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从去年10月起的一年多选址“长跑”，宜昌终于超越全国20多个省市的竞争者，抱得“美人”归。

中国财经出版传媒集团总经理郭兆旭介绍，筹备组定下三个“择婿标准”：处于三大经济带（京津冀、长江、珠三角）中的核心成长区域；能代表中国传统文化与财富创造的当代特征；拥有类似达沃斯的小镇。

比照分析，宜昌占有“天时地利人和”。它是长江经济带这根“金腰带”上的咽喉重镇，被确定为全国首批6个智慧城市建设典型案例，三峡生态经济合作区、三峡综合交通运输体系被写入国家“十三五”规划，连南通北、承东启西，挑起三峡城市群龙头大旗。

宜昌市政协副主席、财政局局长徐炜说：“宜昌对‘中国财谷’的追求，早在六年前就开始酝酿。”2010年，第三届中国CFO年会在宜昌召开，全国200多家知名企业负责人或首席财务官来宜论剑。为争取中国财谷项目落地宜昌，宜昌市委、市政府在考察论证、项目选址、规划设计等各方面提供“保姆式”服务，终于打动投资方中国财经出版传媒集团。

中国CFO论坛永久会址项目，是面向全球首席财务官搭建的国际舞台。项目建成后，将以云财政、云财务等互联网大数据为支撑，形成金融产业，构建世界通用的“中国财谷”，可提供3000个就业岗位。





