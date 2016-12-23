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故乡琐忆
13
东湖
2016.12.23 星期五
故乡琐忆
湖北日报讯 黄从新
踏遍大江南北，也去过不少国度，尽管所见美不胜收，但没有一片土地能引起我像对故乡那样的眷恋，没有一条河流能让我像对汉江那样如此钟爱。
故乡位于江汉平原，那是一片富庶之地，汉江从我家门前蜿蜒向东，直奔长江。在故乡的土地上，举目可见小溪小河纵横交织，散布着片片水塘。每逢盛夏，荷花在风中摇曳，散发着清香，条条溪水载着嬉戏的鱼虾缓缓入塘。极目远眺，水稻青翠欲滴，棉花洁白如玉，村庄炊烟袅袅，构成了一幅令人陶醉的村野画卷。
夏天常有暴雨，每逢此时，父老乡亲们便身披簑衣，头戴斗笠，手持各种鱼具奔赴小溪、小河、水塘。有的在溪中捞鱼，有的在塘中网鱼。我最喜欢看父亲用扳罾（一种捕鱼的工具）捞鱼，他每每坐在小溪与水塘的交汇处，将罾缓缓放入水中，然后点燃一支烟，悠然吸着，平视前方，有时还哼着小曲，俨然一幅悠闲自得的样子。待香烟快烧到嘴唇时，猛然站起，吐出烟蒂，双手交替收拉罾绳，但见罾网出水瞬间，鱼儿在网底挣扎、跳跃。此时他面带笑容，小曲又重新哼起。这时候，我立即丢掉斗笠，冲出看热闹的人群，奔向他的身旁，拿起放在他手边的捞网，伸向罾网底部，将鱼尽数捞入网中，然后倒入父亲脚边的小水桶里。
往往在下暴雨时，我背着书包，和小朋友赤脚走在乡间泥泞的小道上。从我家到学校大约一里路，其间有一条小溪，为连接小溪两岸，溪上架着一块青石板，这便成了我们往返的必经之道。溪两边是片片棉田，每逢暴雨如注时，落入棉田里的雨水便形成片片水洼，超容后便顺着田沟流向小溪。这时候鱼儿在雨中逆水而进，成群结队地奔向田沟、奔向水洼。待暴雨过后，从水洼经田沟流向小溪的水流断流后，被滞留在水洼中的鱼便无路可逃。随着雨水向地下渗透，洼中的水越来越少。我们路过这片片棉田时，便可听到有噼噼啪啪的响声，于是随手摘下路旁的一根树枝，踏着泥泞，冲入棉田。但见片片水洼中有的鱼已仰面朝天，有的在水中挣扎，我们便手到擒来，将一条条鱼经鱼鳃串到树枝上，直到串满树枝便又踏着泥泞，走出棉田，兴高采烈地回家，向母亲报捷。自然，晚餐便是一顿丰盛的美味。
我11岁考入中学，学校在离家近20里地的一个小镇里，那时这个镇约有2万左右居民，对我来说，也算进城了。由于离家很远，住读便是唯一选择。每到周六下午方才步行回家，星期天下午返校参加晚自习。也就是从这时我便开始了浪迹天涯的人生，尔后便辗转南北，一晃半个世纪。
半个世纪过去了，乡音未改，记忆犹存，随着岁月流逝，我对故乡的眷恋之情越来越深。