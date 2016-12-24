图文：空气自动检测站下沉到村 入得了心百亿元“中国财谷”项目落户宜昌襄阳保税物流中心通过国家验收用心用情做好老干部工作市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”黄石常委会会议开到车间工地项目8+8为古城添新景
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 第1版 要闻
·图文：空气自动检测站
·下沉到村 入得了心
·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌
·襄阳保税物流中心通过国家验收
·用心用情做好老干部工作
·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”
·黄石常委会会议开到车间工地
·项目8+8为古城添新景
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.24 星期六
襄阳保税物流中心通过国家验收
可满足年物流作业量160万吨
    湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员李俊、杨戈）22日，国家海关总署、财政部、税务总局、外汇管理局组成的联合验收组宣布：襄阳保税物流中心（B型）通过验收，上报海关总署申请运行代码后即可封关运行。
    襄阳保税物流中心位于襄阳高新区米庄镇王湖冲村，总用地面积0.281平方公里，北邻汉十高速公路入口，南距邓城大道12公里，西距襄北铁路编组站4公里，东距襄阳机场17公里，是具备“铁水公空”多式联运条件的现代化物流园区。
    该中心已建成保税物流仓库、海关查验场、海关监管仓库、综合服务楼、大型停车场等生产服务设施，可开展保税仓储、国际物流配送、简单加工和增值服务、进出口贸易和转口贸易、口岸功能、物流信息处理及咨询服务等业务，并满足年物流作业量160万吨（仓储量80万吨）的生产经营要求。
    襄阳保税物流中心建成并通过验收，标志着我省自贸试验区襄阳片区建设迈出了实质性的一大步。目前，已有东风日产、东风康明斯等70余家知名企业形成入驻意向，并签订入驻协议40余份。


   
　