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第1版 要闻
·图文：空气自动检测站
·下沉到村 入得了心
·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌
·襄阳保税物流中心通过国家验收
·用心用情做好老干部工作
·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”
·黄石常委会会议开到车间工地
·项目8+8为古城添新景
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图文：空气自动检测站
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下沉到村 入得了心
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百亿元“中国财谷”项目落户宜昌
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用心用情做好老干部工作
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市公安局党委书记无证住宿两吃“
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黄石常委会会议开到车间工地
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项目8+8为古城添新景
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要闻
2016.12.24 星期六
图文：空气自动检测站
湖北日报讯 22日，咸宁市咸安区环境空气自动监测站的工作人员在调试设备，该站月底将正式投用。据悉，这样的环境空气自动监测站全省共131个。 （记者 刘曙松 视界网 胡剑芳 摄）