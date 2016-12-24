蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆准确把握发改工作的大逻辑、总遵循全省市州人大常委会主任座谈会召开加大金融支持精准扶贫力度全力维护岁末年初全省治安大局平稳全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动图文：灾后捕鱼下沉到村 入得了心项目8+8　为古城添新景随州组合拳防治大气污染老河口5家化工企业被停产处罚沙市查封6家小塑料厂
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8　为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
湖北日报电子版
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2 要闻 2016.12.24 星期六
项目8+8　为古城添新景
    湖北日报讯 记者 刘晓杰 通讯员 牛均忠 蔺欣

    冬日的汉江水，清冽如画。“2019年底将建成通车。”指着岸边轰鸣的打桩机，中交二航局襄阳庞公大桥项目总经理栾志明信心满满，“工程队已全面进场，前期基建工作正有序推进。”
    襄阳市发改委介绍，今年已有8个PPP（政府和社会资本合作）项目落地实施，总投资达178亿元；明年将再落地8个项目，包括鱼梁洲中央生态公园、襄阳东西轴线道路工程等标志性项目。

　　撬动社会资本，投入古城建设

    3年后，古城面貌将会发生新变化。“大桥连接樊城与襄城。”摊开规划图，襄阳市发改委副主任王小平告诉记者，早在2013年底，襄阳就将修建庞公大桥列入议事日程。该桥横跨汉江，总长2603.8米，建成后将有效缓解市区过江通行压力，有利于新规划的庞公新区发展。
    工程上马得益于PPP。“合作期15年，其中包含建设期3年。”栾志明告诉记者，作为国家第三批PPP示范项目之一，庞公大桥由中交二航局和政府方共同出资近12亿元建设，后者出资20%。
    就在大桥下游不远处，一个体量更庞大的PPP项目正在紧锣密鼓地推进。
    “项目规划17.55平方公里。”襄阳市鱼梁洲开发区副主任余保军介绍，鱼梁洲堪称“古城之肺”，鱼梁洲生态开发计划早已有之，但一直苦于没有资金。
    不出意外的话，未来3年内，PPP将让鱼梁洲面貌一新。
    不搞工业、不准污染、不搞过度开发，被汉水环抱的鱼梁洲将建设国家级文化生态旅游目的地。“先做环保项目，再做商业项目，全部采取PPP模式。”余保军告诉记者，一条总投资8亿元的环岛景观带将在春节后全面开工建设。
    记者从襄阳市财政局了解到，目前，该市策划PPP项目143个、总投资1380亿元。

    做好顶层设计，加速项目进程

　　“3天之内必须出结果。”谈及工作流程，襄阳市财政局相关负责人李东对记者直言，凡是关于PPP的材料在当地所有行政部门都必须按照“急件”办理，仅次于“特急”。
    所谓“急件”，即在收到PPP项目“两评估”申请的当天，中心需选定专家组，同时将文件送达各位专家；次日下午举办评审会议，随即将专家组意见专题汇报，第三天将论证报告报送市政府审批。
    除急件办理机制外，襄阳市政府每季度召开一次PPP项目推进会议，分析问题、提出计划，还设立5亿元PPP专项基金，支持项目推进。“实际工作中，依然存在项目小、项目少、发展不均衡、推进还不够快等情况。”李东坦言，关乎民生的准公益类PPP项目需要得到更多扶持。“要进一步解放思想，用好国家政策，让老百姓、社会资本、政府三方受益。”襄阳市政府相关负责人介绍，该市将加大PPP项目推进力度，吸引更多社会资本进入襄阳。


   
　