查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆 ·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循 ·全省市州人大常委会主任座谈会召开 ·加大金融支持精准扶贫力度 ·全力维护岁末年初全省治安大局平稳 ·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动 ·图文：灾后捕鱼 ·下沉到村 入得了心 ·项目8+8 为古城添新景 ·随州组合拳防治大气污染 ·老河口5家化工企业被停产处罚 ·沙市查封6家小塑料厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 蒋超良王晓东会见中国建筑工程总 · 准确把握发改工作的大逻辑、总遵 · 全省市州人大常委会主任座谈会召 · 加大金融支持精准扶贫力度 · 全力维护岁末年初全省治安大局平 · 全省落实党风廉政建设责任制检查 · 图文：灾后捕鱼 · 下沉到村 入得了心 · 项目8+8 为古城添新景 · 随州组合拳防治大气污染 · 老河口5家化工企业被停产处罚 · 沙市查封6家小塑料厂 2 要闻 2016.12.24 星期六 全省市州人大常委会主任座谈会召开 湖北日报讯 （记者王馨、通讯员朱博）22日下午，全省市州人大常委会主任座谈会在汉召开。省人大常委会党组书记、常务副主任李春明出席会议并讲话。省人大常委会秘书长乔余堂主持会议。

会议传达学习了省委书记蒋超良在省人大常委会机关调研时的讲话精神，并就今年的省人大常委会工作报告（讨论稿）征求意见，对当前全省人大相关工作进行部署。

李春明指出，全省各级人大及其常委会要认真学习贯彻党的十八届六中全会精神，贯彻落实蒋超良书记的讲话精神，坚持“讲政治、敢担当、有特色、重实际”的工作导向，坚持把党的领导贯穿于人大工作的各方面和全过程，围绕中心，服务大局，认真履行宪法和法律赋予人大及其常委会的各项职权。严格履行全面从严治党主体责任，不断加强人大自身建设。

李春明强调，明年是党的十九大和省第十一次党代会召开的重要之年，是实施十三五规划的关键之年，也是本届人大及其常委会依法履职的收官之年。全省各级人大要以高度的政治责任感做好当前各项工作，联动抓好明年工作，精心做好省十二届人大五次会议筹备工作，确保“两会”顺利召开。

各市州、直管市、神农架林区人大常委会主要负责人出席会议。





