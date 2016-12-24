图文：空气自动检测站下沉到村 入得了心百亿元“中国财谷”项目落户宜昌襄阳保税物流中心通过国家验收用心用情做好老干部工作市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”黄石常委会会议开到车间工地项目8+8为古城添新景
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 第1版 要闻
·图文：空气自动检测站
·下沉到村 入得了心
·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌
·襄阳保税物流中心通过国家验收
·用心用情做好老干部工作
·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”
·黄石常委会会议开到车间工地
·项目8+8为古城添新景
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.24 星期六
市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”
“五访”工作法筑牢平安湖北基石
    湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员黄海波、孔令学）21日晚，十堰市公安局党委书记陈诚先后走进位于十堰城区的亨运宾馆、天河商务酒店开房住宿，因无法提供有效证件，均被拒绝。陈诚反复请服务员通融，仍被告知：请到附近派出所开具身份信息证明。
    两吃“闭门羹”后，陈诚又突访茅箭区公安分局人民路派出所，问与答中，民警才知道他的身份。而此前一周，刚到十堰履新的陈诚，已奔赴竹溪、竹山、房县、郧西、郧阳区以及城区特警、押运公司等地调研突访，多次暗访。
    以暗访找问题、以突访查实情、以接访聚人心、以走访接地气、以回访明得失。陈诚的行动，正是近3年来全省公安机关深入推行“五访”工作法的缩影。
    眼下，像这样不打招呼、没有“预案”的突访、暗访，已经成为全省各级公安机关和各警种、各部门、各基层所队主要负责人及班子成员的“必修课”。同时，省公安厅派出督察力量，对开展“五访”情况进行常态化专项督察。
    领导干部沉下去，真实情况拿上来，全警作风更扎实，改革举措更有力。在当前维稳形势复杂多变、公共安全风险增多的大背景下，截至2016年12月，全省刑事发案、群体性事件、因公安事由进京非正常上访数实现连续3年下降。我省公众安全感、治安满意度、执法满意度在2015年分别达到93.99%、92.77%、90.01%，为历年来最高。


   
　