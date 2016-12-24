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·下沉到村 入得了心
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·用心用情做好老干部工作
·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”
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市公安局党委书记无证住宿两吃“
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要闻
2016.12.24 星期六
市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”
“五访”工作法筑牢平安湖北基石
湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员黄海波、孔令学）21日晚，十堰市公安局党委书记陈诚先后走进位于十堰城区的亨运宾馆、天河商务酒店开房住宿，因无法提供有效证件，均被拒绝。陈诚反复请服务员通融，仍被告知：请到附近派出所开具身份信息证明。
两吃“闭门羹”后，陈诚又突访茅箭区公安分局人民路派出所，问与答中，民警才知道他的身份。而此前一周，刚到十堰履新的陈诚，已奔赴竹溪、竹山、房县、郧西、郧阳区以及城区特警、押运公司等地调研突访，多次暗访。
以暗访找问题、以突访查实情、以接访聚人心、以走访接地气、以回访明得失。陈诚的行动，正是近3年来全省公安机关深入推行“五访”工作法的缩影。
眼下，像这样不打招呼、没有“预案”的突访、暗访，已经成为全省各级公安机关和各警种、各部门、各基层所队主要负责人及班子成员的“必修课”。同时，省公安厅派出督察力量，对开展“五访”情况进行常态化专项督察。
领导干部沉下去，真实情况拿上来，全警作风更扎实，改革举措更有力。在当前维稳形势复杂多变、公共安全风险增多的大背景下，截至2016年12月，全省刑事发案、群体性事件、因公安事由进京非正常上访数实现连续3年下降。我省公众安全感、治安满意度、执法满意度在2015年分别达到93.99%、92.77%、90.01%，为历年来最高。