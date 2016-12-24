查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·“一国两制”实践成绩有目共睹 ·中澳、中韩自贸协定实施一周年 ·国办:2020年养老服务市场全面放开 ·图文：全面放开养老服务市场传递哪些信号 ·弘扬企业家精神和工匠精神 ·做好明年元旦春节有关工作 ·上千万元个税暂不需缴纳 ·轻型车“国六标准”2020年起实施 ·图文：劫持利比亚客机疑犯投降 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · “一国两制”实践成绩有目共睹 · 中澳、中韩自贸协定实施一周年 · 国办:2020年养老服务市场全 · 图文：全面放开养老服务市场传递 · 弘扬企业家精神和工匠精神 · 做好明年元旦春节有关工作 · 上千万元个税暂不需缴纳 · 轻型车“国六标准”2020年起 · 图文：劫持利比亚客机疑犯投降 3 时事 2016.12.24 星期六 习近平分别会见梁振英崔世安 “一国两制”实践成绩有目共睹 湖北日报讯 综合新华社北京23日电 国家主席习近平23日下午在中南海瀛台会见了来京述职的香港特别行政区行政长官梁振英，听取了他对香港当前形势和特别行政区政府工作情况的汇报。

习近平表示，一年来，在中央政府支持下，梁振英行政长官带领特别行政区政府稳健施政，在土地房屋、安老扶贫、科技创新等方面做了大量工作，取得了明显进展。在遏制“港独”、依法处置街头暴力活动等重大问题上，严格按照基本法、全国人大常委会对基本法的解释和特别行政区法律办事，维护了国家主权、安全、发展利益，维护了香港经济发展和社会稳定。中央对行政长官和特别行政区政府的工作充分肯定。

习近平指出，香港回归祖国即将步入第二十个年头。“一国两制”在香港的实践取得的成绩有目共睹。“一国两制”是一项全新的事业，实践中出现新情况新问题是正常的。中央政府坚定支持特别行政区政府依法遏制“港独”活动。

习近平强调，“一国两制”符合国家利益和港人福祉，符合包括香港同胞在内的全国人民共同心愿，中央政府、特别行政区政府和香港社会要坚定信心、坚守底线、坚决维护，确保“一国两制”在香港的实践在基本法轨道上向前推进。习近平表示，中央尊重并理解梁振英因家庭原因不参选连任下任行政长官的决定。

当日下午，习近平在中南海瀛台会见了来京述职的澳门特别行政区行政长官崔世安，听取了他对澳门当前形势和特别行政区政府工作情况的汇报。

习近平表示，一年来，崔世安行政长官带领澳门特别行政区政府围绕促经济、重民生、稳发展的施政方针，迎难而上、稳健施政，在推进公共行政改革、促进经济适度多元发展、检讨博彩业、改善民生、依法处理重大问题等方面做了大量工作。行政长官和特别行政区政府还积极对接国家“十三五”规划和“一带一路”战略，制定了澳门历史上第一个五年发展规划，体现了谋划长远的担当。中央对行政长官和特别行政区政府的工作是充分肯定的。

习近平指出，当前，澳门总体形势是好的，经济开始好转，民生持续改善，爱国爱澳核心价值深入人心，特别是在贯彻落实“一国两制”方针和基本法、维护国家安全和统一方面树立了榜样，中央对此高度评价。





