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第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8 为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
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·
沙市查封6家小塑料厂
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要闻
2016.12.24 星期六
黄楚平在省发改委调研时强调
准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员周诚）昨日，省委常委、常务副省长黄楚平在省发改委调研时强调，要深入贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、省政府决策部署，准确把握发改工作的大逻辑、总遵循，谋划和落实好明年重点工作，以优异成绩迎接党的十九大和省第十一次党代会胜利召开。
黄楚平实地考察了省发改委政务服务大厅，详细了解全省投资项目在线审批监管平台运行情况。在听取省发改委工作汇报后，黄楚平对省发改委推动科学发展、落实供给侧结构性改革“五大任务”、推进重点领域和关键环节改革、转变工作作风等成效给予充分肯定。
黄楚平强调，要把牢固树立“四个意识”、把握和引领经济发展新常态、落实新发展理念、坚持稳中求进总基调，作为做好新时期发改工作的大逻辑、总遵循。要继续深化供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”，在降成本、补短板上取得更大突破；持续推进重点领域和关键环节改革，加大“放管服”、投融资等改革力度；加快新旧动能转换，培育壮大新经济，推进传统产业转型升级；推动区域协同发展，构建“一主两副多极”、多点支撑竞相发展的格局；加强重大项目建设，千方百计激活民间资本，扩大有效投资。要切实提高理论武装、当好参谋助手、加强统筹协调、强化队伍建设，以奋发有为的状态和务实重行的作风，更好地服务全省经济社会发展。