查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8 为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 要闻
第3版 : 时事
第4版 : 综合
第5版 : 体育 专刊
第6版 : 三农观察
第7版 : 公告
第8版 : 专题
·
蒋超良王晓东会见中国建筑工程总
·
准确把握发改工作的大逻辑、总遵
·
全省市州人大常委会主任座谈会召
·
加大金融支持精准扶贫力度
·
全力维护岁末年初全省治安大局平
·
全省落实党风廉政建设责任制检查
·
图文：灾后捕鱼
·
下沉到村 入得了心
·
项目8+8 为古城添新景
·
随州组合拳防治大气污染
·
老河口5家化工企业被停产处罚
·
沙市查封6家小塑料厂
2
要闻
2016.12.24 星期六
沙市查封6家小塑料厂
湖北日报讯 （记者罗序文、通讯员荆文静、刘耘）14日，荆州市环境监察支队接到中央环保督察交办件后，立即对沙市区立新乡徐桥村多家塑料加工厂污染问题展开调查。查证属实后，6家小塑料加工厂15日被依法查封。
经现场调查，徐桥村6家小塑料厂均建在居民点，未办理环境影响评价，擅自建设加工造粒项目。建设过程中，厂家未采取有效防治污染措施，生产时产生的废气废水直接排入周边，对群众生活环境造成污染。