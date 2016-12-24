查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见中国建筑工程总公司董事长官庆 ·准确把握发改工作的大逻辑、总遵循 ·全省市州人大常委会主任座谈会召开 ·加大金融支持精准扶贫力度 ·全力维护岁末年初全省治安大局平稳 ·全省落实党风廉政建设责任制检查考核启动 ·图文：灾后捕鱼 ·下沉到村 入得了心 ·项目8+8 为古城添新景 ·随州组合拳防治大气污染 ·老河口5家化工企业被停产处罚 ·沙市查封6家小塑料厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 蒋超良王晓东会见中国建筑工程总 · 准确把握发改工作的大逻辑、总遵 · 全省市州人大常委会主任座谈会召 · 加大金融支持精准扶贫力度 · 全力维护岁末年初全省治安大局平 · 全省落实党风廉政建设责任制检查 · 图文：灾后捕鱼 · 下沉到村 入得了心 · 项目8+8 为古城添新景 · 随州组合拳防治大气污染 · 老河口5家化工企业被停产处罚 · 沙市查封6家小塑料厂 2 要闻 2016.12.24 星期六 黄楚平在省发改委调研时强调 准确把握发改工作的大逻辑、总遵循 湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员周诚）昨日，省委常委、常务副省长黄楚平在省发改委调研时强调，要深入贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、省政府决策部署，准确把握发改工作的大逻辑、总遵循，谋划和落实好明年重点工作，以优异成绩迎接党的十九大和省第十一次党代会胜利召开。

黄楚平实地考察了省发改委政务服务大厅，详细了解全省投资项目在线审批监管平台运行情况。在听取省发改委工作汇报后，黄楚平对省发改委推动科学发展、落实供给侧结构性改革“五大任务”、推进重点领域和关键环节改革、转变工作作风等成效给予充分肯定。

黄楚平强调，要把牢固树立“四个意识”、把握和引领经济发展新常态、落实新发展理念、坚持稳中求进总基调，作为做好新时期发改工作的大逻辑、总遵循。要继续深化供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”，在降成本、补短板上取得更大突破；持续推进重点领域和关键环节改革，加大“放管服”、投融资等改革力度；加快新旧动能转换，培育壮大新经济，推进传统产业转型升级；推动区域协同发展，构建“一主两副多极”、多点支撑竞相发展的格局；加强重大项目建设，千方百计激活民间资本，扩大有效投资。要切实提高理论武装、当好参谋助手、加强统筹协调、强化队伍建设，以奋发有为的状态和务实重行的作风，更好地服务全省经济社会发展。





