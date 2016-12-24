查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：空气自动检测站 ·下沉到村 入得了心 ·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌 ·襄阳保税物流中心通过国家验收 ·用心用情做好老干部工作 ·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹” ·黄石常委会会议开到车间工地 ·项目8+8为古城添新景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 图文：空气自动检测站 · 下沉到村 入得了心 · 百亿元“中国财谷”项目落户宜昌 · 襄阳保税物流中心通过国家验收 · 用心用情做好老干部工作 · 市公安局党委书记无证住宿两吃“ · 黄石常委会会议开到车间工地 · 项目8+8为古城添新景 1 要闻 2016.12.24 星期六 黄石常委会会议开到车间工地 现场办公解决企业难题 湖北日报讯 （记者陶忠辉、特约记者万金光）22日，黄石市委常委会会议将会场从办公大楼搬到该市经济技术开发区的工地车间，现场帮助企业解决实际问题。

当日上午8时许，21日当选的黄石市第十三届市委常委，在市委书记周先旺、市长董卫民的带领下，深入工地车间，现场询问施工困难，当场办公解决企业和施工单位反映难题。

在投资10亿美元的欣兴电子项目工地，大家分析：该公司PCB（印刷板电路）产品目前市场行情非常好，要借助母公司的资本优势加速建设。同时，列出了项目在施工过程中遇到的管网入地和土方清理等难题，现场研究解决方案，要求有关部门3日内解决，确保明年8月建成投产。

在投资30亿元的中兴派能锂电池生产线建设现场，详细听取了专家崔仁圣介绍公司项目最新研究成果。现场分析决定，由黄石国资公司合作洽谈，争取利用“产业链协作、人才协作、资产协作”等形式，实现优势资源整合，确保明年10月建成投产。

在投资7亿元的宏广电子厂房车间，企业负责人反映关税难题。市领导立即要求市商务委等相关部门充分利用好黄石保税物流中心优势，做好企业进口设备的保税服务。

针对企业代表提出的“招工难”“融资难、融资贵”“原材料价格高”和“税费负担重”等问题，各职能部门一一现场答复解决。

当日会上，专题研究了加大支持开发区产业发展、项目建设和产业链招商措施。并明确要求，今后，市委领导一律不准到开发区搞一般性的调研，不开一般性的现场会，不搞一般性的评比达标。“这样的会议务实重行，接地气、连民心。”会后，与会企业代表如是评价。





