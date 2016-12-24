图文：空气自动检测站下沉到村 入得了心百亿元“中国财谷”项目落户宜昌襄阳保税物流中心通过国家验收用心用情做好老干部工作市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”黄石常委会会议开到车间工地项目8+8为古城添新景
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 第1版 要闻
·图文：空气自动检测站
·下沉到村 入得了心
·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌
·襄阳保税物流中心通过国家验收
·用心用情做好老干部工作
·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹”
·黄石常委会会议开到车间工地
·项目8+8为古城添新景
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.24 星期六
图文：空气自动检测站
    湖北日报讯 22日，咸宁市咸安区环境空气自动监测站的工作人员在调试设备，该站月底将正式投用。据悉，这样的环境空气自动监测站全省共131个。 （记者 刘曙松 视界网 胡剑芳 摄）


 
　