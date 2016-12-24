查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：空气自动检测站 ·下沉到村 入得了心 ·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌 ·襄阳保税物流中心通过国家验收 ·用心用情做好老干部工作 ·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹” ·黄石常委会会议开到车间工地 ·项目8+8为古城添新景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 图文：空气自动检测站 · 下沉到村 入得了心 · 百亿元“中国财谷”项目落户宜昌 · 襄阳保税物流中心通过国家验收 · 用心用情做好老干部工作 · 市公安局党委书记无证住宿两吃“ · 黄石常委会会议开到车间工地 · 项目8+8为古城添新景 1 要闻 2016.12.24 星期六 市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹” “五访”工作法筑牢平安湖北基石 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员黄海波、孔令学）21日晚，十堰市公安局党委书记陈诚先后走进位于十堰城区的亨运宾馆、天河商务酒店开房住宿，因无法提供有效证件，均被拒绝。陈诚反复请服务员通融，仍被告知：请到附近派出所开具身份信息证明。

两吃“闭门羹”后，陈诚又突访茅箭区公安分局人民路派出所，问与答中，民警才知道他的身份。而此前一周，刚到十堰履新的陈诚，已奔赴竹溪、竹山、房县、郧西、郧阳区以及城区特警、押运公司等地调研突访，多次暗访。

以暗访找问题、以突访查实情、以接访聚人心、以走访接地气、以回访明得失。陈诚的行动，正是近3年来全省公安机关深入推行“五访”工作法的缩影。

眼下，像这样不打招呼、没有“预案”的突访、暗访，已经成为全省各级公安机关和各警种、各部门、各基层所队主要负责人及班子成员的“必修课”。同时，省公安厅派出督察力量，对开展“五访”情况进行常态化专项督察。

领导干部沉下去，真实情况拿上来，全警作风更扎实，改革举措更有力。在当前维稳形势复杂多变、公共安全风险增多的大背景下，截至2016年12月，全省刑事发案、群体性事件、因公安事由进京非正常上访数实现连续3年下降。我省公众安全感、治安满意度、执法满意度在2015年分别达到93.99%、92.77%、90.01%，为历年来最高。





