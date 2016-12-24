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第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8 为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
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沙市查封6家小塑料厂
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要闻
2016.12.24 星期六
曹广晶要求
加大金融支持精准扶贫力度
湖北日报讯 （记者林建伟、张爱虎）昨日，省政府召开金融精准扶贫工作经验交流会，贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、省政府对金融精准扶贫工作的决策部署，总结交流各地、各金融机构扶贫工作新进展、新成效，进一步推进全省精准扶贫工作。副省长曹广晶出席会议并讲话。
全省银行业金融机构强化金融创新，将信贷支持重点与贫困地区产业发展相结合，今年前三季度累计发放产业精准扶贫贷款28.8亿元，带动13.5万贫困人口增收；证券业各单位加强对符合条件的贫困地区企业直接融资的辅导，支持相关企业利用直接融资渠道发展；保险机构创新特色种植养殖保险、农村小额人身保险等险种和服务，增强贫困地区和贫困人口抗风险能力。
曹广晶对金融支持我省精准扶贫工作取得的成绩表示肯定。他要求，金融机构要进一步认清形势，增强扶贫工作决心和信心；找准金融精准扶贫的主攻方向，聚焦产业发展，突出利益联结，强化政策扶持。他强调，相关部门要强化管理，加强协作和信息共享；加强督导，定期对各地各金融机构扶贫工作成效进行评估考核；加大宣传，推动形成政府、企业、社会公众知晓、理解、认可金融精准扶贫的良好工作氛围。