查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆 ·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循 ·全省市州人大常委会主任座谈会召开 ·加大金融支持精准扶贫力度 ·全力维护岁末年初全省治安大局平稳 ·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动 ·图文：灾后捕鱼 ·下沉到村 入得了心 ·项目8+8 为古城添新景 ·随州组合拳防治大气污染 ·老河口5家化工企业被停产处罚 ·沙市查封6家小塑料厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 蒋超良王晓东会见中国建筑工程总 · 准确把握发改工作的大逻辑、总遵 · 全省市州人大常委会主任座谈会召 · 加大金融支持精准扶贫力度 · 全力维护岁末年初全省治安大局平 · 全省落实党风廉政建设责任制检查 · 图文：灾后捕鱼 · 下沉到村 入得了心 · 项目8+8 为古城添新景 · 随州组合拳防治大气污染 · 老河口5家化工企业被停产处罚 · 沙市查封6家小塑料厂 2 要闻 2016.12.24 星期六 曾欣强调 全力维护岁末年初全省治安大局平稳 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员黄海波）22日，省公安厅召开全省公安机关视频会议，贯彻落实省委省政府、公安部系列重要精神，部署元旦、春节等节日期间安保工作。副省长、公安厅厅长曾欣出席会议并讲话。

曾欣指出，岁末年初历来是各类案件事故的高发期，潜在的风险隐患不少，公安机关面临的挑战压力有增无减。“群众过节、公安过关”，全省公安机关和广大公安民警要敏锐感知、主动作为，想全想细想万一、认真较真不天真，科学谋划、周密安排、精心实施各项安保工作，一环一环地拧、一锤一锤地砸，务实重行、埋头苦干，推进各项措施落小落细、落实落地。

曾欣要求，全省公安机关要始终牢记“警情就在身边，随时准备战斗”，始终坚持守土有责、守土尽责、失守必追责，严打突出犯罪、严密治安防控、严管公共安全、强化应急处置，确保岁末年初全省治安大局平稳。





