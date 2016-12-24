图文：空气自动检测站下沉到村 入得了心百亿元“中国财谷”项目落户宜昌襄阳保税物流中心通过国家验收用心用情做好老干部工作市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”黄石常委会会议开到车间工地项目8+8为古城添新景
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 第1版 要闻
·图文：空气自动检测站
·下沉到村 入得了心
·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌
·襄阳保税物流中心通过国家验收
·用心用情做好老干部工作
·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”
·黄石常委会会议开到车间工地
·项目8+8为古城添新景
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.24 星期六
下沉到村 入得了心
——孝感文体惠民凝聚力解析
    湖北日报讯 记者 孙国平 梁晓莹 通讯员 唐秦

    如何破解电影无观众、书屋无读者的文化空转现象？办体育活动如何祛除“只管自个搭台、群众爱来不来”的尴尬？费尽心思送到家门口的“文化大餐”，为何有时叫好不叫座？
    在孝感，类似这样的文体惠民困局正被逐渐破题。通过系列创举，让群众担当起文体活动的主角，让文化下沉到村、入得了心。

    以供给侧改革思维推进文体建设

　　“看着这里一天天拔高，心里很期盼。”家住孝感东城区乾坤豪府小区的董先生，时不时就要到家门口的文化中心工地附近转转。
    位于乾坤大道和董永路交汇处的这片地，是孝感市地价最高的地段之一。2014年，孝感市决定投资9亿元，将这块260亩的黄金地块用于建设市文化中心。
    再过几个月，这个占地17.37万平方米的大型文化中心将掀开面纱。它将集图书馆、群艺馆、博物馆、科技馆、青少年宫、剧场（音乐厅）等十大功能于一体，是孝感规模最大、标准最高、投入最多的标志性公共文化设施。
    近几年，孝感市加快建设“中华孝文化名城”，以群众需求为导向，加大建设投入，提高城市品位，公共文化服务和运行机制不断健全。
    10月18日，孝感市第五届运动会开幕。与往届不同的是，本届运动会开幕式邀请群众唱主角，集纳自行车骑行、腰鼓表演、太极拳、柔力球甚至广场舞等，吸引了2万观众到场观看。“是一场接地气的盛会！”“眼睛都不够用了！”观众们在微博和朋友圈里纷纷点赞。“文体活动不能自己唱得热闹，观众反应却‘冷火秋烟’。”孝感市文体新广局局长宋明芳介绍，近年来，该市在建设文体场馆项目、举办文体活动上，以供给侧结构性改革思维，激活民间力量，让老百姓拥有更高的参与度和获得感。
    孝感市游泳爱好者不少，却没有大型综合性恒温游泳场馆，这一尴尬终成历史。今年5月，投资7880万元、可容纳1600名观众的孝感市体育中心恒温游泳馆试运行，目前，已交由市场化运营。
    孝感人爱好楚剧。该市开展楚剧展演活动，每年送戏下乡2000多场。今年10月，“楚剧展演”顺利进入国家级公共文化服务示范项目名单，填补了空白。

    给群众公共文体服务的“遥控器”

　　“3月办桃花节、油菜花节，4月摄影大赛，‘五一’龙舟赛，6月办广场舞大赛，7月是迎七一联欢会，8月民间文艺大赛，9月篮球赛……”在孝昌县丰山镇，该镇文化站站长李迎春如数家珍。“过去，多是局里组织文体活动，乡镇文化站配合搞分活动；现在，由乡镇村（社区）提交的个性化活动越来越多，真正是群众策划、乐于参与。”该县文体局副局长鲁以芳说。
    2013年起，孝感市在孝昌试行乡镇综合文化站“县聘县管乡用”人才机制。2014年就职的胡长顺就是其中一员，他的编制属县里，工作在丰山镇。今年举办的这些活动，他既负责征集群众意愿、组织联络，还利用摄影专长做宣传。“事实证明，多花时间、多听群众想法，才能组织好文体活动。”胡长顺说。
    在孝昌，以1个乡镇文体中心为主体，辐射5个文化示范村，带动5个示范户，进而打造一村一景、一乡一品的“中心支点”基层文化网络模式，正在全面推广，带动乡村文化蓬勃发展。小河镇文化中心户、省民间工艺美术大师张玉义，将“孟宗的故事”、“开国元帅”等多种剪纸作品开发成美术工艺品，成为当地文化产业的一张名片。
    在安陆，推行乡镇综合文化站“六位一体”建设模式。将乡镇文化、体育、新闻出版、广播影视、报刊发行、科技培训资源整合，组建新的综合文化站，形成富有活力的农村文化主体。王义贞镇“文化夜市”、孛畈镇业余文工团、李店镇农民漫画创作和辛榨乡民间艺人社团、巡店镇“一毛钱读书社”等，已成为远近闻名的文化社团。

    激活市场主体大力反哺文化

    政府部门办文体活动，往往“吃力不讨好”。如何破解？
    今年6月，举办首届龙舟赛。虽风雨交加，仍吸引10万观众观看；今年举办的城市乐跑、彩虹跑、全国“百城千村”健身气功展示、全国柔力球大篷车公益惠民推广万里行（孝感站）等活动，场场爆满。
    其诀窍，是大胆引入社会资本市场化运作，反哺文化事业。如龙舟赛由湖北中都房地产公司赞助；彩虹跑由孝感东方亿佳房地产开发有限公司赞助，并为50位贫困儿童募集扶助资金；荧光夜跑，由湖北三行文化有限公司策划组织。
    借力“中华孝文化名城”建设，产业反哺文化精彩连连。除了古色古韵的丹阳古镇、异域风情的金卉庄园等一批知名文化旅游景点外，该市正挖掘和利用历史文化遗产，凤凰天仙城、黄香文化产业园、孟宗公园、应城市国家矿山公园等重大文化产业项目正在建设中。孝文化产业园、云梦楚盛堂楚村、孝感城市客厅等项目正在策划和筹建。
    推进文旅融合，强化文化涵养。孝南区丹阳古镇以楚文化和民俗文化为依托，相邻的朱紫文化园厚植“程朱理学”内涵，形成了集“历史文化、人文特色、休闲娱乐”为一体的文化旅游圈；安陆市整合景区资源，开发现代文化旅游经济带项目，并利用漫画之乡的人才资源，构建水墨漫画村；大悟县在红色文化旅游基础上，加入绿色旅游元素，形成综合养生游憩、悟峰山十八潭休闲养生度假区、宣化店“中原突围”红色文化旅游区等“一心五区”的文化创意旅游产业总体布局，已纳入大别山旅游开发总体规划。


   
　