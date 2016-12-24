蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆准确把握发改工作的大逻辑、总遵循全省市州人大常委会主任座谈会召开加大金融支持精准扶贫力度全力维护岁末年初全省治安大局平稳全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动图文：灾后捕鱼下沉到村 入得了心项目8+8　为古城添新景随州组合拳防治大气污染老河口5家化工企业被停产处罚沙市查封6家小塑料厂
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8　为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
湖北日报电子版
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2 要闻 2016.12.24 星期六
曹广晶要求
加大金融支持精准扶贫力度
    湖北日报讯 （记者林建伟、张爱虎）昨日，省政府召开金融精准扶贫工作经验交流会，贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、省政府对金融精准扶贫工作的决策部署，总结交流各地、各金融机构扶贫工作新进展、新成效，进一步推进全省精准扶贫工作。副省长曹广晶出席会议并讲话。
    全省银行业金融机构强化金融创新，将信贷支持重点与贫困地区产业发展相结合，今年前三季度累计发放产业精准扶贫贷款28.8亿元，带动13.5万贫困人口增收；证券业各单位加强对符合条件的贫困地区企业直接融资的辅导，支持相关企业利用直接融资渠道发展；保险机构创新特色种植养殖保险、农村小额人身保险等险种和服务，增强贫困地区和贫困人口抗风险能力。
    曹广晶对金融支持我省精准扶贫工作取得的成绩表示肯定。他要求，金融机构要进一步认清形势，增强扶贫工作决心和信心；找准金融精准扶贫的主攻方向，聚焦产业发展，突出利益联结，强化政策扶持。他强调，相关部门要强化管理，加强协作和信息共享；加强督导，定期对各地各金融机构扶贫工作成效进行评估考核；加大宣传，推动形成政府、企业、社会公众知晓、理解、认可金融精准扶贫的良好工作氛围。


   
　