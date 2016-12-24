查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆 ·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循 ·全省市州人大常委会主任座谈会召开 ·加大金融支持精准扶贫力度 ·全力维护岁末年初全省治安大局平稳 ·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动 ·图文：灾后捕鱼 ·下沉到村 入得了心 ·项目8+8 为古城添新景 ·随州组合拳防治大气污染 ·老河口5家化工企业被停产处罚 ·沙市查封6家小塑料厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 蒋超良王晓东会见中国建筑工程总 · 准确把握发改工作的大逻辑、总遵 · 全省市州人大常委会主任座谈会召 · 加大金融支持精准扶贫力度 · 全力维护岁末年初全省治安大局平 · 全省落实党风廉政建设责任制检查 · 图文：灾后捕鱼 · 下沉到村 入得了心 · 项目8+8 为古城添新景 · 随州组合拳防治大气污染 · 老河口5家化工企业被停产处罚 · 沙市查封6家小塑料厂 2 要闻 2016.12.24 星期六 图文：灾后捕鱼 湖北日报讯 22日，阳新县三溪镇八斗村村民在鱼塘抽水网鱼。今年洪灾造成三溪镇1100多亩鱼池损毁，洪水退去，该镇连续投放鱼苗1000万尾，为养殖户挽回经济损失近50万元。

（记者 田悦 视界网 彭书桃 摄）





