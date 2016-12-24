查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：空气自动检测站 ·下沉到村 入得了心 ·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌 ·襄阳保税物流中心通过国家验收 ·用心用情做好老干部工作 ·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹” ·黄石常委会会议开到车间工地 ·项目8+8为古城添新景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 图文：空气自动检测站 · 下沉到村 入得了心 · 百亿元“中国财谷”项目落户宜昌 · 襄阳保税物流中心通过国家验收 · 用心用情做好老干部工作 · 市公安局党委书记无证住宿两吃“ · 黄石常委会会议开到车间工地 · 项目8+8为古城添新景 1 要闻 2016.12.24 星期六 项目8+8为古城添新景 湖北日报讯 记者 刘晓杰 通讯员 牛均忠 蔺欣



冬日的汉江水，清冽如画。“2019年底将建成通车。”指着岸边轰鸣的打桩机，中交二航局襄阳庞公大桥项目总经理栾志明信心满满，“工程队已全面进场，前期基建工作正有序推进。”

襄阳市发改委介绍，今年已有8个PPP（政府和社会资本合作）项目落地实施，总投资达178亿元；明年将再落地8个项目，包括鱼梁洲中央生态公园、襄阳东西轴线道路工程等标志性项目。



撬动社会资本，投入古城建设



3年后，古城面貌将会发生新变化。“大桥连接樊城与襄城。”摊开规划图，襄阳市发改委副主任王小平告诉记者，早在2013年底，襄阳就将修建庞公大桥列入议事日程。该桥横跨汉江，总长2603.8米，建成后将有效缓解市区过江通行压力，有利于新规划的庞公新区发展。

工程上马得益于PPP。“合作期15年，其中包含建设期3年。”栾志明告诉记者，作为国家第三批PPP示范项目之一，庞公大桥由中交二航局和政府方共同出资近12亿元建设，后者出资20%。

就在大桥下游不远处，一个体量更庞大的PPP项目正在紧锣密鼓地推进。

“项目规划17.55平方公里。”襄阳市鱼梁洲开发区副主任余保军介绍，鱼梁洲堪称“古城之肺”，鱼梁洲生态开发计划早已有之，但一直苦于没有资金。

不出意外的话，未来3年内，PPP将让鱼梁洲面貌一新。

不搞工业、不准污染、不搞过度开发，被汉水环抱的鱼梁洲将建设国家级文化生态旅游目的地。“先做环保项目，再做商业项目，全部采取PPP模式。”余保军告诉记者，一条总投资8亿元的环岛景观带将在春节后全面开工建设。

记者从襄阳市财政局了解到，目前，该市策划PPP项目143个、总投资1380亿元。



做好顶层设计，加速项目进程



“3天之内必须出结果。”谈及工作流程，襄阳市财政局相关负责人李东对记者直言，凡是关于PPP的材料在当地所有行政部门都必须按照“急件”办理，仅次于“特急”。

所谓“急件”，即在收到PPP项目“两评估”申请的当天，中心需选定专家组，同时将文件送达各位专家；次日下午举办评审会议，随即将专家组意见专题汇报，第三天将论证报告报送市政府审批。

除急件办理机制外，襄阳市政府每季度召开一次PPP项目推进会议，分析问题、提出计划，还设立5亿元PPP专项基金，支持项目推进。“实际工作中，依然存在项目小、项目少、发展不均衡、推进还不够快等情况。”李东坦言，关乎民生的准公益类PPP项目需要得到更多扶持。“要进一步解放思想，用好国家政策，让老百姓、社会资本、政府三方受益。”襄阳市政府相关负责人介绍，该市将加大PPP项目推进力度，吸引更多社会资本进入襄阳。





