亚客机疑犯投降 3 时事 2016.12.24 星期六 中澳、中韩自贸协定实施一周年 这些实惠你错过了吗 湖北日报讯 中澳、中韩自贸协定于20日实施满一周年。一年来，自贸协定给消费者和企业带来哪些实惠？你是否都享受到了？

商务部新闻发言人沈丹阳23日在商务部新闻发布会上说，中韩、中澳自贸协定实施一年来，产业界和消费者广泛受益，在推动双边经贸发展方面的成果已经逐步显现。



你买了多少澳洲葡萄酒和韩国精油？

中澳自贸协定：从中国看，中国的优势产品，特别是机电产品对澳大利亚的出口今年逆势增长。前三季度，发动机及动力装置增长143%，翻了一番多。起重机、移动式调运架增长76%，普通玩具、智力玩具以及娱乐用的模型增长接近30%。

从澳方看，澳大利亚对中国出口也有一部分产品大幅度增长，主要是优质农产品、保健品等消费类产品。比如保健品增长超过9倍，新鲜水果增长将近1倍，葡萄酒增长33%，中国首次成为澳大利亚葡萄酒最大出口市场。

中韩自贸协定：从中国看，前11个月，中国对韩国出口饮料、酒、醋增长80.3%，铜及其制品增长117.2%，增长超过20%的产品有咖啡、茶以及蔬菜、水果等植物制品。玩具、游戏产品、运动产品及其零部件、食用蔬菜、肉、鱼等制品的增长超过两位数。

从韩国看，韩国对中国出口的鱼以及其他水产品同比增长了35%。谷物、淀粉等及乳制品增长17.8%，精油及香膏、芳香料制品增长59%，照相及电影用品增长34.7%。



赴澳旅游你去了几趟？

中国与澳大利亚服务贸易增长迅速，旅游、教育、自然人移动等领域尤为明显。1-9月中国到澳大利亚的入境游客同比增长18.8%，中国赴澳大利亚留学生人数同比增长17%。中澳金融合作更加丰富、企业融资更加便利。中国成为澳大利亚假日工作签证第二大申请国。



身边韩资、澳资企业多了吗？

中澳自贸协定的签署还增强了企业投资的信心。今年1-9月中国对澳大利亚非金融类对外投资27.9亿美元，增长了73.3%，高于总体投资增速将近20个百分点。

中韩自贸协定的签署大力促进了双向投资。据中方统计，今年前11个月，中国对韩国非金融类直接投资7.7亿美元，同比大幅度增长60.7%。韩国对华投资43.7亿美元，同比增长17.8%。



未来买啥更省钱？

根据中韩、中澳自贸协定降税安排，明年1月1日将实施第三轮产品的降税，部分自韩国、澳大利亚进口商品和部分出口韩国、澳大利亚商品的关税税率将按自贸协定中承诺的减让比例再次降低。

沈丹阳表示，与广大消费者日常生活相关的牛肉、乳制品、葡萄酒、橙子及橙汁、虾蟹鲍鱼等海鲜都将享受更加优惠的税率。部分服装、鞋类、水产以及机电出口企业也将更加受惠于这两个协定。 （据新华社北京23日电）





