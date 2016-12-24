蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆准确把握发改工作的大逻辑、总遵循全省市州人大常委会主任座谈会召开加大金融支持精准扶贫力度全力维护岁末年初全省治安大局平稳全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动图文：灾后捕鱼下沉到村 入得了心项目8+8　为古城添新景随州组合拳防治大气污染老河口5家化工企业被停产处罚沙市查封6家小塑料厂
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8　为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
湖北日报电子版
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2 要闻 2016.12.24 星期六
图文：灾后捕鱼
    湖北日报讯 22日，阳新县三溪镇八斗村村民在鱼塘抽水网鱼。今年洪灾造成三溪镇1100多亩鱼池损毁，洪水退去，该镇连续投放鱼苗1000万尾，为养殖户挽回经济损失近50万元。
    （记者 田悦 视界网 彭书桃 摄）


   
　