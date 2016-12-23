稻草之心节气之美岁末书糯米饧糖留在故乡的鸟不为繁华易素心故乡琐忆
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第13版 东湖
·稻草之心
·节气之美
·岁末书
·糯米饧糖
·留在故乡的鸟
·不为繁华易素心
·故乡琐忆
湖北日报电子版
----  
 
13 东湖 2016.12.23 星期五
故乡琐忆
    湖北日报讯 黄从新

    踏遍大江南北，也去过不少国度，尽管所见美不胜收，但没有一片土地能引起我像对故乡那样的眷恋，没有一条河流能让我像对汉江那样如此钟爱。
    故乡位于江汉平原，那是一片富庶之地，汉江从我家门前蜿蜒向东，直奔长江。在故乡的土地上，举目可见小溪小河纵横交织，散布着片片水塘。每逢盛夏，荷花在风中摇曳，散发着清香，条条溪水载着嬉戏的鱼虾缓缓入塘。极目远眺，水稻青翠欲滴，棉花洁白如玉，村庄炊烟袅袅，构成了一幅令人陶醉的村野画卷。
    夏天常有暴雨，每逢此时，父老乡亲们便身披簑衣，头戴斗笠，手持各种鱼具奔赴小溪、小河、水塘。有的在溪中捞鱼，有的在塘中网鱼。我最喜欢看父亲用扳罾（一种捕鱼的工具）捞鱼，他每每坐在小溪与水塘的交汇处，将罾缓缓放入水中，然后点燃一支烟，悠然吸着，平视前方，有时还哼着小曲，俨然一幅悠闲自得的样子。待香烟快烧到嘴唇时，猛然站起，吐出烟蒂，双手交替收拉罾绳，但见罾网出水瞬间，鱼儿在网底挣扎、跳跃。此时他面带笑容，小曲又重新哼起。这时候，我立即丢掉斗笠，冲出看热闹的人群，奔向他的身旁，拿起放在他手边的捞网，伸向罾网底部，将鱼尽数捞入网中，然后倒入父亲脚边的小水桶里。
    往往在下暴雨时，我背着书包，和小朋友赤脚走在乡间泥泞的小道上。从我家到学校大约一里路，其间有一条小溪，为连接小溪两岸，溪上架着一块青石板，这便成了我们往返的必经之道。溪两边是片片棉田，每逢暴雨如注时，落入棉田里的雨水便形成片片水洼，超容后便顺着田沟流向小溪。这时候鱼儿在雨中逆水而进，成群结队地奔向田沟、奔向水洼。待暴雨过后，从水洼经田沟流向小溪的水流断流后，被滞留在水洼中的鱼便无路可逃。随着雨水向地下渗透，洼中的水越来越少。我们路过这片片棉田时，便可听到有噼噼啪啪的响声，于是随手摘下路旁的一根树枝，踏着泥泞，冲入棉田。但见片片水洼中有的鱼已仰面朝天，有的在水中挣扎，我们便手到擒来，将一条条鱼经鱼鳃串到树枝上，直到串满树枝便又踏着泥泞，走出棉田，兴高采烈地回家，向母亲报捷。自然，晚餐便是一顿丰盛的美味。
    我11岁考入中学，学校在离家近20里地的一个小镇里，那时这个镇约有2万左右居民，对我来说，也算进城了。由于离家很远，住读便是唯一选择。每到周六下午方才步行回家，星期天下午返校参加晚自习。也就是从这时我便开始了浪迹天涯的人生，尔后便辗转南北，一晃半个世纪。
    半个世纪过去了，乡音未改，记忆犹存，随着岁月流逝，我对故乡的眷恋之情越来越深。


   
　