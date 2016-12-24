蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆准确把握发改工作的大逻辑、总遵循全省市州人大常委会主任座谈会召开加大金融支持精准扶贫力度全力维护岁末年初全省治安大局平稳全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动图文：灾后捕鱼下沉到村 入得了心项目8+8　为古城添新景随州组合拳防治大气污染老河口5家化工企业被停产处罚沙市查封6家小塑料厂
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8　为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
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2 要闻 2016.12.24 星期六
沙市查封6家小塑料厂
    湖北日报讯 （记者罗序文、通讯员荆文静、刘耘）14日，荆州市环境监察支队接到中央环保督察交办件后，立即对沙市区立新乡徐桥村多家塑料加工厂污染问题展开调查。查证属实后，6家小塑料加工厂15日被依法查封。
    经现场调查，徐桥村6家小塑料厂均建在居民点，未办理环境影响评价，擅自建设加工造粒项目。建设过程中，厂家未采取有效防治污染措施，生产时产生的废气废水直接排入周边，对群众生活环境造成污染。


   
　