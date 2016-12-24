蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆准确把握发改工作的大逻辑、总遵循全省市州人大常委会主任座谈会召开加大金融支持精准扶贫力度全力维护岁末年初全省治安大局平稳全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动图文：灾后捕鱼下沉到村 入得了心项目8+8　为古城添新景随州组合拳防治大气污染老河口5家化工企业被停产处罚沙市查封6家小塑料厂
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆
·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
·全省市州人大常委会主任座谈会召开
·加大金融支持精准扶贫力度
·全力维护岁末年初全省治安大局平稳
·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动
·图文：灾后捕鱼
·下沉到村 入得了心
·项目8+8　为古城添新景
·随州组合拳防治大气污染
·老河口5家化工企业被停产处罚
·沙市查封6家小塑料厂
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2 要闻 2016.12.24 星期六
黄楚平在省发改委调研时强调
准确把握发改工作的大逻辑、总遵循
    湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员周诚）昨日，省委常委、常务副省长黄楚平在省发改委调研时强调，要深入贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、省政府决策部署，准确把握发改工作的大逻辑、总遵循，谋划和落实好明年重点工作，以优异成绩迎接党的十九大和省第十一次党代会胜利召开。
    黄楚平实地考察了省发改委政务服务大厅，详细了解全省投资项目在线审批监管平台运行情况。在听取省发改委工作汇报后，黄楚平对省发改委推动科学发展、落实供给侧结构性改革“五大任务”、推进重点领域和关键环节改革、转变工作作风等成效给予充分肯定。
    黄楚平强调，要把牢固树立“四个意识”、把握和引领经济发展新常态、落实新发展理念、坚持稳中求进总基调，作为做好新时期发改工作的大逻辑、总遵循。要继续深化供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”，在降成本、补短板上取得更大突破；持续推进重点领域和关键环节改革，加大“放管服”、投融资等改革力度；加快新旧动能转换，培育壮大新经济，推进传统产业转型升级；推动区域协同发展，构建“一主两副多极”、多点支撑竞相发展的格局；加强重大项目建设，千方百计激活民间资本，扩大有效投资。要切实提高理论武装、当好参谋助手、加强统筹协调、强化队伍建设，以奋发有为的状态和务实重行的作风，更好地服务全省经济社会发展。


   
　