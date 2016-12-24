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如何破解电影无观众、书屋无读者的文化空转现象？办体育活动如何祛除“只管自个搭台、群众爱来不来”的尴尬？费尽心思送到家门口的“文化大餐”，为何有时叫好不叫座？

在孝感，类似这样的文体惠民困局正被逐渐破题。通过系列创举，让群众担当起文体活动的主角，让文化下沉到村、入得了心。



以供给侧改革思维推进文体建设



“看着这里一天天拔高，心里很期盼。”家住孝感东城区乾坤豪府小区的董先生，时不时就要到家门口的文化中心工地附近转转。

位于乾坤大道和董永路交汇处的这片地，是孝感市地价最高的地段之一。2014年，孝感市决定投资9亿元，将这块260亩的黄金地块用于建设市文化中心。

再过几个月，这个占地17.37万平方米的大型文化中心将掀开面纱。它将集图书馆、群艺馆、博物馆、科技馆、青少年宫、剧场（音乐厅）等十大功能于一体，是孝感规模最大、标准最高、投入最多的标志性公共文化设施。

近几年，孝感市加快建设“中华孝文化名城”，以群众需求为导向，加大建设投入，提高城市品位，公共文化服务和运行机制不断健全。

10月18日，孝感市第五届运动会开幕。与往届不同的是，本届运动会开幕式邀请群众唱主角，集纳自行车骑行、腰鼓表演、太极拳、柔力球甚至广场舞等，吸引了2万观众到场观看。“是一场接地气的盛会！”“眼睛都不够用了！”观众们在微博和朋友圈里纷纷点赞。“文体活动不能自己唱得热闹，观众反应却‘冷火秋烟’。”孝感市文体新广局局长宋明芳介绍，近年来，该市在建设文体场馆项目、举办文体活动上，以供给侧结构性改革思维，激活民间力量，让老百姓拥有更高的参与度和获得感。

孝感市游泳爱好者不少，却没有大型综合性恒温游泳场馆，这一尴尬终成历史。今年5月，投资7880万元、可容纳1600名观众的孝感市体育中心恒温游泳馆试运行，目前，已交由市场化运营。

孝感人爱好楚剧。该市开展楚剧展演活动，每年送戏下乡2000多场。今年10月，“楚剧展演”顺利进入国家级公共文化服务示范项目名单，填补了空白。



给群众公共文体服务的“遥控器”



“3月办桃花节、油菜花节，4月摄影大赛，‘五一’龙舟赛，6月办广场舞大赛，7月是迎七一联欢会，8月民间文艺大赛，9月篮球赛……”在孝昌县丰山镇，该镇文化站站长李迎春如数家珍。“过去，多是局里组织文体活动，乡镇文化站配合搞分活动；现在，由乡镇村（社区）提交的个性化活动越来越多，真正是群众策划、乐于参与。”该县文体局副局长鲁以芳说。

2013年起，孝感市在孝昌试行乡镇综合文化站“县聘县管乡用”人才机制。2014年就职的胡长顺就是其中一员，他的编制属县里，工作在丰山镇。今年举办的这些活动，他既负责征集群众意愿、组织联络，还利用摄影专长做宣传。“事实证明，多花时间、多听群众想法，才能组织好文体活动。”胡长顺说。

在孝昌，以1个乡镇文体中心为主体，辐射5个文化示范村，带动5个示范户，进而打造一村一景、一乡一品的“中心支点”基层文化网络模式，正在全面推广，带动乡村文化蓬勃发展。小河镇文化中心户、省民间工艺美术大师张玉义，将“孟宗的故事”、“开国元帅”等多种剪纸作品开发成美术工艺品，成为当地文化产业的一张名片。

在安陆，推行乡镇综合文化站“六位一体”建设模式。将乡镇文化、体育、新闻出版、广播影视、报刊发行、科技培训资源整合，组建新的综合文化站，形成富有活力的农村文化主体。王义贞镇“文化夜市”、孛畈镇业余文工团、李店镇农民漫画创作和辛榨乡民间艺人社团、巡店镇“一毛钱读书社”等，已成为远近闻名的文化社团。



激活市场主体大力反哺文化



政府部门办文体活动，往往“吃力不讨好”。如何破解？

今年6月，举办首届龙舟赛。虽风雨交加，仍吸引10万观众观看；今年举办的城市乐跑、彩虹跑、全国“百城千村”健身气功展示、全国柔力球大篷车公益惠民推广万里行（孝感站）等活动，场场爆满。

其诀窍，是大胆引入社会资本市场化运作，反哺文化事业。如龙舟赛由湖北中都房地产公司赞助；彩虹跑由孝感东方亿佳房地产开发有限公司赞助，并为50位贫困儿童募集扶助资金；荧光夜跑，由湖北三行文化有限公司策划组织。

借力“中华孝文化名城”建设，产业反哺文化精彩连连。除了古色古韵的丹阳古镇、异域风情的金卉庄园等一批知名文化旅游景点外，该市正挖掘和利用历史文化遗产，凤凰天仙城、黄香文化产业园、孟宗公园、应城市国家矿山公园等重大文化产业项目正在建设中。孝文化产业园、云梦楚盛堂楚村、孝感城市客厅等项目正在策划和筹建。

推进文旅融合，强化文化涵养。孝南区丹阳古镇以楚文化和民俗文化为依托，相邻的朱紫文化园厚植“程朱理学”内涵，形成了集“历史文化、人文特色、休闲娱乐”为一体的文化旅游圈；安陆市整合景区资源，开发现代文化旅游经济带项目，并利用漫画之乡的人才资源，构建水墨漫画村；大悟县在红色文化旅游基础上，加入绿色旅游元素，形成综合养生游憩、悟峰山十八潭休闲养生度假区、宣化店“中原突围”红色文化旅游区等“一心五区”的文化创意旅游产业总体布局，已纳入大别山旅游开发总体规划。





