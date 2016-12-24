查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆 ·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循 ·全省市州人大常委会主任座谈会召开 ·加大金融支持精准扶贫力度 ·全力维护岁末年初全省治安大局平稳 ·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动 ·图文：灾后捕鱼 ·下沉到村 入得了心 ·项目8+8 为古城添新景 ·随州组合拳防治大气污染 ·老河口5家化工企业被停产处罚 ·沙市查封6家小塑料厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 蒋超良王晓东会见中国建筑工程总 · 准确把握发改工作的大逻辑、总遵 · 全省市州人大常委会主任座谈会召 · 加大金融支持精准扶贫力度 · 全力维护岁末年初全省治安大局平 · 全省落实党风廉政建设责任制检查 · 图文：灾后捕鱼 · 下沉到村 入得了心 · 项目8+8 为古城添新景 · 随州组合拳防治大气污染 · 老河口5家化工企业被停产处罚 · 沙市查封6家小塑料厂 2 要闻 2016.12.24 星期六 随州组合拳防治大气污染 湖北日报讯 （记者张真真、通讯员李晓斌）19日晚9时许，10台洒水车依然在随州城区多条主干道洒水。这已是一天内第5次洒水了，从早上6时开始，随州城区主干道每3小时洒水、冲洗、保洁一次。

昨从该市环保局获悉，针对环保督察中反映出的大气污染问题，随州打出“组合拳”全方位防治。

除控制道路扬尘污染外，该市还严控建筑施工扬尘污染，成立专业渣土公司，改装60台专业密闭渣土车，查扣违规渣土运输车240台次，巡查、检查在建工程620余次，先后下达停工、整改通知书276份。

对于工业企业可能造成的大气污染，该市重点对化工、建材和喷涂行业企业，以及仍在使用燃煤（薪）锅炉的企业随机抽查，确保大气污染物达标排放。今年底前，列入计划的95台燃煤（薪）锅炉全部淘汰改造到位。

避免油烟污染，该市对中型以上饮食业单位未安装或未正常使用油烟净化设施、油烟排放不符合国家标准的进行查处，对城区220家烧烤店展开整治，已安装180套油烟净化器，没收污染烧烤炉120套，划定禁止露天烧烤区。

全市淘汰3308辆黄标车及老旧车，以防机动车排气造成大气污染。网格化、五级责任体系24小时值班巡查，严防秸秆垃圾露天焚烧。城区全面“禁鞭”。加强挥发性有机物治理，全市78座加油站油气回收设施安装到位。





