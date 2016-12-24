查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆 ·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循 ·全省市州人大常委会主任座谈会召开 ·加大金融支持精准扶贫力度 ·全力维护岁末年初全省治安大局平稳 ·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动 ·图文：灾后捕鱼 ·下沉到村 入得了心 ·项目8+8 为古城添新景 ·随州组合拳防治大气污染 ·老河口5家化工企业被停产处罚 ·沙市查封6家小塑料厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 蒋超良王晓东会见中国建筑工程总 · 准确把握发改工作的大逻辑、总遵 · 全省市州人大常委会主任座谈会召 · 加大金融支持精准扶贫力度 · 全力维护岁末年初全省治安大局平 · 全省落实党风廉政建设责任制检查 · 图文：灾后捕鱼 · 下沉到村 入得了心 · 项目8+8 为古城添新景 · 随州组合拳防治大气污染 · 老河口5家化工企业被停产处罚 · 沙市查封6家小塑料厂 2 要闻 2016.12.24 星期六 曹广晶要求 加大金融支持精准扶贫力度 湖北日报讯 （记者林建伟、张爱虎）昨日，省政府召开金融精准扶贫工作经验交流会，贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、省政府对金融精准扶贫工作的决策部署，总结交流各地、各金融机构扶贫工作新进展、新成效，进一步推进全省精准扶贫工作。副省长曹广晶出席会议并讲话。

全省银行业金融机构强化金融创新，将信贷支持重点与贫困地区产业发展相结合，今年前三季度累计发放产业精准扶贫贷款28.8亿元，带动13.5万贫困人口增收；证券业各单位加强对符合条件的贫困地区企业直接融资的辅导，支持相关企业利用直接融资渠道发展；保险机构创新特色种植养殖保险、农村小额人身保险等险种和服务，增强贫困地区和贫困人口抗风险能力。

曹广晶对金融支持我省精准扶贫工作取得的成绩表示肯定。他要求，金融机构要进一步认清形势，增强扶贫工作决心和信心；找准金融精准扶贫的主攻方向，聚焦产业发展，突出利益联结，强化政策扶持。他强调，相关部门要强化管理，加强协作和信息共享；加强督导，定期对各地各金融机构扶贫工作成效进行评估考核；加大宣传，推动形成政府、企业、社会公众知晓、理解、认可金融精准扶贫的良好工作氛围。





