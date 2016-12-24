蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆准确把握发改工作的大逻辑、总遵循全省市州人大常委会主任座谈会召开加大金融支持精准扶贫力度全力维护岁末年初全省治安大局平稳全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动图文：灾后捕鱼下沉到村 入得了心项目8+8　为古城添新景随州组合拳防治大气污染老河口5家化工企业被停产处罚沙市查封6家小塑料厂
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8　为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
湖北日报电子版
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2 要闻 2016.12.24 星期六
曾欣强调
全力维护岁末年初全省治安大局平稳
    湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员黄海波）22日，省公安厅召开全省公安机关视频会议，贯彻落实省委省政府、公安部系列重要精神，部署元旦、春节等节日期间安保工作。副省长、公安厅厅长曾欣出席会议并讲话。
    曾欣指出，岁末年初历来是各类案件事故的高发期，潜在的风险隐患不少，公安机关面临的挑战压力有增无减。“群众过节、公安过关”，全省公安机关和广大公安民警要敏锐感知、主动作为，想全想细想万一、认真较真不天真，科学谋划、周密安排、精心实施各项安保工作，一环一环地拧、一锤一锤地砸，务实重行、埋头苦干，推进各项措施落小落细、落实落地。
    曾欣要求，全省公安机关要始终牢记“警情就在身边，随时准备战斗”，始终坚持守土有责、守土尽责、失守必追责，严打突出犯罪、严密治安防控、严管公共安全、强化应急处置，确保岁末年初全省治安大局平稳。


   
　