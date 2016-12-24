查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆 ·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循 ·全省市州人大常委会主任座谈会召开 ·加大金融支持精准扶贫力度 ·全力维护岁末年初全省治安大局平稳 ·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动 ·图文：灾后捕鱼 ·下沉到村 入得了心 ·项目8+8 为古城添新景 ·随州组合拳防治大气污染 ·老河口5家化工企业被停产处罚 ·沙市查封6家小塑料厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 蒋超良王晓东会见中国建筑工程总 · 准确把握发改工作的大逻辑、总遵 · 全省市州人大常委会主任座谈会召 · 加大金融支持精准扶贫力度 · 全力维护岁末年初全省治安大局平 · 全省落实党风廉政建设责任制检查 · 图文：灾后捕鱼 · 下沉到村 入得了心 · 项目8+8 为古城添新景 · 随州组合拳防治大气污染 · 老河口5家化工企业被停产处罚 · 沙市查封6家小塑料厂 2 要闻 2016.12.24 星期六 老河口5家化工企业被停产处罚 湖北日报讯 （记者王理略、通讯员李丹）22日从襄阳环保局获悉，针对群众信访投诉，襄阳老河口市对辖区内5个化工企业采取停产整治处罚，对相关责任人予以诫勉谈话。

信访人投诉称，老河口市李楼镇邓岗村有多家化工厂，每天凌晨3点左右排放煤烟、毒烟，气味刺鼻，周围村民难以入眠，农作物都被毒气毒死，损坏农田1000多亩。化工厂将排放的废水部分排到地下，其余废水经明渠排入汉江，汇入长江。此外，信访人反映其居住地距离化工厂不足500米，低于相应卫生防护距离要求。

对于举报人的投诉，襄阳市委、市政府高度重视，责成老河口市对相关情况进行调查核实。经核查，由于部分企业与居民区距离过近，加上园区企业行业特点，气味扰民现象确实存在。为此，老河口环保局对5家化工企业存在的环保设施不配套、环保手续不完善、废水超标排放等环境违法问题，已依法责令停止生产，并处罚款28万元。目前，5家企业均已停产整治。

本月12日，老河口市政府成立工作专班，布设6个取证点对生物医药产业园周边进行了现场调查取证。经查，6个取证点涉及的企业周边土地面积大约480亩左右的农作物未发现被毒气毒死、损坏农田1000多亩的现象。

对信访人反映的企业将部分废水排到地下问题，当地环保局进行调查取样，并未发现5家企业有废水排放地下的现象。为掌握邓岗村附近地下水质现状，13日，老河口环保局委托有资质检测机构进行检测，未检出特征污染物。

当地环保局调查后还发现，信访人反映的5家企业，均在当地生物医药产业园内，而该园区规划范围内的土地及附着物征收工作和卫生防护距离内居民搬迁工作没有完成。针对此投诉，老河口市政府对市经开区管委会负责人予以诫勉谈话，责成经开区强化搬迁措施，于明年6月底前完成相关征收搬迁工作。同时，责成老河口市环保局进一步加大环境监管力度，派驻4个专班对园区实行24小时监管。





