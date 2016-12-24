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第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8 为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
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蒋超良王晓东会见中国建筑工程总
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加大金融支持精准扶贫力度
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全力维护岁末年初全省治安大局平
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图文：灾后捕鱼
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下沉到村 入得了心
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随州组合拳防治大气污染
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老河口5家化工企业被停产处罚
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沙市查封6家小塑料厂
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要闻
2016.12.24 星期六
曾欣强调
全力维护岁末年初全省治安大局平稳
湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员黄海波）22日，省公安厅召开全省公安机关视频会议，贯彻落实省委省政府、公安部系列重要精神，部署元旦、春节等节日期间安保工作。副省长、公安厅厅长曾欣出席会议并讲话。
曾欣指出，岁末年初历来是各类案件事故的高发期，潜在的风险隐患不少，公安机关面临的挑战压力有增无减。“群众过节、公安过关”，全省公安机关和广大公安民警要敏锐感知、主动作为，想全想细想万一、认真较真不天真，科学谋划、周密安排、精心实施各项安保工作，一环一环地拧、一锤一锤地砸，务实重行、埋头苦干，推进各项措施落小落细、落实落地。
曾欣要求，全省公安机关要始终牢记“警情就在身边，随时准备战斗”，始终坚持守土有责、守土尽责、失守必追责，严打突出犯罪、严密治安防控、严管公共安全、强化应急处置，确保岁末年初全省治安大局平稳。