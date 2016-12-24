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第1版 要闻
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·下沉到村 入得了心
·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌
·襄阳保税物流中心通过国家验收
·用心用情做好老干部工作
·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”
·黄石常委会会议开到车间工地
·项目8+8为古城添新景
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图文：空气自动检测站
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下沉到村 入得了心
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用心用情做好老干部工作
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市公安局党委书记无证住宿两吃“
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黄石常委会会议开到车间工地
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项目8+8为古城添新景
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要闻
2016.12.24 星期六
襄阳保税物流中心通过国家验收
可满足年物流作业量160万吨
湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员李俊、杨戈）22日，国家海关总署、财政部、税务总局、外汇管理局组成的联合验收组宣布：襄阳保税物流中心（B型）通过验收，上报海关总署申请运行代码后即可封关运行。
襄阳保税物流中心位于襄阳高新区米庄镇王湖冲村，总用地面积0.281平方公里，北邻汉十高速公路入口，南距邓城大道12公里，西距襄北铁路编组站4公里，东距襄阳机场17公里，是具备“铁水公空”多式联运条件的现代化物流园区。
该中心已建成保税物流仓库、海关查验场、海关监管仓库、综合服务楼、大型停车场等生产服务设施，可开展保税仓储、国际物流配送、简单加工和增值服务、进出口贸易和转口贸易、口岸功能、物流信息处理及咨询服务等业务，并满足年物流作业量160万吨（仓储量80万吨）的生产经营要求。
襄阳保税物流中心建成并通过验收，标志着我省自贸试验区襄阳片区建设迈出了实质性的一大步。目前，已有东风日产、东风康明斯等70余家知名企业形成入驻意向，并签订入驻协议40余份。