蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆准确把握发改工作的大逻辑、总遵循全省市州人大常委会主任座谈会召开加大金融支持精准扶贫力度全力维护岁末年初全省治安大局平稳全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动图文：灾后捕鱼下沉到村 入得了心项目8+8　为古城添新景随州组合拳防治大气污染老河口5家化工企业被停产处罚沙市查封6家小塑料厂
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8　为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
湖北日报电子版
----  
 
2 要闻 2016.12.24 星期六
随州组合拳防治大气污染
    湖北日报讯 （记者张真真、通讯员李晓斌）19日晚9时许，10台洒水车依然在随州城区多条主干道洒水。这已是一天内第5次洒水了，从早上6时开始，随州城区主干道每3小时洒水、冲洗、保洁一次。
    昨从该市环保局获悉，针对环保督察中反映出的大气污染问题，随州打出“组合拳”全方位防治。
    除控制道路扬尘污染外，该市还严控建筑施工扬尘污染，成立专业渣土公司，改装60台专业密闭渣土车，查扣违规渣土运输车240台次，巡查、检查在建工程620余次，先后下达停工、整改通知书276份。
    对于工业企业可能造成的大气污染，该市重点对化工、建材和喷涂行业企业，以及仍在使用燃煤（薪）锅炉的企业随机抽查，确保大气污染物达标排放。今年底前，列入计划的95台燃煤（薪）锅炉全部淘汰改造到位。
    避免油烟污染，该市对中型以上饮食业单位未安装或未正常使用油烟净化设施、油烟排放不符合国家标准的进行查处，对城区220家烧烤店展开整治，已安装180套油烟净化器，没收污染烧烤炉120套，划定禁止露天烧烤区。
    全市淘汰3308辆黄标车及老旧车，以防机动车排气造成大气污染。网格化、五级责任体系24小时值班巡查，严防秸秆垃圾露天焚烧。城区全面“禁鞭”。加强挥发性有机物治理，全市78座加油站油气回收设施安装到位。


   
　