查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：空气自动检测站 ·下沉到村 入得了心 ·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌 ·襄阳保税物流中心通过国家验收 ·用心用情做好老干部工作 ·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹” ·黄石常委会会议开到车间工地 ·项目8+8为古城添新景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 图文：空气自动检测站 · 下沉到村 入得了心 · 百亿元“中国财谷”项目落户宜昌 · 襄阳保税物流中心通过国家验收 · 用心用情做好老干部工作 · 市公安局党委书记无证住宿两吃“ · 黄石常委会会议开到车间工地 · 项目8+8为古城添新景 1 要闻 2016.12.24 星期六 襄阳保税物流中心通过国家验收 可满足年物流作业量160万吨 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员李俊、杨戈）22日，国家海关总署、财政部、税务总局、外汇管理局组成的联合验收组宣布：襄阳保税物流中心（B型）通过验收，上报海关总署申请运行代码后即可封关运行。

襄阳保税物流中心位于襄阳高新区米庄镇王湖冲村，总用地面积0.281平方公里，北邻汉十高速公路入口，南距邓城大道12公里，西距襄北铁路编组站4公里，东距襄阳机场17公里，是具备“铁水公空”多式联运条件的现代化物流园区。

该中心已建成保税物流仓库、海关查验场、海关监管仓库、综合服务楼、大型停车场等生产服务设施，可开展保税仓储、国际物流配送、简单加工和增值服务、进出口贸易和转口贸易、口岸功能、物流信息处理及咨询服务等业务，并满足年物流作业量160万吨（仓储量80万吨）的生产经营要求。

襄阳保税物流中心建成并通过验收，标志着我省自贸试验区襄阳片区建设迈出了实质性的一大步。目前，已有东风日产、东风康明斯等70余家知名企业形成入驻意向，并签订入驻协议40余份。





