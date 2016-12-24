查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆 ·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循 ·全省市州人大常委会主任座谈会召开 ·加大金融支持精准扶贫力度 ·全力维护岁末年初全省治安大局平稳 ·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动 ·图文：灾后捕鱼 ·下沉到村 入得了心 ·项目8+8 为古城添新景 ·随州组合拳防治大气污染 ·老河口5家化工企业被停产处罚 ·沙市查封6家小塑料厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 蒋超良王晓东会见中国建筑工程总 · 准确把握发改工作的大逻辑、总遵 · 全省市州人大常委会主任座谈会召 · 加大金融支持精准扶贫力度 · 全力维护岁末年初全省治安大局平 · 全省落实党风廉政建设责任制检查 · 图文：灾后捕鱼 · 下沉到村 入得了心 · 项目8+8 为古城添新景 · 随州组合拳防治大气污染 · 老河口5家化工企业被停产处罚 · 沙市查封6家小塑料厂 2 要闻 2016.12.24 星期六 全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动 湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员黄俊）昨日，全省2016年度落实党风廉政建设责任制、推进惩防体系建设情况检查考核动员培训会在汉召开。

会议强调，开展落实党风廉政建设责任制、推进惩防体系建设情况检查考核，是贯彻落实十八届六中全会精神的重要措施，是落实党风廉洁建设“两个责任”的重要环节，是提升主责意识、层层传导压力的重要途径。

据悉，今年落实党风廉政建设责任制、推进惩防体系建设情况检查考核与省委其他重要工作检查考核统筹进行。根据省委统一部署，全省成立53个检查考核组，对17个市州、95个省直单位、25所高校及27家国有企业党委（党组）领导班子及成员落实党风廉洁建设主体责任情况开展检查，检查考核工作严格按照发布预告、召开述责述廉大会、查阅资料、个别座谈、现场抽查、意见反馈、综合评定等7个步骤开展，全面检查各地各单位党风廉洁建设和反腐败工作的状况和水平，推动解决工作中的问题，促进各地各部门党委主体责任层层落实。





