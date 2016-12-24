查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：空气自动检测站 ·下沉到村 入得了心 ·百亿元“中国财谷”项目落户宜昌 ·襄阳保税物流中心通过国家验收 ·用心用情做好老干部工作 ·市公安局党委书记无证住宿两吃“闭门羹” ·黄石常委会会议开到车间工地 ·项目8+8为古城添新景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合 第5版 : 体育 专刊 第6版 : 三农观察 第7版 : 公告 第8版 : 专题 · 图文：空气自动检测站 · 下沉到村 入得了心 · 百亿元“中国财谷”项目落户宜昌 · 襄阳保税物流中心通过国家验收 · 用心用情做好老干部工作 · 市公安局党委书记无证住宿两吃“ · 黄石常委会会议开到车间工地 · 项目8+8为古城添新景 1 要闻 2016.12.24 星期六 图文：空气自动检测站 湖北日报讯 22日，咸宁市咸安区环境空气自动监测站的工作人员在调试设备，该站月底将正式投用。据悉，这样的环境空气自动监测站全省共131个。 （记者 刘曙松 视界网 胡剑芳 摄）





