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 第3版 时事
·“一国两制”实践成绩有目共睹
·中澳、中韩自贸协定实施一周年
·国办:2020年养老服务市场全面放开
·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号
·弘扬企业家精神和工匠精神
·做好明年元旦春节有关工作
·上千万元个税暂不需缴纳
·轻型车“国六标准”2020年起实施
·图文：劫持利比亚客机疑犯投降
湖北日报电子版
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3 时事 2016.12.24 星期六
中澳、中韩自贸协定实施一周年
这些实惠你错过了吗
    湖北日报讯 中澳、中韩自贸协定于20日实施满一周年。一年来，自贸协定给消费者和企业带来哪些实惠？你是否都享受到了？
    商务部新闻发言人沈丹阳23日在商务部新闻发布会上说，中韩、中澳自贸协定实施一年来，产业界和消费者广泛受益，在推动双边经贸发展方面的成果已经逐步显现。

    你买了多少澳洲葡萄酒和韩国精油？
    中澳自贸协定：从中国看，中国的优势产品，特别是机电产品对澳大利亚的出口今年逆势增长。前三季度，发动机及动力装置增长143%，翻了一番多。起重机、移动式调运架增长76%，普通玩具、智力玩具以及娱乐用的模型增长接近30%。
    从澳方看，澳大利亚对中国出口也有一部分产品大幅度增长，主要是优质农产品、保健品等消费类产品。比如保健品增长超过9倍，新鲜水果增长将近1倍，葡萄酒增长33%，中国首次成为澳大利亚葡萄酒最大出口市场。
    中韩自贸协定：从中国看，前11个月，中国对韩国出口饮料、酒、醋增长80.3%，铜及其制品增长117.2%，增长超过20%的产品有咖啡、茶以及蔬菜、水果等植物制品。玩具、游戏产品、运动产品及其零部件、食用蔬菜、肉、鱼等制品的增长超过两位数。
    从韩国看，韩国对中国出口的鱼以及其他水产品同比增长了35%。谷物、淀粉等及乳制品增长17.8%，精油及香膏、芳香料制品增长59%，照相及电影用品增长34.7%。

　　赴澳旅游你去了几趟？
    中国与澳大利亚服务贸易增长迅速，旅游、教育、自然人移动等领域尤为明显。1-9月中国到澳大利亚的入境游客同比增长18.8%，中国赴澳大利亚留学生人数同比增长17%。中澳金融合作更加丰富、企业融资更加便利。中国成为澳大利亚假日工作签证第二大申请国。

　　身边韩资、澳资企业多了吗？
    中澳自贸协定的签署还增强了企业投资的信心。今年1-9月中国对澳大利亚非金融类对外投资27.9亿美元，增长了73.3%，高于总体投资增速将近20个百分点。
    中韩自贸协定的签署大力促进了双向投资。据中方统计，今年前11个月，中国对韩国非金融类直接投资7.7亿美元，同比大幅度增长60.7%。韩国对华投资43.7亿美元，同比增长17.8%。

　　未来买啥更省钱？
    根据中韩、中澳自贸协定降税安排，明年1月1日将实施第三轮产品的降税，部分自韩国、澳大利亚进口商品和部分出口韩国、澳大利亚商品的关税税率将按自贸协定中承诺的减让比例再次降低。
    沈丹阳表示，与广大消费者日常生活相关的牛肉、乳制品、葡萄酒、橙子及橙汁、虾蟹鲍鱼等海鲜都将享受更加优惠的税率。部分服装、鞋类、水产以及机电出口企业也将更加受惠于这两个协定。 （据新华社北京23日电）


   
　