图文：空气自动检测站下沉到村 入得了心百亿元“中国财谷”项目落户宜昌襄阳保税物流中心通过国家验收用心用情做好老干部工作市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”黄石常委会会议开到车间工地项目8+8为古城添新景
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 第1版 要闻
·图文：空气自动检测站
·下沉到村 入得了心
·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌
·襄阳保税物流中心通过国家验收
·用心用情做好老干部工作
·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”
·黄石常委会会议开到车间工地
·项目8+8为古城添新景
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.24 星期六
选址“长跑”一年多 超越20余竞争者
百亿元“中国财谷”项目落户宜昌
    湖北日报讯 （记者唐宜贵、吴擒虎、通讯员欧阳博）22日，中国财经出版传媒集团与宜昌城建投资控股集团签署中国CFO论坛永久会址合作深度开发协议，标志着投资100亿元的“中国财谷”项目开发建设全面展开。
    从去年10月起的一年多选址“长跑”，宜昌终于超越全国20多个省市的竞争者，抱得“美人”归。
    中国财经出版传媒集团总经理郭兆旭介绍，筹备组定下三个“择婿标准”：处于三大经济带（京津冀、长江、珠三角）中的核心成长区域；能代表中国传统文化与财富创造的当代特征；拥有类似达沃斯的小镇。
    比照分析，宜昌占有“天时地利人和”。它是长江经济带这根“金腰带”上的咽喉重镇，被确定为全国首批6个智慧城市建设典型案例，三峡生态经济合作区、三峡综合交通运输体系被写入国家“十三五”规划，连南通北、承东启西，挑起三峡城市群龙头大旗。
    宜昌市政协副主席、财政局局长徐炜说：“宜昌对‘中国财谷’的追求，早在六年前就开始酝酿。”2010年，第三届中国CFO年会在宜昌召开，全国200多家知名企业负责人或首席财务官来宜论剑。为争取中国财谷项目落地宜昌，宜昌市委、市政府在考察论证、项目选址、规划设计等各方面提供“保姆式”服务，终于打动投资方中国财经出版传媒集团。
    中国CFO论坛永久会址项目，是面向全球首席财务官搭建的国际舞台。项目建成后，将以云财政、云财务等互联网大数据为支撑，形成金融产业，构建世界通用的“中国财谷”，可提供3000个就业岗位。


   
　